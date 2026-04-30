Certina DS Action Diver 38 mm Titanium: lekki jak powietrze

Są zegarki, które wyglądają dobrze na zdjęciach. I są takie, które zaczynasz doceniać dopiero wtedy, gdy masz je na nadgarstku przez cały dzień. Właśnie w tej drugiej kategorii próbuje grać Certina. DS Action Diver 38 mm Titanium nie jest kolejnym diverem z grubą kopertą i ciężką bransoletą, który czujesz przy każdym ruchu ręki. Tu chodzi o coś odwrotnego – maksymalną wytrzymałość przy minimalnej wadze. Do tego dochodzą kolory, które wyraźnie wychodzą poza klasyczną paletę zegarków nurkowych. I nagle robi się ciekawie, bo zamiast kolejnego „bezpiecznego” modelu dostajesz coś, co ma charakter i realną funkcjonalność.

Certina DS Action Diver 38 mm Titanium

Najważniejsza zmiana względem klasycznych diverów? Materiał. Koperta i bransoleta wykonane są z tytanu klasy 2. W teorii oznacza to niższą wagę i wysoką odporność. W praktyce oznacza coś ważniejszego – zegarek, który przestaje być ciężarem na nadgarstku. Możesz go nosić cały dzień, w pracy, na treningu, w podróży i po prostu o nim zapomnieć. To duża zmiana w segmencie zegarków nurkowych, które często są solidne… ale przy okazji masywne i męczące w codziennym użytkowaniu. Tutaj Certina robi coś odwrotnego – zachowuje wytrzymałość, ale eliminuje zbędną wagę.

Ceramika, która nie starzeje się wizualnie

Drugim kluczowym elementem jest luneta. Ceramiczny pierścień:

jest odporny na zarysowania,

nie blaknie,

zachowuje kolor przez lata.

To detal, który robi różnicę po czasie. W stalowych modelach luneta często zbiera ślady użytkowania, tutaj pozostaje praktycznie nienaruszona. To ważne szczególnie w zegarku, który ma być używany, a nie tylko oglądany.

Diver, który spełnia normy – nie tylko wygląda

Certina nie zapomina, że to nadal zegarek nurkowy. Specyfikacja mówi jasno:

wodoszczelność: 300 m (30 bar) ,

, certyfikat: ISO 6425:2018 ,

, zakręcana koronka i dekiel,

system DS (Double Security) zwiększający odporność na wstrząsy.

To nie jest „diver z wyglądu”. To sprzęt, który spełnia realne standardy profesjonalnego nurkowania.

Mechanizm, który robi robotę

W środku pracuje Powermatic 80:

automatyczny naciąg,

80 godzin rezerwy chodu ,

, technologia Nivachron (odporność na pola magnetyczne).

To sprawdzona konstrukcja, która daje coś bardzo konkretnego – zegarek możesz zdjąć w piątek i założyć w poniedziałek bez ponownego ustawiania czasu.

38 mm – rozmiar, który wraca do łask

Średnica koperty to 38 mm. Dla wielu osób to kluczowy argument:

bardziej uniwersalny rozmiar,

lepsze dopasowanie do nadgarstka,

większa wygoda w codziennym noszeniu.

To wyraźny trend – odchodzenie od przeskalowanych zegarków na rzecz proporcji, które faktycznie działają.

Kolory, które robią różnicę

Certina wprowadza trzy wersje:

turkusowe akcenty na szarej tarczy,

niebieska tarcza z pomarańczowymi detalami,

czarna tarcza z różowymi elementami (Flamingo).

To nie jest przypadek. Marka wychodzi poza klasyczny „tool watch look” i daje coś bardziej wyrazistego, ale nadal funkcjonalnego. Super-LumiNova zapewnia czytelność w nocy, a w dzień kolory robią robotę wizualnie.

Dane techniczne w skrócie

średnica: 38 mm

grubość: 13,2 mm

mechanizm: Powermatic 80

rezerwa chodu: 80 h

wodoszczelność: 300 m

szkło: szafirowe z AR

bransoleta: tytan

Cena: ok. 4790 zł

Dla kogo jest ten zegarek?

To nie jest zegarek dla kolekcjonera, który trzyma wszystko w pudełku. To model dla faceta, który:

chce jednego solidnego zegarka na co dzień,

nie lubi ciężkich konstrukcji,

ceni funkcjonalność, ale też styl,

chce czegoś innego niż klasyczna stalowa nuda.

Certina zrobiła bardzo świadomy ruch. Zamiast kolejnego „bezpiecznego” divera dostajemy zegarek, który łączy trzy rzeczy: lekkość, wytrzymałość i charakter.

Dostajesz:

tytanową konstrukcję,

ceramiczną trwałość,

pełnoprawny diver z certyfikatem,

design, który się wyróżnia.

I to wszystko w cenie, która nadal jest rozsądna jak na Swiss Made.

