Nowe Audi Q3 2025 już w przedsprzedaży. Znamy polskie ceny!

Audi Q3 to jeden z tych SUV-ów, który od lat cieszy się sporym uznaniem. I nic dziwnego, bo łączy ciekawy design, praktyczne wnętrze i prestiż, z którego słynie marka z Ingolstadt. Teraz do salonów wjeżdża jego trzecia generacja, a my już wiemy, ile przyjdzie zapłacić za tę nowość.

Nowe Audi Q3 2025. Znamy polski cennik.

Nowe Q3 zyskało ostrzejsze linie, nowoczesne światła i więcej cyfrowych bajerów. Audi obiecuje technologię rodem z wyższych modeli — i faktycznie, jak spojrzymy na opcjonalne reflektory Matrix LED z modułem micro-LED, to robi to wrażenie. 25 600 mikrodiod, każda cieńsza niż ludzki włos – brzmi futurystycznie, ale tak, to wszystko po to, żeby droga była jeszcze lepiej oświetlona, a na jezdni pojawiały się np. ostrzeżenia o oblodzeniu.

No dobrze, ale ile kosztuje Audi Q3 2025 w Polsce?

Cennik startuje od 188 900 zł za podstawową wersję z silnikiem 1.5 TFSI (150 KM) i automatyczną skrzynią S tronic. Dla tych, którzy preferują diesla – wersja 2.0 TDI (również 150 KM) to już 205 900 zł. A jeśli marzy Ci się porządne przyspieszenie, to topowe Audi Q3 TFSI quattro z 265 KM kosztuje 260 900 zł. 0-100 km/h w 5,7 sekundy – nieźle jak na kompaktowego SUV-a.

Co ciekawe, na horyzoncie już majaczy hybryda plug-in o mocy 272 KM, która na samym prądzie przejedzie nawet 120 km. Idealna opcja dla tych, którzy chcą SUV-a premium, ale z eko-zacięciem.

Pakiety wyposażenia w nowym Audi Q3 2025

Oczywiście, jak to w Audi bywa – cennik to dopiero początek zabawy. Pakiety wyposażenia kuszą na każdym kroku. Comfort (10 430 zł) – z lepszym audio, sportowymi fotelami i 3-strefową klimatyzacją. Technology (10 710 zł) – dla fanów gadżetów, z adaptacyjnym tempomatem i kamerą cofania. Dynamic (3 700 zł) – jeśli chcesz, żeby Twój SUV nie tylko wyglądał sportowo, ale i brzmiał. A dla estetów – Pakiet Czerń plus (4 260 zł). Czarne lusterka, czarne listwy – wiadomo, od razu szybciej jeździ.

Audi Q3 to jednak nie tylko wygląd. Praktyka? Bagażnik 488 litrów, przesuwana tylna kanapa i możliwość ciągnięcia przyczepy do 2100 kg. Do tego cyfrowe wnętrze z panoramicznym ekranem i obsługą aplikacji z Android Automotive.

Nowe Q3 pojawi się na drogach jesienią, ale zamawiać można już latem. Jeśli szukasz SUV-a premium, który nie zrujnuje Ci portfela (no, względnie), to właśnie trafiła Ci się ciekawa opcja. Po szczegóły na temat tego auta odsyłam na stronę: https://www.audi.pl/pl/. Przy okazji, sprawdź nasz test 2025 Skoda Superb 2.0 TDI DSG L&K.