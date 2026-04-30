Renault Clio Eco-G 120: LPG wraca do gry

Są decyzje motoryzacyjne, które podejmujesz sercem. I są takie, które robisz kalkulatorem. W czasach rosnących kosztów paliwa i niepewnej przyszłości napędów to właśnie te drugie zaczynają mieć większe znaczenie. Renault dobrze to rozumie i robi ruch, który jeszcze kilka lat temu wydawał się krokiem wstecz. LPG wraca – ale w zupełnie nowej formie. Renault Clio Eco-G 120 nie jest tanim kompromisem. To próba połączenia realnych oszczędności z komfortem, który do tej pory był zarezerwowany dla droższych wersji. I właśnie dlatego warto przyjrzeć się temu bliżej.
Największa zmiana? Podejście do LPG. To nie jest „dokładka” z rynku wtórnego. To fabrycznie zaprojektowany system, który od początku był częścią konstrukcji silnika. Renault wykorzystuje tu ponad 15 lat doświadczenia z modelami Dacii i własnej gamy, co przekłada się na coś konkretnego – niezawodność na poziomie klasycznego silnika benzynowego. Dwupaliwowy układ oznacza:
- osobny zbiornik benzyny (39 l),
- osobny zbiornik LPG (50 l),
- brak kompromisów w przestrzeni bagażowej.
Efekt? Samochód, który działa jak klasyczne auto, ale daje dodatkową elastyczność i realne oszczędności.
1450 km zasięgu – i to zmienia wszystko
To jedna z tych liczb, które robią największe wrażenie. Dzięki połączeniu dwóch paliw Clio Eco-G 120 oferuje zasięg do 1450 km. W praktyce oznacza to:
- rzadsze tankowanie,
- większy komfort w trasie,
- większą niezależność od cen paliw.
To przewaga, której nie oferuje większość aut w tym segmencie – szczególnie w tej cenie.
120 KM i więcej momentu
Nowy silnik to rozwinięcie poprzedniej jednostki Eco-G 100. Zmiany są konkretne:
- moc: 120 KM (+20 KM),
- moment obrotowy: 200 Nm (+30 Nm),
- silnik: 1.2 turbo, 3 cylindry.
To nie jest sportowy hot hatch, ale w codziennej jeździe różnica będzie odczuwalna – szczególnie przy wyprzedzaniu i dynamicznym ruszaniu.
Automatyczna skrzynia EDC – komfort robi różnicę
Największa nowość w tej wersji to skrzynia EDC. Dwusprzęgłowa konstrukcja:
- zmienia biegi szybko i płynnie,
- eliminuje spadki momentu obrotowego,
- poprawia komfort jazdy w mieście.
Do tego dochodzą manetki przy kierownicy, które pozwalają przejąć kontrolę, gdy masz na to ochotę.
To ważne, bo do tej pory LPG często oznaczało kompromis w kwestii komfortu. Tutaj ten problem znika.
Spalanie i emisja – liczby, które mają sens
Clio Eco-G 120 gra w dwóch trybach:
LPG:
- spalanie: od 6,5 l/100 km,
- emisja CO2: od 105 g/km
Benzyna:
- spalanie: od 5,4 l/100 km,
- emisja CO2: od 122 g/km
Do tego dochodzi koszt LPG w Polsce na poziomie ok. 3,84 zł/l, co w praktyce oznacza bardzo niski koszt przejechania 100 km.
Przyspieszenie i osiągi
0–100 km/h: 9,8 s
To wynik, który w zupełności wystarczy w codziennym użytkowaniu:
- sprawne ruszanie spod świateł,
- bezproblemowe wyprzedzanie,
- komfortowa jazda w trasie.
Clio nie próbuje być sportowe. Ono ma być efektywne – i dokładnie takie jest.
Cena i dostępność
Cena startowa: 91 900 zł
Alternatywa: od 1100 zł miesięcznie
Zamówienia: od 28 kwietnia 2026
Pierwsze dostawy: lato 2026
W kontekście wyposażenia, napędu i kosztów eksploatacji – to bardzo konkurencyjna oferta.
Dla kogo jest Clio Eco-G 120?
To nie jest samochód dla kogoś, kto szuka emocji. To wybór dla ludzi, którzy:
- jeżdżą dużo i liczą koszty,
- chcą automatu bez przepłacania,
- szukają prostego i sprawdzonego rozwiązania,
- nie chcą iść w pełną elektryfikację.
Czyli dla tych, którzy patrzą na samochód jak na narzędzie – ale dobre narzędzie.
Renault Clio Eco-G 120: LPG
Renault zrobiło coś bardzo racjonalnego – połączyło sprawdzoną technologię LPG z nowoczesnym podejściem do komfortu. Dostajesz:
- duży zasięg,
- niskie koszty jazdy,
- sensowne osiągi,
- automat, który robi różnicę.
To nie jest rewolucja. To bardzo dobrze policzona decyzja.
