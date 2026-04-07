Czy to iPhone Fold? Apple szykuje coś innego niż wszyscy

Składane smartfony są na rynku od kilku lat, ale wciąż trudno mówić o produkcie, który naprawdę się przyjął. Apple do tej kategorii podchodzi jak zwykle — z opóźnieniem i bez pośpiechu. Najnowsze przecieki pokazują, że firma pracuje nad własną wersją takiego urządzenia o nazwie iPhone Fold, ale niekoniecznie chce kopiować to, co już istnieje. Pytanie tylko, czy to wciąż eksperyment, czy już realny kierunek. I czy w ogóle jest na to miejsce w codziennym użyciu.

Prawdopodobny wygląd Apple iPhone Fold.

Jeśli wierzyć przeciekom, Apple nie idzie w stronę klasycznego, wydłużonego formatu znanego z obecnych składanych telefonów. Urządzenie ma być niższe, ale wyraźnie szersze, co po złożeniu daje bardziej kwadratową formę.

To może oznaczać próbę zmiany sposobu korzystania ze składanych urządzeń — mniej „telefon”, bardziej „kompaktowy ekran roboczy”. Tylko że to jednocześnie rodzi pytanie o ergonomię. Szersza bryła nie zawsze oznacza wygodę w codziennym użyciu, zwłaszcza jedną ręką.

Większy ekran, ale czy faktycznie potrzebny?

Po rozłożeniu ekran w iPhone Fold ma mieć około 7,7 cala. To już rozmiar, który zahacza o segment małych tabletów. Teoretycznie daje to więcej przestrzeni do pracy i konsumowania treści, ale w praktyce nie każdy tego potrzebuje.

Rynek już pokazał, że większy ekran nie zawsze oznacza lepsze doświadczenie. W wielu przypadkach kończy się na tym, że użytkownicy wracają do klasycznych smartfonów, bo są po prostu wygodniejsze. Apple najwyraźniej chce to rozwiązać po swojemu, ale na tym etapie trudno ocenić, czy to faktycznie ma sens.

Zawias i zagięcie w iPhone Fold – nadal nierozwiązany problem

Jednym z głównych tematów jest zawias i próba ograniczenia widocznego zagięcia ekranu. Według przecieków Apple pracuje nad rozwiązaniem opartym na ciekłym metalu, które ma poprawić ten element konstrukcji.

Jeśli to się potwierdzi, byłby to krok w dobrą stronę. Z drugiej strony podobne zapowiedzi pojawiały się już wcześniej przy innych urządzeniach i nie zawsze przekładały się na realną różnicę w użytkowaniu. Wciąż pozostaje pytanie, czy Apple faktycznie rozwiąże problem, czy tylko go zamaskuje.

Wydajność nie będzie problemem. Reszta już tak

Pod względem mocy trudno spodziewać się niespodzianek. Składany model ma korzystać z tych samych układów co przyszłe iPhone’y z serii Pro, więc wydajność raczej nie będzie ograniczeniem.

Bardziej interesujące jest to, czy oprogramowanie nadąży za formą. Składane urządzenia wymagają zupełnie innego podejścia do multitaskingu i zarządzania przestrzenią ekranu. I to właśnie tu wiele modeli konkurencji wciąż nie działa tak dobrze, jak powinno.

Cena iPhone Fold ogranicza sens całej kategorii

Najczęściej powtarzające się szacunki mówią o poziomie 2000–2500 dolarów. To automatycznie zawęża grupę odbiorców i sprawia, że mówimy raczej o produkcie niszowym niż masowym.

W tej cenie użytkownik zaczyna zadawać sobie bardzo konkretne pytanie: czy składany telefon faktycznie robi coś, czego nie zrobi klasyczny smartfon i tablet razem. I jak na razie rynek nie daje na to jednoznacznej odpowiedzi.

iPhone 18 Pro jako punkt odniesienia

Ciekawym tłem dla tych przecieków są modele z serii iPhone 18 Pro, które mają iść w stronę dalszego „oczyszczania” formy — mniej widocznych elementów, więcej ekranu.

To pokazuje, że Apple rozwija dwa równoległe kierunki: klasyczny smartfon doprowadzony do maksimum i eksperyment ze składanym formatem. I wcale nie jest pewne, który z nich okaże się ważniejszy.

Czy tak będzie wyglądał Apple iPhone 18 Pro? Wizualizacja: Front Page Tech na YouTube.

Wnioski? iPhone Fold daje więcej pytań niż odpowiedzi

Na tym etapie trudno mówić o przełomie. To raczej zbiór sygnałów, które sugerują, że Apple szuka własnej drogi w kategorii składanych urządzeń.

Czy z tego wyjdzie produkt, który faktycznie zmieni sposób korzystania ze smartfona? Możliwe. Ale równie prawdopodobne jest to, że będzie to kolejny drogi eksperyment, który pozostanie ciekawostką dla wąskiej grupy użytkowników.

I być może właśnie dlatego warto patrzeć na te przecieki z dystansem.

Źródło: Piunikaweb.