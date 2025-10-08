Huawei wprowadza do Polski nowy tablet – HUAWEI MatePad 12 X 2025. To urządzenie, które ma być połączeniem trzech rzeczy: tabletu, laptopa i szkicownika. Producent stawia na wszechstronność i wygodę, kierując nowy model do osób, które potrzebują sprzętu do nauki, pracy czy twórczej zabawy, ale niekoniecznie chcą korzystać z klasycznego laptopa. Czy się sprawdzi? Zobaczmy co oferuje.

tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025 z matowym ekranem

Największym atutem nowego MatePada jest ekran PaperMatte – matowy, chroniący wzrok i eliminujący odblaski. To właśnie on sprawia, że tablet sprawdzi się zarówno do czytania książek w słońcu, jak i oglądania filmów w podróży czy pisania notatek przy biurkowym świetle. Nowa powłoka ma być aż o 50% skuteczniejsza niż w poprzedniej generacji, eliminując 99% zakłóceń świetlnych. Do tego dochodzi jasność 1000 nitów, kontrast 1500:1 i pełne spektrum barw P3. Obraz ma więc pozostać czytelny, nasycony i płynny – odświeżanie sięga 144 Hz, a certyfikaty TUV Rheinland i SGS potwierdzają ograniczoną emisję niebieskiego światła i brak migotania.

Dzięki matowej powierzchni oczy męczą się znacznie mniej, nawet przy długim korzystaniu z tabletu, co potwierdza certyfikat SGS Low Visual Fatigue.

Pisanie i rysowanie jak na papierze

Do tabletu można dobrać nowy rysik HUAWEI M-Pencil Pro, który ma aż 16 000 poziomów nacisku i technologię NearLink, dzięki której ruchy ręki odwzorowywane są na ekranie bez opóźnień. Matowa powłoka stawia lekki opór, więc pisanie czy szkicowanie ma przypominać doświadczenie pracy na papierze.

Rysik ma też dodatkowe funkcje – przycisk do parowania i wywoływania akcji, możliwość używania gestów oraz delikatne wibracje reagujące na dotyk. W zestawie znajdują się trzy końcówki: transparentna do szkiców, nieprzezroczysta do pisania i grafitowa, imitująca ołówek. Dzięki temu można dopasować rysik do różnych zastosowań – od szybkich notatek po precyzyjne projekty graficzne.

Tworzenie notatek i map myśli

Nowy MatePad świetnie sprawdzi się (przynajmniej według producenta ) też w codziennej organizacji pracy i nauki. Aplikacja HUAWEI Notatki pozwala nie tylko pisać i zakreślać, ale też nagrywać i synchronizować dźwięk z notatkami. Dzięki temu można łatwo wrócić do najważniejszych fragmentów wykładów czy spotkań. Tryb podzielonego ekranu umożliwia otwarcie kilku notatek jednocześnie, co przydaje się przy nauce, tworzeniu map myśli czy pracy nad większymi projektami

tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025 z matowym ekranem

Cyfrowy szkicownik w tablecie HUAWEI MatePad 12 X 2025

Huawei dorzuca też aplikację GoPaint – darmowe narzędzie z ponad 100 pędzlami i realistycznymi teksturami. Umożliwia szkicowanie, malowanie i projektowanie grafiki cyfrowej, odwzorowując ruchy rysika jak na prawdziwym płótnie. To rozwiązanie, które ma trafić zarówno do początkujących użytkowników, jak i profesjonalnych artystów, którzy potrzebują mobilnego studia bez konieczności rozkładania przyborów i sprzątania po pracy.

Funkcjonalność laptopa, mobilność tabletu

Po podłączeniu klawiatury HUAWEI MatePad 12 X 2025 działa jak klasyczny laptop. Proporcje ekranu 3:2 zapewniają większą przestrzeń pionową, co ułatwia pracę z dokumentami czy tekstem. System HarmonyOS 4.3 pozwala na dzielenie ekranu i obsługę do czterech zadań jednocześnie – można więc pisać maile, czatować, oglądać filmy i robić zakupy w tym samym czasie.

Przydatna jest też funkcja przeciągnij–upuść, która umożliwia szybkie przenoszenie plików, zdjęć czy linków między aplikacjami. W AppGallery i w sklepie Google można znaleźć wszystkie potrzebne programy – od nauki po rozrywkę.

W zestawie znajdują się też aplikacje WPS Office i Filmora. Pierwsza z nich ułatwia pracę biurową i zdalną, druga służy do montażu wideo – zarówno krótkich filmików, jak i dłuższych projektów.

HUAWEI MatePad 12 X 2025 jest lekki, elegancki i gotowy na podróż

Nowy MatePad waży 555 g, ma zaledwie 5,9 mm grubości i metalową obudowę w dwóch kolorach – białym i zielonym. Producent obiecuje nie tylko elegancki wygląd, ale też wytrzymałość na codzienne użytkowanie.

Bateria o pojemności 10 100 mAh zapewnia wiele godzin pracy, a szybkie ładowanie 66 W pozwala szybko wrócić do działania. Za stabilne Wi-Fi odpowiada zestaw mocnych anten, co ma gwarantować płynne połączenie nawet w zatłoczonych miejscach.

HUAWEI MatePad 12 X 2025 dobrze sprawdzi się także przy rozrywce – sześć głośników z technologią HUAWEI Sound zapewnia przestrzenny dźwięk i lepsze wrażenia przy oglądaniu filmów, słuchaniu muzyki czy graniu.

tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025 z matowym ekranem

Ceny i dostępność HUAWEI MatePad 12 X 2025

Rekomendowana cena wersji 12 GB / 256 GB to 2499 zł z klawiaturą lub 2799 zł z klawiaturą i rysikiem HUAWEI M-Pencil Pro. W ramach oferty premierowej, trwającej od 6 października do 2 listopada 2025 roku, ceny będą obniżone o 200 zł – do 2299 zł i 2599 zł w zależności od zestawu. Kupujący dostaną też w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 3.

Gdzie kupić HUAWEI MatePad 12 X 2025?

Tablet dostępny jest w dwóch kolorach – białym i zielonym – u partnerów takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik, a także w sklepie huawei.pl i na Allegro w oficjalnej Strefie Marki. W sklepie HUAWEI dostępne są też dodatkowe promocje: rabat dla studentów, bonus za zapisanie się na newsletter i możliwość rozłożenia płatności na raty.

Podane ceny są rekomendowane i mogą różnić się w zależności od kanału sprzedaży a dokładne szczegóły oferty znajdują się u sprzedawców.

Jeśli więc szukacie sprzętu, który sprawdzi się i do pracy, i do tworzenia, i do oglądania seriali w łóżku – to może być właśnie to urządzenie. Lekki, cichy, z matowym ekranem, który nie męczy oczu. Czyli taki tablet, który bez problemu zastąpi Wam laptopa, notatnik i szkicownik w jednym.

