iPhone 18 Pro Max będzie najcięższy w historii? Podobno tak

iPhone 18 Pro Max jeszcze nie istnieje oficjalnie, ale już zaczyna budzić emocje. Według informacji pochodzących od Instant Digital z Weibo, nadchodzący flagowiec Apple ma być nieco grubszy i około 10 gramów cięższy od iPhone’a 17 Pro Max. To oznaczałoby wagę w okolicach 243 gramów, czyli więcej niż iPhone 14 Pro Max, który dotąd uchodził za najcięższego iPhone’a w historii. Apple niczego jeszcze nie potwierdziło, więc do tych danych trzeba podejść z dystansem. Ale sam kierunek jest ciekawy, bo pokazuje możliwy zwrot w myśleniu o smartfonach premium. Cienki telefon wygląda dobrze na renderach, ale prawdziwy użytkownik chce baterii, aparatu, wydajności i obudowy, która nie sprawia wrażenia delikatnej zabawki.

Apple iPhone 18 Pro Max – czy tak będzie wyglądał?

Według Root-Nation i źródeł branżowych iPhone 18 Pro Max ma ważyć ponad 240 gramów, a konkretnie około 243 gramów. Informacja pochodzi z przecieku Instant Digital na Weibo i sugeruje, że Apple może nie próbować odchudzać największego modelu, tylko wręcz przeciwnie — pozwolić mu urosnąć, jeśli da to miejsce na lepsze komponenty.

Gruby iPhone?!

To ciekawy moment, bo Apple przez lata grało kartą elegancji, minimalizmu i poczucia lekkości. iPhone miał być obiektem, który dobrze leży w dłoni, świetnie wygląda na stole i nie przypomina cegły. Problem w tym, że flagowiec klasy Pro Max od dawna nie jest telefonem dla minimalisty. To kieszonkowe narzędzie do zdjęć, wideo, pracy, nawigacji, płatności, rozrywki i komunikacji. A takie narzędzie musi mieć baterię, chłodzenie, aparaty i ekran, który nie wygląda jak kompromis.

Obecny iPhone 17 Pro Max waży 233 gramy, ma 8,75 mm grubości i ekran Super Retina XDR o przekątnej 6,9 cala. To oficjalne dane Apple. Jeżeli iPhone 18 Pro Max faktycznie dojdzie do około 243 gramów, różnica względem poprzednika wyniesie około 10 gramów. Niby mało. Ale to już poziom, na którym telefon zaczyna być wyraźnie cięższy od typowego flagowca z Androidem i staje się sprzętem, który czuć w dłoni.

Czy iPhone 18 Pro Max będzie różnił się od poprzednika? Na zdjęciu model iPhone 17 Pro Max.

243 gramy, czyli koniec mitu lekkiego flagowca

MacRumors podaje, że iPhone 18 Pro Max może być nieco grubszy od iPhone’a 17 Pro Max i ważyć około 243 gramów. Serwis przypomina też, że iPhone 14 Pro Max ważył 240 gramów, więc nowy model mógłby pobić dotychczasowy rekord Apple.

AppleInsider pisze podobnie: jeśli przeciek się potwierdzi, nadchodzący Pro Max stanie się najcięższym iPhone’em w historii, a dodatkowa masa może wynikać z obudowy, baterii lub nowych komponentów wewnętrznych.

I tu zaczyna się najciekawsza część. Bo 243 gramy można przedstawić na dwa sposoby. Pierwszy: Apple przesadza, a telefon za ponad sześć tysięcy złotych robi się coraz cięższy. Drugi: Apple przestaje udawać, że ekstremalna smukłość jest ważniejsza od realnych funkcji. Dla faceta, który używa telefonu intensywnie, druga wersja brzmi sensowniej.

Cięższy telefon nie jest automatycznie gorszy. Ale cięższy telefon z większą baterią, lepszym chłodzeniem, bardziej zaawansowanym aparatem i mocniejszą konstrukcją może być rozsądnym kompromisem. W świecie premium coraz mniej liczy się sama lekkość. Liczy się to, czy sprzęt dowozi przez cały dzień, nie przegrzewa się przy nagrywaniu wideo, robi zdjęcia na poziomie aparatu podróżnego i nie zmusza do noszenia powerbanku jak apteczki.

Czy tak będzie wyglądał Apple iPhone 18 Pro? Wizualizacja: Front Page Tech na YouTube.

iPhone Air mógł pokazać, że lekkość nie wystarczy

Macworld zauważa, że potencjalnie cięższy iPhone 18 Pro Max byłby czymś w rodzaju antytezy iPhone’a Air. Ten drugi postawił na ekstremalnie smukłą obudowę 5,6 mm i wagę 165 gramów, ale według doniesień niekoniecznie porwał klientów.

To ważny kontekst. Rynek smartfonów przez lata słyszał, że ludzie chcą urządzeń cienkich, lekkich i eleganckich. Tyle że w praktyce wielu użytkowników kupuje model większy, cięższy i droższy, bo chce najlepszej baterii, najlepszego aparatu i największego ekranu. Wystarczy spojrzeć na popularność wersji Pro Max. Ten telefon nigdy nie był wyborem ludzi, którzy chcą czegoś niewyczuwalnego w kieszeni.

Apple iPhone Air. Jaki będzie iPhone 18 Pro Max?

Apple mogło dojść do prostego wniosku: najdroższy iPhone nie musi być najlżejszy. Ma być najlepszy. A najlepszy w 2026 roku może oznaczać większą baterię, bardziej zaawansowany moduł aparatu, wydajniejszy chip, lepsze chłodzenie i konstrukcję gotową na większe obciążenia.

Czy tak będzie wyglądał Apple iPhone 18 Pro? Wizualizacja: Front Page Tech na YouTube.

Co może dodać masy w iPhone 18 Pro Max?

Oficjalnej specyfikacji iPhone’a 18 Pro Max jeszcze nie ma. To trzeba podkreślić. Nie znamy pojemności baterii, dokładnej grubości, układu aparatów ani finalnej masy. Mamy przecieki i logiczne przypuszczenia. MacRumors wskazuje kilka możliwych powodów wzrostu wagi: większą baterię, nowy typ komory parowej, potencjalne zmiany w aparacie głównym, zmienną przysłonę, nowy sensor obrazu oraz modyfikacje związane z Dynamic Island i Face ID.

Najbardziej prawdopodobna wydaje się bateria. To ona zawsze jest najłatwiejszym wytłumaczeniem dodatkowej masy. Użytkownicy mogą wybaczyć cięższy telefon, jeśli w zamian dostaną kilka godzin więcej pracy. Gorzej, jeśli dodatkowe gramy pójdą wyłącznie w konstrukcję i aparat, a czas pracy pozostanie podobny. Drugi trop to chłodzenie. Dzisiejsze flagowce są małymi komputerami, które mają nagrywać wideo w wysokiej rozdzielczości, obrabiać zdjęcia, korzystać z AI i działać bez zadyszki. Jeżeli Apple chce utrzymać wydajność w modelu Pro Max, większa masa może być efektem bardziej zaawansowanego zarządzania temperaturą.

Cena iPhone’a 18 Pro Max? Na razie cisza

Apple oczywiście nie podało ceny iPhone’a 18 Pro Max, bo telefon nie został jeszcze zaprezentowany. Dla kontekstu obecny iPhone 17 Pro Max 256 GB kosztuje w polskim sklepie Apple 6299 zł, a wariant 2 TB dochodzi do 10 299 zł.

Można więc założyć, że iPhone 18 Pro Max nie będzie tanim telefonem. To będzie sprzęt z absolutnego topu oferty, kierowany do ludzi, którzy chcą największego ekranu, najlepszej baterii i najmocniejszego zestawu funkcji. Jeśli plotki o większej masie, lepszym aparacie i nowych komponentach się potwierdzą, Apple z dużym prawdopodobieństwem będzie komunikować ten model nie jako cięższy, ale jako bardziej kompletny.

I to jest sedno sprawy. Nikt w Cupertino nie wyjdzie na scenę i nie powie: „zrobiliśmy najcięższego iPhone’a w historii”. Usłyszymy raczej o najlepszej baterii, najbardziej zaawansowanym aparacie, najwydajniejszym chipie i konstrukcji stworzonej do profesjonalnego użycia. Waga będzie skutkiem ubocznym, nie hasłem reklamowym.

Czy tak będzie wyglądał Apple iPhone 18 Pro? Wizualizacja: Front Page Tech na YouTube.

Czy ciężki telefon ma sens?

Dla jednych — nie. Jeśli ktoś nosi telefon w kieszeni garnituru, biega z nim, używa jedną ręką i nie robi nic więcej poza komunikacją, 243 gramy mogą być przesadą. Duży i ciężki smartfon męczy nadgarstek, wypycha kieszeń i sprawia, że etui z MagSafe robi z niego małą cegłę.

Ale dla użytkownika Pro Max logika jest inna. To telefon dla kogoś, kto chce mieć duży ekran do pracy, aparat do zdjęć i wideo, baterię na cały dzień oraz sprzęt, który nie klęka po kilku godzinach intensywnego użycia. Taki użytkownik nie pyta, czy telefon waży 20 gramów mniej. Pyta, czy dowiezie wtedy, gdy jest potrzebny.

Jeżeli iPhone 18 Pro Max faktycznie będzie najcięższym iPhone’em w historii, może to być symboliczny koniec obsesji na punkcie smukłości. I bardzo dobrze. Bo cienki telefon wygląda dobrze w reklamie, ale grubszy i mocniejszy telefon często lepiej sprawdza się w prawdziwym życiu.

Czy tak będzie wyglądał Apple iPhone 18 Pro? Wizualizacja: Front Page Tech na YouTube.

Co sądzimy na temat przecieków o iPhone 18 Pro Max?

Ta wiadomość jest ciekawa, bo nie chodzi wyłącznie o wagę. Chodzi o zmianę priorytetów. iPhone 18 Pro Max może pokazać, że użytkownicy premium wolą dostać konkretny sprzęt niż elegancki kompromis. Większa masa może być ceną za baterię, aparat, chłodzenie i wydajność. A jeśli Apple dobrze to rozegra, nikt nie będzie narzekał na 243 gramy — pod warunkiem, że te gramy naprawdę coś dadzą.

Na dziś to nadal przeciek. Ale to ciekawe pytanie, które dotyczy każdego faceta kupującego drogi smartfon: czy wolisz lekki telefon, czy sprzęt, który działa dłużej i robi więcej?