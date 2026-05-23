Kradzież kabli ze stacji ładowania. Sąd pokazał, że to nie szybki zarobek

Kradzież kabli ze stacji ładowania może wyglądać dla złodzieja jak prosty sposób na kilkaset złotych ze sprzedaży miedzi. Problem w tym, że rachunek po drugiej stronie jest wielokrotnie wyższy. W Przemkowie na Dolnym Śląsku sprawca ukradł dwa kable ładujące ze stacji należącej do sieci Powerdot. Ich wartość wyniosła niemal 15,5 tys. zł, a sprawa skończyła się wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie. Oskarżony został skazany na osiem miesięcy ograniczenia wolności, 240 godzin prac społecznych i obowiązek zwrotu pełnej wartości skradzionego mienia. Kradzież kabli ze stacji ładowania przestaje więc być traktowana jak mało istotny incydent. To uderzenie w infrastrukturę elektromobilności, kierowców aut elektrycznych i operatorów, którzy muszą ponosić koszty napraw oraz czasowego wyłączenia ładowarek z użytkowania.

Na pierwszy rzut oka sprawa może wydawać się prosta: ktoś ukradł kable, bo liczył na zarobek ze sprzedaży metalu. Tyle że w przypadku infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych taka kradzież uderza w znacznie większy system. Nie chodzi tylko o fizyczny brak przewodu. Chodzi o niedziałającą stację, kierowców, którzy nie mogą się naładować, koszt naprawy i czas, w którym operator musi wyłączyć punkt z użytkowania.

W Przemkowie sprawca ukradł dwa kable ładujące ze stacji Powerdot. Wartość obu skradzionych kabli wyniosła blisko 15,5 tys. zł. To kwota, która pokazuje skalę problemu. Złodziej może liczyć na kilkaset złotych za miedź, ale szkoda dla operatora jest wielokrotnie wyższa.

Kradzież kabli ze stacji ładowania jest więc słabym interesem nawet z perspektywy przestępcy. Potencjalny zysk jest niski, ryzyko prawne wysokie, a konsekwencje finansowe mogą być kilkudziesięciokrotnie większe niż pieniądze uzyskane ze sprzedaży surowca.

Sąd w Głogowie wydał konkretny wyrok

Sąd Rejonowy w Głogowie uznał sprawcę za winnego kradzieży dwóch kabli ładujących ze stacji należącej do sieci Powerdot. Kara to osiem miesięcy ograniczenia wolności oraz obowiązek wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w łącznym wymiarze 240 godzin.

Do tego dochodzi obowiązek naprawienia szkody, czyli zwrot pełnej wartości skradzionego mienia na rzecz operatora stacji. Przez osiem miesięcy skazany nie może bez zgody sądu zmieniać stałego miejsca zamieszkania i musi udzielać kuratorowi wyjaśnień dotyczących odbywania kary.

To ważne, bo wyrok pokazuje dwie warstwy odpowiedzialności. Pierwsza jest karna: ograniczenie wolności i prace społeczne. Druga finansowa: zwrot wartości skradzionych kabli. Dla potencjalnych sprawców to jasny sygnał, że kradzież kabli ze stacji ładowania nie kończy się wyłącznie „oddaniem tego, co się ukradło”.

Dlaczego złodzieje kradną kable?

Powód jest prosty: miedź. Kable do ładowania aut elektrycznych mają dużą zawartość miedzi, a ceny w skupach złomu wynoszą około 40 zł za kilogram. Jeden kabel może zawierać od 1,5 kg do 7 kg miedzi. W praktyce oznacza to zysk rzędu kilkuset złotych.

Tylko że ten zysk jest kompletnie niewspółmierny do ryzyka. W opisanym przypadku szkoda wyniosła niemal 15,5 tys. zł, a kara obejmuje 240 godzin prac społecznych i obowiązek zwrotu pełnej wartości mienia. Do tego dochodzi fakt, że sprzedawanie i kupowanie miedzi z nieudokumentowanego źródła również jest nielegalne.

To ważny element edukacyjny. Kradzież kabli ze stacji ładowania nie jest sprytnym sposobem na szybki pieniądz. To przestępstwo, które może bardzo szybko zamienić kilkaset złotych potencjalnego zysku w wielotysięczny problem.

Uderzenie w kierowców aut elektrycznych

Kradzież infrastruktury ładowania najbardziej widoczna jest dla operatora, ale jej skutki odczuwają też kierowcy. Jeśli stacja zostaje wyłączona z użytkowania, kierowca samochodu elektrycznego musi szukać innego punktu. W trasie może to oznaczać stratę czasu, zmianę planu, dodatkowe kilometry i stres.

W przypadku infrastruktury paliwowej użytkownicy są przyzwyczajeni do dużej dostępności stacji. Elektromobilność nadal rozwija sieć, więc każdy punkt szybkiego ładowania ma znaczenie. Powerdot podkreśla, że tego typu działania powodują czasowe wyłączenia stacji i wpływają na komfort kierowców samochodów elektrycznych.

Dlatego kradzież kabli ze stacji ładowania jest czymś więcej niż kradzieżą elementu technicznego. To przerwanie usługi, która dla wielu kierowców jest częścią codziennego poruszania się autem elektrycznym.

Operatorzy też ponoszą realne koszty

Dla operatora infrastruktury taka kradzież oznacza nie tylko stratę samego kabla. Trzeba obsłużyć zgłoszenie, zabezpieczyć stację, zamówić część, przeprowadzić naprawę, ponownie uruchomić punkt i zmierzyć się z czasem niedostępności usługi. To generuje koszty i wpływa na działanie całej sieci.

Powerdot zwraca uwagę, że wyrok jest ważnym sygnałem dla rynku, użytkowników pojazdów elektrycznych i złodziei. Przestępstwa wymierzone w infrastrukturę ładowania są traktowane poważnie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, a sprawcy muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną oraz finansową.

To szczególnie ważne teraz, gdy infrastruktura ładowania szybko się rozwija. Im więcej punktów, tym większa potrzeba ich ochrony, monitorowania i egzekwowania odpowiedzialności za zniszczenia lub kradzieże.

Powerdot ma dużą rolę w polskiej sieci ładowania

Powerdot to ogólnoeuropejski operator ładowarek pojazdów elektrycznych. Firma działa w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii i Polsce. Zarządza ponad 11,5 tys. punktów ładowania w ponad 2,3 tys. lokalizacji.

W Polsce rola operatora jest szczególnie widoczna, bo według informacji prasowej ponad połowa punktów ładowania o mocy co najmniej 50 kW należy do Powerdot. Firma pozyskała też ponad 465 mln euro finansowania kapitałowego i dłużnego na rozwój zrównoważonej mobilności w Europie.

To pokazuje, dlaczego takie sprawy są istotne nie tylko lokalnie. Jeśli operatorzy mają inwestować w szybkie ładowarki i rozbudowę sieci, infrastruktura musi być chroniona, a akty wandalizmu i kradzieże muszą spotykać się z konsekwencjami.

Elektromobilność potrzebuje zaufania

Kierowca samochodu elektrycznego musi ufać, że stacja ładowania będzie działać wtedy, gdy jej potrzebuje. To jeden z fundamentów elektromobilności. Zasięg auta jest ważny, ale równie ważna jest pewność, że infrastruktura po drodze nie będzie zniszczona, niedostępna albo okradziona.

Kradzież kabli ze stacji ładowania podważa to zaufanie. Nawet jeśli problem dotyczy pojedynczego punktu, wpływa na ogólne postrzeganie sieci. Kierowca, który raz trafi na niedziałającą ładowarkę, zapamięta to bardziej niż dziesięć bezproblemowych ładowań.

Dlatego wyrok w sprawie z Przemkowa ma znaczenie symboliczne. Pokazuje, że infrastruktura ładowania nie jest niczyja, a jej niszczenie albo okradanie nie będzie traktowane jak mała szkoda techniczna.

Kradzież kabli ze stacji ładowania może się kompletnie nie opłacać

W tej historii najbardziej absurdalna jest ekonomia przestępstwa. Kable zawierają miedź, która może dać kilkaset złotych w nielegalnym obrocie. Ale wartość skradzionych kabli wyniosła blisko 15,5 tys. zł, a sąd nakazał zwrot pełnej wartości mienia. Do tego dochodzi osiem miesięcy ograniczenia wolności i 240 godzin prac społecznych.

To przepaść między zyskiem a stratą. Kilkaset złotych potencjalnego zarobku kontra wielotysięczne zobowiązanie, kara i nadzór kuratora. Jeśli ktoś myśli o kradzieży infrastruktury ładowania jak o łatwym zarobku, ten wyrok powinien ostudzić entuzjazm.

I dobrze, bo rozwój elektromobilności wymaga nie tylko nowych ładowarek, ale też jasnego sygnału, że infrastruktura będzie chroniona.

Ten wyrok to ostrzeżenie

Sprawa z Przemkowa jest dobrym przykładem tego, że kradzież kabli ze stacji ładowania ma realne konsekwencje. Sąd nie potraktował jej jak błahego incydentu. Sprawca ma wykonać prace społeczne, oddać pełną wartość skradzionego mienia i odbywać karę ograniczenia wolności pod określonymi warunkami.

Dla operatorów to sygnał, że warto zgłaszać takie przypadki i dochodzić swoich praw. Dla kierowców — że problem jest widziany. Dla złodziei — że infrastruktura elektromobilności nie jest łatwym celem bez konsekwencji.

Kradzież kabli ze stacji ładowania uderza w technologię, która dopiero buduje swoją powszechność. Dlatego każdy taki wyrok ma znaczenie większe niż jedna lokalna sprawa. Pokazuje, że wraz z rozwojem elektromobilności musi rozwijać się także odpowiedzialność za jej ochronę.

