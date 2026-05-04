Podróżni zrobią zakupy na lotnisku bez kasjera. Rusza Nano

Żabka uruchomiła pierwszą autonomiczną Żabka Nano na lotnisku – konkretnie w Porcie Lotniczym Wrocław. Podróżni będą bardzo zadowoleni. Dlaczego? Sklep działa całodobowo, bez kas i bez konieczności skanowania produktów. Wchodzisz, bierzesz, wychodzisz. Technologia oparta na kamerach i AI rozlicza wszystko automatycznie. Do tego dochodzi oferta dopasowana do podróżnych – szybkie jedzenie, napoje, przekąski i rzeczy „na ostatnią chwilę”. To kolejny krok w kierunku zakupów, które mają być szybkie, niewidoczne i dopasowane do tempa życia.

Podróżni zrobią zakupy w Żabka Nano 24h na lotnisku Wrocław.

Podróżujący długo czekali na tego typu miejsce. Osobiście unikam zakupów na lotnisku. Dlaczego? To proste, oznacza to:

kolejki,

wysokie ceny,

ograniczony czas na decyzję.

Żabka odwraca ten schemat. Nano na lotnisku we Wrocławiu powstała dokładnie tam, gdzie ruch jest największy – przy wejściu do ogólnodostępnej części terminala. Masz kilka minut? Wchodzisz, bierzesz kanapkę i wychodzisz.

Bez:

czekania,

kontaktu z kasą,

zbędnych kroków.

To właśnie ten kontekst sprawia, że taki format ma sens.

Jak działa Żabka Nano?

Mechanizm jest prosty, ale oparty na zaawansowanej technologii.

Wejście:

przez aplikację Żappka lub kartę płatniczą.

Zakupy:

bierzesz produkty z półki,

nie skanujesz niczego,

system kamer i AI rejestruje wybór.

Wyjście:

wychodzisz,

płatność realizuje się automatycznie.

To rozwiązanie, które eliminuje największy problem zakupów – moment płacenia.

25 m², które robi robotę

Sklep ma tylko 25 m², ale został zaprojektowany maksymalnie efektywnie.

To ważne, bo na lotnisku:

każdy metr ma znaczenie,

przestrzeń musi być szybka i czytelna,

nie ma miejsca na chaos.

Design wpisuje się w nowoczesną architekturę terminala, a układ półek pozwala szybko znaleźć to, czego potrzebujesz – bez krążenia.

Co znajdą podróżni na lotnisku?

Asortyment nie jest przypadkowy. To nie jest klasyczna Żabka 1:1.

Znajdziesz tu:

gotowe kanapki i sałatki,

sushi,

napoje i kawę,

przekąski,

kosmetyki „na podróż”.

Do tego dochodzą zestawy promocyjne typu:

„bagietka + baton”,

pakiety wielosztuk.

To dokładnie to, czego potrzebujesz przed wejściem na pokład – nic więcej, nic mniej.

Żappka i lojalność w tle

I teraz bardzo ważne. Wszyscy wiemy, że lotniskowe sklepy są bardzo drogie. Tu podróżni będą pozytywnie zaskoczeni. Mimo że sklep jest bezobsługowy, ekosystem Żabki nadal działa.

Możesz:

zbierać punkty (żappsy),

korzystać z promocji,

integrować zakupy z aplikacją.

To ważne, bo Nano nie jest osobnym bytem – to część większego systemu.

Szerszy plan: Żabka wychodzi poza sklepy

Lotnisko to tylko kolejny krok. Żabka od lat rozwija obecność w miejscach o dużym ruchu:

dworce,

stacje metra,

MOP-y i stacje paliw.

Do tego dochodzą:

automaty vendingowe (ok. 50 urządzeń),

rozwiązania testowane w fabrykach i centrach logistycznych.

Nano wpisuje się w większą strategię – zakupy mają być dostępne wszędzie i zawsze.

Czy to przyszłość zakupów?

Format bezobsługowy nie jest nowy. Ale jego wdrożenie w takim miejscu jak lotnisko zmienia perspektywę.

Tu nie chodzi o „wow efekt”. Tu chodzi o:

oszczędność czasu,

brak tarcia,

prostotę.

I właśnie dlatego to działa.

Dla kogo jest Żabka Nano na lotnisku?

Dla każdego, kto:

leci i nie ma czasu,

chce coś kupić „na szybko”,

nie chce stać w kolejce,

ceni wygodę ponad wszystko.

Czyli… praktycznie dla każdego pasażera.

Werdykt

Żabka zrobiła coś, co ma sens w konkretnym miejscu i czasie.

Dostajesz:

sklep 24/7,

brak kas i kolejek,

szybki proces zakupowy,

ofertę dopasowaną do sytuacji.

To nie jest rewolucja. To dobrze zaprojektowana wygoda. I dokładnie tego potrzebują dziś ludzie w podróży.

P.S. zobacz, kiedyś Żabka Nano rozdawała butelki wody za darmo.