Test AOC PD34. Równie dobry, co piękny? Sprawdzam to!

W moje ręce trafił monitor AOC PD34 – nowoczesny, szerokoekranowy model, który obiecuje połączyć funkcjonalność z estetyką. Postanowiłem przyjrzeć się mu z bliska, analizując, jak sprawdza się w codziennej pracy biurowej, a także jakie niespodzianki technologiczne kryje pod minimalistyczną obudową.

Specyfikacja techniczna AOC PD34

Monitor wyposażony w matrycę QD- OLED o przekątnej 34 cali i proporcjach 21:9, oferujący rozdzielczość 3440×1440 pikseli. Taka szerokość ekranu tworzy prawdziwie panoramiczne warunki pracy – to doskonała alternatywa dla konfiguracji z dwoma monitorami. Przynajmniej ja wolę takie rozwiązanie, bowiem irytuje mnie podzielony przez ramki pulpit. Odświeżanie na poziomie 240 Hz i czas reakcji 0.03 ms to parametry, które przekładają się na wyjątkową płynność obrazu, nie tylko podczas typowych zadań biurowych, ale i podczas rozrywki po godzinach.

Przekątna ekranu: 34 cale

Rozdzielczość: 3440 x 1440 pikseli (UWQHD)

Typ matrycy: QD-OLED

Proporcje: 21:9

Częstotliwość odświeżania: 240 Hz

Czas reakcji: 0.03 ms

Złącza: 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C, USB 3.0

Porty USB: USB 3.0, USB-C (z Power Delivery 65W)

Głośniki: 2 x 8W + DTS Sound

Regulacja: wysokość, pochylenie, obrót

Pokrycie kolorów: sRGB 139%, DCI-P3 99,3%, Adobe RGB 97,8%

Najważniejsze rozwiązania techniczne

AOC PD34 stawia na innowacje, które mają realny wpływ na codzienne użytkowanie. Jednym z największych atutów jest port USB-C z funkcją Power Delivery do 65W – pozwala on na szybkie ładowanie laptopa, jednocześnie przesyłając obraz i dane, eliminując plątaninę kabli na biurku. To rozwiązanie szczególnie docenią użytkownicy nowoczesnych laptopów. Przyznam szczerze, że podczas pracy z tym monitorem wykorzystywałem głównie USB typu C łącząc się z moim MacBookiem Air.

Nie sposób pominąć również zaawansowanej regulacji ergonomicznej: możliwość regulacji wysokości (13 cm), pochylenia (od 5 do 20 stopni) oraz obrotu (od 20 do 2 stopni) ekranu pozwala na idealne dopasowanie monitora do własnych potrzeb. Zwiększa to komfort pracy, a także zmniejsza ryzyko bólu karku czy pleców po całym dniu przy biurku.

Warto też wspomnieć o wbudowanych głośnikach (2 x 8W), które – choć nie zastąpią dedykowanego zestawu audio – sprawdzą się przy prowadzeniu wideokonferencji czy okazjonalnym słuchaniu muzyki w tle. Z tym ostatnim oczywiście radzę uważać – nie oczekujcie wybitnej jakości dźwięku.

Test monitora AOC PD34 w praktyce

Testując AOC PD34 w codziennych zadaniach biurowych, od razu doceniłem przestrzeń roboczą, jaką oferuje ultrapanoramiczny ekran. Praca z kilkoma otwartymi dokumentami i stronami internetowymi jednocześnie przestała być wyzwaniem. Zamiast przełączać się między oknami – wszystko mogłem mieć na widoku, co znacząco wpłynęło na moją produktywność.

Jakość obrazu to kolejna mocna strona tego modelu. Matryca zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast, a szerokie kąty widzenia sprawiają, że nawet przy pracy zespołowej każdy widzi wyraźny obraz. Kolory są nasycone, choć nie przesadnie – idealnie sprawdzają się w pracy z dokumentami tekstowymi, prezentacjami czy grafiką użytkową. Doceniał to również nasz fotograf, który miał okazję kilkukrotnie obrabiać zdjęcia z wykorzystaniem tego modelu.

Monitor nie męczy wzroku nawet podczas wielogodzinnej pracy. Wbudowane technologie redukcji niebieskiego światła oraz migotania (Flicker-Free) wyraźnie poprawiają komfort, szczególnie w wieczornych godzinach. Zauważyłem, że nawet po całym dniu spędzonym przed ekranem oczy były mniej zmęczone niż w przypadku klasycznych monitorów biurowych.

Ergonomia i jakość wykonania zasługują na osobną pochwałę. Lekkość regulacji, intuicyjne menu OSD oraz solidna podstawa sprawiają, że ustawienie monitora pod odpowiednim kątem czy wysokością zajmuje dosłownie chwilę. Warto jednak zauważyć, że jest to monitor na duże biurka, ponieważ podstawka – fakt, efektowna pod kątem wizualnym – może nie zmieścić się na mniejszych panelach. Obudowa prezentuje się nowocześnie i elegancko, dzięki czemu monitor wpisuje się zarówno w domowe, jak i korporacyjne biuro.

Testując rozwiązanie USB-C, mogłem jednym przewodem podłączyć laptopa, uzyskując dostęp do wszystkich portów USB oraz ładowania – o czym już wspominałem. To duży plus, przynajmniej dla mnie. Biurko wreszcie jest uporządkowane, bez zbędnych kabli.

Wady i zalety monitora AOC PD34

Zalety

Bardzo duża przestrzeń robocza, idealna do pracy wielozadaniowej.

Wysoka jakość obrazu, głęboki kontrast i naturalne kolory.

Nowoczesny port USB-C z ładowaniem (Power Delivery 65W).

Zaawansowana ergonomia – regulacja wysokości, pochylenia i obrotu.

Tryb Picture-by-Picture do pracy z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Dobre pokrycie przestrzeni barw sRGB i DCI-P3, przydatne przy prostych pracach graficznych.

Estetyczny, nowoczesny design pasujący do każdego biura.

Wady:

Wbudowane głośniki są stosunkowo przeciętne – wystarczają do rozmów, ale nie do słuchania muzyki z wysoką jakością.

Duże rozmiary mogą nie pasować do wszystkich stanowisk pracy – wymaga szerokiego biurka.

Nieco ograniczona regulacja w pionie w porównaniu do niektórych konkurencyjnych modeli.

Podsumowanie

AOC PD34 to monitor, który z powodzeniem może stać się sercem nowoczesnego stanowiska pracy biurowej. Oferuje on ogromną przestrzeń roboczą, wysoką jakość obrazu oraz szereg rozwiązań ułatwiających codzienną organizację pracy. Szczególnie przypadnie do gustu osobom, które cenią sobie porządek na biurku. Warto jednak pamiętać o jego rozmiarach i dostosować miejsce pracy do tego ultrapanoramicznego ekranu.

AOC PD34 sprawdzi się u osób chcących podnieść komfort pracy biurowej na wyższy poziom i szukają nowoczesnego, funkcjonalnego monitora do zadań specjalnych. To sprzęt, który nie tylko ułatwia codzienność, ale też inspiruje do efektywniejszej pracy i… odrobiny relaksu po godzinach. Tym bardziej, że bez problemu podłączysz go np. do PlayStation 5. Oczywiście, coś za coś – monitor jest wyceniany na około 5000 zł, co może być dla niektórych kwotą zdecydowanie za wysoką.

