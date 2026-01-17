Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB w promocji – sprawdź cenę

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB dostępny teraz w promocji. Sprawdź aktualną cenę i skorzystaj z okazji, zanim oferta wygaśnie. Na Pepper pojawiła się interesująca oferta na ten model z pamięcią 256 GB w kolorze głębinowy błękit. Telefon trafił do promocji w cenie 1273 euro, co może zainteresować osoby polujące na ten model w niższej cenie.

Co nowego przygotuje marka Apple podczas premiery iPhone 18? Na zdjęciu model iPhone 17 Pro Max.

Atrakcyjna cena w euro

Cena promocyjna wynosi 1273 €. Oferta rozliczana jest w euro, a sprzedawca oferuje wysyłkę do Polski. Jak to często bywa przy tego typu okazjach, promocja może obowiązywać tylko przez ograniczony czas lub do wyczerpania dostępnych sztuk.

Co nowego przygotuje marka Apple podczas premiery iPhone 18? Na zdjęciu model iPhone 17 Pro Max.

Nowy Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB z wysyłką do Polski

Zgodnie z opisem na Pepper.pl, promocja dotyczy nowego urządzenia. To dobra wiadomość dla osób, które nie są zainteresowane sprzętem z outletu lub odnowionym.

Czy warto kupić ten model? Od premiery minęło już kilka dobrych miesięcy, a to właśnie od oficjalnego wprowadzenia iPhone 17 Pro Max, jest testowany przez naszą redakcję. Po tak długim czasie możemy już wysunąć kilka ciekawych wniosków. Przede wszystkim, korzystanie z tego modelu względem poprzednika jest znacznie wygodniejsze. Może to dziwnie zabrzmieć, ale jest on milszy w dotyku. Dlaczego? Wszystko za sprawą łagodnych krawędzi, które dobrze dopasowują się do naszej dłoni. Redaktor testujący 17-tkę wspomina również o bardzo gładkim szkle pokrywającym ekran, które również wpływa na odczucia z użytkowania – dodajmy do tego świetny wyświetlacz oferujący wysoką rozdzielczość i częstotliwość na poziomie 120 Hz, a mamy bardzo dobre urządzenie nie tylko do dzwonienia, ale również do pracy czy rozrywki.

Mało tego, Apple iPhone 17 Pro Max to w pewnym sensie kombajn multimedialny! Co mam na myśli? Wykorzystaliśmy ten model do stworzenia filmu o jednym z testowanych przez nas samochodów. Efekt? Kinowa jakość wideo, która wcale nie odbiega od tej, generowanej przez profesjonalne kamery. Nic dziwnego – od pewnego czasu Apple chwali się tym, że flagowe smartfony są wykorzystywane do produkcji materiałów filmowych i radzą sobie w tym wyśmienicie. Klikając tutaj, przeniesiecie się na YouTube by zobaczyć materiał naszej produkcji, o którym wspominamy. Pozostając jeszcze przy tworzeniu wideo, niebawem w ofercie Apple pojawi się Creator Studio, który jeszcze bardziej rozbuduje możliwości przygotowania świetnych filmów za pomocą sprzętu tej firmy.

Co nowego przygotuje marka Apple podczas premiery iPhone 18? Na zdjęciu model iPhone 17 Pro Max.

Zainteresowanie na Pepper.pl

Oferta szybko przyciągnęła uwagę użytkowników Pepper.pl, co może sugerować, że chętnych na zakup nie brakuje. W takich przypadkach decyzja często musi być szybka, bo najlepsze promocje nie utrzymują się długo.