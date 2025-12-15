Nowości Huawei 2026. Ten router to arcydzieło! Zobacz, warto

Ultralekkie słuchawki do noszenia cały dzień, składany smartfon, tablet do pracy i nauki, luksusowy zegarek oraz router, który wygląda jak element wystroju wnętrza. Poznaj nowości Huawei 2026, które zostały zaprezentowane w Dubaju. Jest wiele ciekawych produktów, ale to router jest moim „must have”!

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 – nowości Huawei 2026.

Huawei kończy 2025 rok mocnym akcentem i od razu pokazał, że początek 2026 zapowiada się naprawdę ciekawie. Podczas globalnej premiery pod hasłem „Unfold the Moment”, która odbyła się 11 grudnia 2025 roku poznaliśmy nowości Huawei 2026. Najwięcej uwagi przyciągnęły HUAWEI FreeClip 2, czyli druga generacja słuchawek zaprojektowanych z myślą o całodziennym noszeniu. Dobra wiadomość dla polskich użytkowników jest taka, że FreeClip 2 pojawią się w Polsce już 22 stycznia 2026 roku.

Nowości Huawei 2026. Co nowego w przyszłym roku?

Przy okazji Huawei zaprezentował również inne nowości – składany smartfon HUAWEI Mate X7, odświeżony tablet HUAWEI MatePad 11.5 S 2026, efektowny smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN oraz designerski router HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro. Dla tych, którzy lubią być pierwsi, przygotowano też przedpremierowe kupony rabatowe dostępne na stronie huawei.pl.

FreeClip 2 – słuchawki, które po prostu się nosi

HUAWEI FreeClip 2 to słuchawki, które od początku miały być czymś więcej niż tylko sprzętem do słuchania muzyki. Ich charakterystyczna konstrukcja w formie klipsa łączy otwartą budowę douszną z nowoczesnym i eleganckim designem. Huawei wyraźnie stawia tu na połączenie technologii i stylu – FreeClip 2 mają pasować do codziennych stylizacji i być czymś, co po prostu zakłada się rano i nosi przez cały dzień.

Każda słuchawka waży zaledwie 5,1 grama, co sprawia, że po chwili można o nich zapomnieć. Lekka konstrukcja idzie w parze z pewnym dopasowaniem i zwiększoną stabilnością, dzięki czemu słuchawki dobrze trzymają się ucha podczas codziennych aktywności. To rozwiązanie stworzone z myślą o komforcie – bez ucisku i bez potrzeby ciągłego poprawiania.

Huawei Freeclip 2 – nowości Huawei 2026

Pod względem dźwięku Huawei postawił na sprawdzone rozwiązania i konkretne ulepszenia. FreeClip 2 oferują czysty i dynamiczny dźwięk, a rozmowy głosowe są wyraźne dzięki zastosowaniu podwójnych przetworników oraz procesora neuronowego wspieranego przez AI. Co ważne, jego moc obliczeniowa jest dziesięciokrotnie wyższa niż w poprzedniej generacji, co przekłada się na lepszą jakość połączeń i stabilniejsze działanie.

Słuchawki są także odporne na kurz i wodę na poziomie IP57, więc niestraszne im codzienne warunki. Na jednym ładowaniu oferują nawet 38 godzin pracy, co sprawia, że spokojnie można korzystać z nich przez wiele godzin bez konieczności częstego sięgania po etui. Na start FreeClip 2 pojawią się w czterech wariantach kolorystycznych: niebieskim, białym, czarnym oraz nowym odcieniu różowego złota.

Huawei Freeclip 2 – nowości Huawei 2026

Router, który nie musi stać w kącie. Wręcz przeciwnie!

Wśród nowości zaprezentowanych podczas premiery znalazł się także HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro. To router, który zdecydowanie wyróżnia się wyglądem. Jego design inspirowany jest górskim wschodem i zachodem słońca, a subtelny pokaz świateł sprawia, że urządzenie może bez problemu stać na widoku, zamiast być ukrywane za meblami.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro – nowości Huawei 2026

Pod względem technicznym router działa w standardzie Wi-Fi 7 i obsługuje prędkości do 3,6 Gb/s. Oznacza to stabilne połączenie podczas grania, oglądania streamingu czy codziennego korzystania z internetu. W skład zestawu wchodzi router oraz wzmacniacz sygnału, co pozwala zapewnić płynne działanie sieci Wi-Fi w całym domu o powierzchni do 120 m².

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro – nowości Huawei 2026

Składany smartfon, tablet i zegarek z najwyższej półki

Premiera w Dubaju była także okazją do zaprezentowania innych flagowych urządzeń Huawei. Jednym z nich jest HUAWEI Mate X7, czyli składany smartfon klasy premium. Urządzenie wyróżnia się smukłą, a jednocześnie wytrzymałą konstrukcją, a także zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi i wysoką wydajnością.

Obok niego pojawił się HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN w wersji Royal Gold Edition, który łączy dopracowane wzornictwo z technologiczną precyzją. Z kolei HUAWEI MatePad 11.5 S został zaprojektowany z myślą o osobach, które spędzają długie godziny przed ekranem – zarówno podczas nauki, jak i pracy kreatywnej. Tablet oferuje ekran o wysokiej rozdzielczości, przyjazny dla oczu i dostosowany do intensywnego użytkowania.

Huawei podkreśla, że wszystkie nowe premiery wpisują się w filozofię „Now Is Yours”, w której to użytkownik znajduje się w centrum, a technologia ma ułatwiać codzienne życie i dawać realną radość z korzystania z nowoczesnych rozwiązań.

HUAWEI Mate X7 – nowości Huawei 2026

Kupony rabatowe przed premierą

Z okazji zbliżających się premier Huawei przygotował ofertę przedpremierową. Na stronie huawei.pl można odebrać kupon rabatowy o wartości 100 zł na nowe słuchawki lub router.

Aby skorzystać z promocji na HUAWEI FreeClip 2, wystarczy zapisać się na listę mailingową do 21 stycznia 2026 roku. Osoby zainteresowane HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro mogą zapisać się do newslettera do 14 stycznia 2026 roku. Kody rabatowe zostaną przesłane w dniu premiery – 22 stycznia 2026 r. dla słuchawek oraz 15 stycznia 2026 r. dla routera – i będzie można je wykorzystać do 8 marca 2026 roku.

Nowości Huawei 2026

Patrząc na skalę zaprezentowanych premier, trudno oprzeć się wrażeniu, że Huawei wyraźnie szykuje się na nowy etap. FreeClip 2 otwierają kolejny rozdział w podejściu do codziennego audio, a pozostałe urządzenia pokazują, że marka konsekwentnie rozwija całe swoje portfolio – od smartfonów, przez urządzenia do pracy i nauki, aż po domową infrastrukturę sieciową. Jeśli te zapowiedzi są dopiero początkiem, to wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących miesiącach Huawei może jeszcze nie raz zaskoczyć kolejnymi nowościami i wyraźnymi zmianami w swojej ofercie.

