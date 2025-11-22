Test ADATA Elite SE880 2 TB. Wybawienie, jeśli masz laptopa

Mam MacBooka Air z dyskiem 256 GB. Początkowo taka pojemność mi w zupełności wystarczała, jednak z czasem, gdy zacząłem tworzyć coraz więcej materiałów wideo, zdecydowanie czułem brak miejsca na dane. Test ADATA Elite SE880 o pojemności 2 TB udowodnił mi, że nie muszę szukać nowego laptopa. Wystarczy dysk zewnętrzny, który zdecydowanie sprawdza się w przypadku magazynowania danych. Sprawdźmy jednak, czy prędkości odczytu i zapisu, jakie oferuje ten model będą akceptowalne.

Test ADATA Elite SE880 2 TB – dysk zewnętrzny.

Dziś dysk zewnętrzny przypomina wizualnie pendrive. Jest poręczny, lekki, kompaktowy. Nie musisz też martwić się o uszkodzenia fizycznych elementów, które kiedyś były umieszczone w dyskach twardych. Idealny przykład takiego urządzenia to testowany model ADATA Elite SE880. To zdecydowanie zmienia podejście do laptopów z nośnikami o małej pojemności – takimi jak mój MacBook Air, który oferuje zaledwie 256 GB na dane. Teraz wystarczy tylko port USB typu C i dysk przenośny, na którym będziesz archiwizować wszystkie dane.

Test ADATA Elite SE880 2 TB – dysk zewnętrzny.

Dane techniczne ADATA Elite SE880

Dostępne pojemności: 500 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB Prędkość sekwencyjna zapisu: maksymalnie 2000 MB/s Prędkość sekwencyjna odczytu: maksymalnie 2000 MB/s Łączność: USB 3.2 Gen. 2×2 (USB 3.2) Wymiary: 64,8 x 35 x 12,25 mm Waga: 31 g Cena: 500 GB – 259,99 zł

1 TB – 379,99 zł

2 TB – 699,99 zł

4 TB – 1393,90 zł

Jeśli chodzi o zawartość opakowania, oprócz dysku otrzymujemy instrukcję oraz dwa przewody: USB typu C – USB typu C oraz USB typu C – USB typu A. Osobiście sugeruję wykorzystywać ten pierwszy, gdyż oferuje wyższą prędkość.

Test ADATA Elite SE880 2 TB – dysk zewnętrzny.

Dysk zewnętrzny ADATA Elite SE880

Zacznijmy od kwestii wizualnych. Dysk możemy kupić w dwóch wariantach: niebieskim (takim jak testowany) i srebrnym. Na froncie widnieje logo producenta oraz informacja o tym, że jest to nośnik typu SSD. Na jednej z krawędzi umieszczono port USB typu C. Boki są plastikowe, natomiast większa część obudowy została wykonana z metalu – domyślam się, że jest to aluminium, ponieważ dysk jest bardzo, ale to bardzo lekki. 31 g? Przecież nawet nie poczujesz, wkładając go do plecaka czy nawet kieszeni. Po odpięciu przewodu, SE880 wygląda jak pendrive.

Dodam przy okazji, że kompaktowy rozmiar i niska waga to jedne z najważniejszych atutów testowanego modelu. Dlaczego? Oczywiście o kwestii transportu już wspominałem, jednak kolejnym plusem tego dysku jest również to, że możemy go podłączyć do telefonu i to na nim zapisywać pliki wideo, a jak dobrze wiadomo, flagowce takie jak iPhone 17 Pro Max umożliwiają nam nagrywanie materiałów ProRes, co niestety wymaga przeogromnej pojemności pamięci. Zamiast zajmować wewnętrzny nośnik takimi nagraniami, możemy je od razu zapisywać na takim dysku, który przy okazji niskiej wagi nie jest obciążeniem dla nagrywającego.

Test ADATA Elite SE880 2 TB – dysk zewnętrzny.

Test ADATA Elite SE880

Przechodzimy do najważniejszej części publikacji, a więc testu praktycznego. Zacznę od iOS, a więc urządzeń mobilnych. Po podpięciu dysku za pomocą przewodu USB typu C mój smartfon od razu widzi zewnętrzny nośnik. Łatwo można to sprawdzić wykorzystując aplikację „Pliki”. W kwestii aparatu, a więc nagrań wideo, iPhone 17 Pro Max automatycznie aktywuje zapis materiałów ProRes na dysku zewnętrznym. Ne trzeba nic klikać, wszystko dzieje się automatycznie. Pobrałem kilka aplikacji testujących prędkość dysku i po połączeniu z telefonem uzyskiwałem około 650 – 670 MB/s, co sprawia, że nagrywanie w ProRes 4K i 60 klatkach jest zdecydowanie możliwe.

Sprawdziłem również prędkość dysku po podpięciu do komputera. Jak już wcześniej wspominałem, wykorzystałem w tym celu Apple MacBook Air M2 z MacOS Tahoe 26.1. Jako benchmark wykorzystałem aplikację Blackmagic Disk Speed Test, gdzie w przypadku testu 1 GB uzyskałem 1640 MB/s dla odczytu i 901 MB/s jeśli chodzi o zapis. Trzeba przyznać, że kopiowanie na ten dysk plików odbywało się wręcz błyskawicznie.

Test ADATA Elite SE880 2 TB – dysk zewnętrzny.

Podsumowanie – czy warto kupić ADATA Elite SE880?

Jestem pozytywnie zaskoczony praktycznie każdym aspektem związanym z testem tego dysku. Jest szybki, świetnie wykonany, a do tego jest lekki i mały – wygląda jak pendrive, jednak możliwości, jakie oferuje są znacznie większe. Jeśli więc masz „niedobory” miejsca na swoje pliki – zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym, warto rozważyć zakup ADATA Elite SE880. W moim przypadku jest to wariant 2 TB, a więc faktycznie, mogę tam umieścić bardzo dużo materiałów. Jak dużo? Jeśli ustawię Log 4K przy 30 klatkach na sekundę (iPhone 17 Pro Max), będę mógł nagrać około 4h 40 min. Do tego te ceny dysku, które według mnie są całkiem rozsądne. Całość brzmi dobrze, prawda?

Ceny dysku ADATA Elite SE880

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca

dysk ADATA Elite SE880!

Sprawdź nasze teksty o sprzęcie komputerowym.