vivo X300 FE czy iPhone Air? To dwa ciekawe smukłe modele

vivo wprowadza do sprzedaży vivo X300 FE – model z serii X, który łączy topową specyfikację z kompaktową formą. Na pokładzie mamy Snapdragona 8 Gen 5, baterię 6500 mAh, system aparatów ZEISS z teleobiektywem 50 MP i wsparcie AI do zdjęć oraz wideo. Do tego dochodzi 6,31-calowy ekran, smukła obudowa i długie wsparcie aktualizacjami. Cena? 4499 zł. Sprawdzamy, czy to jeden z ciekawszych smartfonów tej generacji.

Czy warto zainwestować w ten model? Tym bardziej, że cena wcale nie jest najniższa. Tak czy inaczej, przyjrzyjmy się mu bliżej. Zacznijmy od podstawy, czyli rozmiaru.

vivo X300 FE:

6,31 cala,

ok. 190 g,

klasyczna, „pełna” konstrukcja.

iPhone Air:

większy ekran (ok. 6,5 cala),

ekstremalnie cienka obudowa (ok. 5,6 mm),

niższa waga.

To pokazuje dwa podejścia do tego samego problemu. Apple redukuje wszystko do minimum – nawet kosztem baterii i aparatu. vivo zostawia pełną specyfikację, tylko zamyka ją w mniejszym formacie. W praktyce? X300 FE jest bardziej „normalnym” smartfonem, podczas gdy iPhone Air to bardziej eksperyment z formą.

Aparat: przewaga vivo, ale z zastrzeżeniami

Tu vivo wyraźnie wygrywa na papierze.

Masz:

50 MP główny,

50 MP teleobiektyw (3x + rozszerzenie do ~200 mm),

ultraszeroki.

Dla porównania iPhone Air:

pojedynczy aparat 48 MP,

brak teleobiektywu.

To nie jest drobna różnica. To zupełnie inna filozofia fotografii. vivo daje narzędzie, Apple daje prostotę. Ale jest też druga strona: Apple od lat nadrabia software’em i wideo. Jeśli ktoś nagrywa dużo materiałów, iPhone nadal ma przewagę w stabilności i przetwarzaniu obrazu.

Bateria: liczby vs rzeczywistość

6500 mAh w X300 FE wygląda świetnie – i realnie daje przewagę w czasie pracy.

Dla porównania iPhone Air ma ok. 3149 mAh. Na papierze to przepaść. W praktyce iOS jest bardziej efektywny energetycznie, ale fizyki nie oszukasz – vivo wytrzyma dłużej przy intensywnym użytkowaniu.

To jeden z najmocniejszych punktów X300 FE.

Wydajność vivo X300 FE vs Apple iPhone Air. Dwa światy

Snapdragon 8 Gen 5 vs Apple A19 Pro. To klasyczny pojedynek:

Android = więcej RAM, lepszy multitasking,

Apple = lepsza optymalizacja, stabilność.

Historycznie iPhone’y wygrywają w długoterminowej płynności, nawet przy słabszej specyfikacji. X300 FE jest szybki – bez dyskusji. Ale pytanie brzmi: jak będzie działał za 3–4 lata?

Design: inspiracja czy kopiowanie?

Nie da się tego pominąć – X300 FE wyraźnie nawiązuje do stylistyki iPhone Air. Płaskie krawędzie, prostota, układ aparatu – to nie jest przypadek.

Różnica polega na tym, że:

Apple idzie w minimalizm,

vivo dodaje więcej elementów (aparat, moduły, detale).

Efekt? vivo jest bardziej „praktyczny”, Apple bardziej „czysty”.

Największy problem X300 FE

I tu dochodzimy do sedna. X300 FE jest bardzo dobry w wielu rzeczach. O jakich mowa?

bateria,

aparat,

wydajność,

kompaktowość.

Ale nie jest najlepszy w żadnej jednej kategorii. To typowy „balanced flagship”:

nie tak smukły jak iPhone Air,

nie tak fotograficzny jak modele Ultra,

nie tak wydajny jak gamingowe topy.

Dla części użytkowników to zaleta. Dla innych – brak wyraźnej tożsamości.

Cena: mocny argument

4499 zł za wersję 12/512 GB stawia ten model poniżej wielu flagowców. Dla porównania iPhone Air startuje wyraźnie wyżej. Mówimy o kwocie rzędu 5299 zł. I to może być kluczowy argument – szczególnie dla użytkowników Androida.

Gdzie kupić ten smartfon? Możesz go „zdobyć" między innymi za pośrednictwem sieci elektromarketów Media Expert.

Czy warto kupić X300 FE?

vivo X300 FE to nie jest „flagowiec, który zmienia wszystko”.

To jest:

bardzo dobrze policzony smartfon,

skierowany do konkretnej grupy,

próbujący wypełnić niszę między dużymi flagowcami a średnią półką.

Najważniejsze: jeśli chcesz kompakt + baterię + aparat, jest to bardzo sensowny wybór. Uważaj, bo jeśli szukasz czegoś „najlepszego w jednej rzeczy” są lepsze opcje.

W kontekście iPhone Air widać jedno: rynek zaczyna się rozjeżdżać w dwóch kierunkach.

Apple: minimalizm i design

vivo: funkcjonalność i kompromis

I to Ty musisz zdecydować, która droga ma więcej sensu. A przy okazji sprawdź nasz test vivo X300 Pro 5G.