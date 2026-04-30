Renault Clio Eco-G 120: LPG wraca do gry

Są decyzje motoryzacyjne, które podejmujesz sercem. I są takie, które robisz kalkulatorem. W czasach rosnących kosztów paliwa i niepewnej przyszłości napędów to właśnie te drugie zaczynają mieć większe znaczenie. Renault dobrze to rozumie i robi ruch, który jeszcze kilka lat temu wydawał się krokiem wstecz. LPG wraca – ale w zupełnie nowej formie. Renault Clio Eco-G 120 nie jest tanim kompromisem. To próba połączenia realnych oszczędności z komfortem, który do tej pory był zarezerwowany dla droższych wersji. I właśnie dlatego warto przyjrzeć się temu bliżej.

Renault Clio Eco-G 120

Największa zmiana? Podejście do LPG. To nie jest „dokładka” z rynku wtórnego. To fabrycznie zaprojektowany system, który od początku był częścią konstrukcji silnika. Renault wykorzystuje tu ponad 15 lat doświadczenia z modelami Dacii i własnej gamy, co przekłada się na coś konkretnego – niezawodność na poziomie klasycznego silnika benzynowego. Dwupaliwowy układ oznacza:

osobny zbiornik benzyny (39 l),

osobny zbiornik LPG (50 l),

brak kompromisów w przestrzeni bagażowej.

Efekt? Samochód, który działa jak klasyczne auto, ale daje dodatkową elastyczność i realne oszczędności.

1450 km zasięgu – i to zmienia wszystko

To jedna z tych liczb, które robią największe wrażenie. Dzięki połączeniu dwóch paliw Clio Eco-G 120 oferuje zasięg do 1450 km. W praktyce oznacza to:

rzadsze tankowanie,

większy komfort w trasie,

większą niezależność od cen paliw.

To przewaga, której nie oferuje większość aut w tym segmencie – szczególnie w tej cenie.

120 KM i więcej momentu

Nowy silnik to rozwinięcie poprzedniej jednostki Eco-G 100. Zmiany są konkretne:

moc: 120 KM (+20 KM),

(+20 KM), moment obrotowy: 200 Nm (+30 Nm),

(+30 Nm), silnik: 1.2 turbo, 3 cylindry.

To nie jest sportowy hot hatch, ale w codziennej jeździe różnica będzie odczuwalna – szczególnie przy wyprzedzaniu i dynamicznym ruszaniu.

Automatyczna skrzynia EDC – komfort robi różnicę

Największa nowość w tej wersji to skrzynia EDC. Dwusprzęgłowa konstrukcja:

zmienia biegi szybko i płynnie,

eliminuje spadki momentu obrotowego,

poprawia komfort jazdy w mieście.

Do tego dochodzą manetki przy kierownicy, które pozwalają przejąć kontrolę, gdy masz na to ochotę.

To ważne, bo do tej pory LPG często oznaczało kompromis w kwestii komfortu. Tutaj ten problem znika.

Spalanie i emisja – liczby, które mają sens

Clio Eco-G 120 gra w dwóch trybach:

LPG:

spalanie: od 6,5 l/100 km ,

, emisja CO2: od 105 g/km

Benzyna:

spalanie: od 5,4 l/100 km ,

, emisja CO2: od 122 g/km

Do tego dochodzi koszt LPG w Polsce na poziomie ok. 3,84 zł/l, co w praktyce oznacza bardzo niski koszt przejechania 100 km.

Przyspieszenie i osiągi

0–100 km/h: 9,8 s

To wynik, który w zupełności wystarczy w codziennym użytkowaniu:

sprawne ruszanie spod świateł,

bezproblemowe wyprzedzanie,

komfortowa jazda w trasie.

Clio nie próbuje być sportowe. Ono ma być efektywne – i dokładnie takie jest.

Cena i dostępność

Cena startowa: 91 900 zł

Alternatywa: od 1100 zł miesięcznie

Zamówienia: od 28 kwietnia 2026

Pierwsze dostawy: lato 2026

W kontekście wyposażenia, napędu i kosztów eksploatacji – to bardzo konkurencyjna oferta.

Dla kogo jest Clio Eco-G 120?

To nie jest samochód dla kogoś, kto szuka emocji. To wybór dla ludzi, którzy:

jeżdżą dużo i liczą koszty,

chcą automatu bez przepłacania,

szukają prostego i sprawdzonego rozwiązania,

nie chcą iść w pełną elektryfikację.

Czyli dla tych, którzy patrzą na samochód jak na narzędzie – ale dobre narzędzie.

Renault Clio Eco-G 120: LPG

Renault zrobiło coś bardzo racjonalnego – połączyło sprawdzoną technologię LPG z nowoczesnym podejściem do komfortu. Dostajesz:

duży zasięg,

niskie koszty jazdy,

sensowne osiągi,

automat, który robi różnicę.

To nie jest rewolucja. To bardzo dobrze policzona decyzja.

