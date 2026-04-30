Test iiyama GB2771HSU-B1. 240 Hz za tak śmieszne pieniądze?

Rynek monitorów gamingowych rozwija się dziś szybciej niż meta w CS-ie. iiyama, marka znana z rozsądnych cen i solidnych konstrukcji, wypuściła model GB2771HSU-B1 – 27-calowy ekran IPS z odświeżaniem 240 Hz. Brzmi jak sprzęt dla hardcore’owych graczy, ale jednocześnie kosztuje mniej niż wiele konkurencyjnych modeli. Czy to tylko marketingowy strzał, czy realna okazja?

Pierwsze wrażenie? Klasyczny styl serii Red Eagle. Nie znajdziemy tu przesadnych RGB czy futurystycznych form – i dobrze. Monitor wygląda nowocześnie, ale nie krzyczy „gaming” z drugiego końca pokoju. Smukłe ramki sprawiają, że dobrze sprawdzi się także w konfiguracji multi-monitor. Na plus zasługuje ergonomia. Mamy regulację wysokości, pivot, tilt i swivel – czyli pełen pakiet, który pozwala ustawić ekran idealnie pod siebie . To szczególnie ważne przy długich sesjach – zarówno gamingowych, jak i pracy.

Specyfikacja iiyama GB2771HSU-B1 – liczby, które robią robotę

Tu zaczyna się prawdziwa zabawa. iiyama GB2771HSU-B1 oferuje:

27 cali, matryca IPS

Rozdzielczość Full HD (1920 × 1080)

Odświeżanie 240 Hz

Czas reakcji 0,4 ms (MPRT)

Jasność ok. 350 cd/m²

G-SYNC Compatible / Adaptive Sync

Brzmi jak przepis na sukces – i w dużej mierze nim jest. 240 Hz robi ogromną różnicę w dynamicznych grach, gdzie liczy się każda klatka . Dodajmy do tego szybki panel IPS i mamy sprzęt, który łączy responsywność z dobrą jakością kolorów.

W opakowaniu oprócz iiyama GB2771HSU-B1 znajdziemy przewody i akcesoria montażowe.

Jakość obrazu – IPS daje radę

IPS w monitorach gamingowych to dziś standard – i słusznie. W przypadku iiyamy dostajemy żywe kolory i szerokie kąty widzenia, co potwierdzają także dane producenta .

Oczywiście – to nadal Full HD na 27 calach. I tu pojawia się pierwszy kompromis. Gęstość pikseli nie powala, więc jeśli siedzisz bardzo blisko ekranu, możesz zauważyć pewne niedoskonałości. Ale… w grach FPS to właściwie zaleta. Niższa rozdzielczość = więcej FPS-ów i lepsza płynność.

Na plus działa także funkcja Black Tuner, która poprawia widoczność w ciemnych scenach – przydatne w grach typu Warzone czy Escape from Tarkov.

Gaming – tutaj pokazuje pazur

To monitor stworzony do grania i to czuć od pierwszej rundy. 240 Hz + 0,4 ms = praktycznie brak smużenia i ultra płynny obraz. W dynamicznych tytułach jak CS2, Valorant czy Apex Legends różnica względem 144 Hz jest zauważalna od razu. Obraz jest bardziej „przyklejony” do ruchu, a reakcja na input – błyskawiczna.

Technologia G-SYNC Compatible dodatkowo eliminuje tearing i stuttering , co sprawia, że rozgrywka jest bardziej spójna. Co ciekawe, zagraniczne opinie użytkowników są bardzo pozytywne – podkreślają łatwą konfigurację, dobrą jakość obrazu i świetny stosunek ceny do możliwości.

Codzienne użytkowanie GB2771HSU-B1 – nie tylko do gier

Choć to monitor gamingowy, spokojnie nada się do pracy czy Netflixa. Kolory są wystarczająco dobre do multimediów, a matowa powłoka eliminuje refleksy .

Są też głośniki – raczej „awaryjne”, ale zawsze coś. Do pracy biurowej czy YouTube wystarczą, choć gracze i tak sięgną po słuchawki.

Sprawdź również nasz test monitora dla graczy iiyama G-Master GCB3481WQSU.

Cena vs możliwości – największy atut tego modelu

Największe zaskoczenie? Cena. Ten model często kosztuje poniżej 700 zł, co przy specyfikacji 240 Hz IPS brzmi wręcz absurdalnie dobrze.

Oczywiście – nie jest to sprzęt idealny. Full HD na 27 calach nie każdemu podejdzie, a HDR jest raczej symboliczny. Ale w swojej klasie to jeden z najbardziej opłacalnych monitorów.

Jeśli masz chęć go kupić, odwiedź Media Expert. Tam ten monitor dla graczy marki iiyama jest wyceniony na kwotę rzędu 649 zł, co można uznać za niezwykle atrakcyjną, patrząc na to, co ten model oferuje.

Dostępne złącza w iiyama GB2771HSU-B1

Werdykt – czy warto kupić ten monitor?

iiyama GB2771HSU-B1 to sprzęt, który idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnego gracza: szybki, płynny i przystępny cenowo. Nie próbuje być wszystkim naraz – skupia się na tym, co najważniejsze w gamingu.

Jeśli grasz w FPS-y, battle royale lub po prostu cenisz płynność ponad rozdzielczość – to jeden z najlepszych wyborów w budżecie. Jeśli jednak zależy Ci na ostrości obrazu do pracy kreatywnej – lepiej spojrzeć w stronę QHD.