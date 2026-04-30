Certina DS Action Diver 38 mm Titanium: lekki jak powietrze

Są zegarki, które wyglądają dobrze na zdjęciach. I są takie, które zaczynasz doceniać dopiero wtedy, gdy masz je na nadgarstku przez cały dzień. Właśnie w tej drugiej kategorii próbuje grać Certina. DS Action Diver 38 mm Titanium nie jest kolejnym diverem z grubą kopertą i ciężką bransoletą, który czujesz przy każdym ruchu ręki. Tu chodzi o coś odwrotnego – maksymalną wytrzymałość przy minimalnej wadze. Do tego dochodzą kolory, które wyraźnie wychodzą poza klasyczną paletę zegarków nurkowych. I nagle robi się ciekawie, bo zamiast kolejnego „bezpiecznego” modelu dostajesz coś, co ma charakter i realną funkcjonalność.
Najważniejsza zmiana względem klasycznych diverów? Materiał. Koperta i bransoleta wykonane są z tytanu klasy 2. W teorii oznacza to niższą wagę i wysoką odporność. W praktyce oznacza coś ważniejszego – zegarek, który przestaje być ciężarem na nadgarstku. Możesz go nosić cały dzień, w pracy, na treningu, w podróży i po prostu o nim zapomnieć. To duża zmiana w segmencie zegarków nurkowych, które często są solidne… ale przy okazji masywne i męczące w codziennym użytkowaniu. Tutaj Certina robi coś odwrotnego – zachowuje wytrzymałość, ale eliminuje zbędną wagę.
Ceramika, która nie starzeje się wizualnie
Drugim kluczowym elementem jest luneta. Ceramiczny pierścień:
- jest odporny na zarysowania,
- nie blaknie,
- zachowuje kolor przez lata.
To detal, który robi różnicę po czasie. W stalowych modelach luneta często zbiera ślady użytkowania, tutaj pozostaje praktycznie nienaruszona. To ważne szczególnie w zegarku, który ma być używany, a nie tylko oglądany.
Diver, który spełnia normy – nie tylko wygląda
Certina nie zapomina, że to nadal zegarek nurkowy. Specyfikacja mówi jasno:
- wodoszczelność: 300 m (30 bar),
- certyfikat: ISO 6425:2018,
- zakręcana koronka i dekiel,
- system DS (Double Security) zwiększający odporność na wstrząsy.
To nie jest „diver z wyglądu”. To sprzęt, który spełnia realne standardy profesjonalnego nurkowania.
Mechanizm, który robi robotę
W środku pracuje Powermatic 80:
- automatyczny naciąg,
- 80 godzin rezerwy chodu,
- technologia Nivachron (odporność na pola magnetyczne).
To sprawdzona konstrukcja, która daje coś bardzo konkretnego – zegarek możesz zdjąć w piątek i założyć w poniedziałek bez ponownego ustawiania czasu.
38 mm – rozmiar, który wraca do łask
Średnica koperty to 38 mm. Dla wielu osób to kluczowy argument:
- bardziej uniwersalny rozmiar,
- lepsze dopasowanie do nadgarstka,
- większa wygoda w codziennym noszeniu.
To wyraźny trend – odchodzenie od przeskalowanych zegarków na rzecz proporcji, które faktycznie działają.
Kolory, które robią różnicę
Certina wprowadza trzy wersje:
- turkusowe akcenty na szarej tarczy,
- niebieska tarcza z pomarańczowymi detalami,
- czarna tarcza z różowymi elementami (Flamingo).
To nie jest przypadek. Marka wychodzi poza klasyczny „tool watch look” i daje coś bardziej wyrazistego, ale nadal funkcjonalnego. Super-LumiNova zapewnia czytelność w nocy, a w dzień kolory robią robotę wizualnie.
Dane techniczne w skrócie
- średnica: 38 mm
- grubość: 13,2 mm
- mechanizm: Powermatic 80
- rezerwa chodu: 80 h
- wodoszczelność: 300 m
- szkło: szafirowe z AR
- bransoleta: tytan
Cena: ok. 4790 zł
Dla kogo jest ten zegarek?
To nie jest zegarek dla kolekcjonera, który trzyma wszystko w pudełku. To model dla faceta, który:
- chce jednego solidnego zegarka na co dzień,
- nie lubi ciężkich konstrukcji,
- ceni funkcjonalność, ale też styl,
- chce czegoś innego niż klasyczna stalowa nuda.
Certina DS Action Diver 38 mm Titanium
Certina zrobiła bardzo świadomy ruch. Zamiast kolejnego „bezpiecznego” divera dostajemy zegarek, który łączy trzy rzeczy: lekkość, wytrzymałość i charakter.
Dostajesz:
- tytanową konstrukcję,
- ceramiczną trwałość,
- pełnoprawny diver z certyfikatem,
- design, który się wyróżnia.
I to wszystko w cenie, która nadal jest rozsądna jak na Swiss Made.
