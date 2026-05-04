Podróżni zrobią zakupy na lotnisku bez kasjera. Rusza Nano

Żabka uruchomiła pierwszą autonomiczną Żabka Nano na lotnisku – konkretnie w Porcie Lotniczym Wrocław. Podróżni będą bardzo zadowoleni. Dlaczego? Sklep działa całodobowo, bez kas i bez konieczności skanowania produktów. Wchodzisz, bierzesz, wychodzisz. Technologia oparta na kamerach i AI rozlicza wszystko automatycznie. Do tego dochodzi oferta dopasowana do podróżnych – szybkie jedzenie, napoje, przekąski i rzeczy „na ostatnią chwilę”. To kolejny krok w kierunku zakupów, które mają być szybkie, niewidoczne i dopasowane do tempa życia.
Podróżujący długo czekali na tego typu miejsce. Osobiście unikam zakupów na lotnisku. Dlaczego? To proste, oznacza to:
- kolejki,
- wysokie ceny,
- ograniczony czas na decyzję.
Żabka odwraca ten schemat. Nano na lotnisku we Wrocławiu powstała dokładnie tam, gdzie ruch jest największy – przy wejściu do ogólnodostępnej części terminala. Masz kilka minut? Wchodzisz, bierzesz kanapkę i wychodzisz.
Bez:
- czekania,
- kontaktu z kasą,
- zbędnych kroków.
To właśnie ten kontekst sprawia, że taki format ma sens.
Jak działa Żabka Nano?
Mechanizm jest prosty, ale oparty na zaawansowanej technologii.
Wejście:
- przez aplikację Żappka lub kartę płatniczą.
Zakupy:
- bierzesz produkty z półki,
- nie skanujesz niczego,
- system kamer i AI rejestruje wybór.
Wyjście:
- wychodzisz,
- płatność realizuje się automatycznie.
To rozwiązanie, które eliminuje największy problem zakupów – moment płacenia.
25 m², które robi robotę
Sklep ma tylko 25 m², ale został zaprojektowany maksymalnie efektywnie.
To ważne, bo na lotnisku:
- każdy metr ma znaczenie,
- przestrzeń musi być szybka i czytelna,
- nie ma miejsca na chaos.
Design wpisuje się w nowoczesną architekturę terminala, a układ półek pozwala szybko znaleźć to, czego potrzebujesz – bez krążenia.
Co znajdą podróżni na lotnisku?
Asortyment nie jest przypadkowy. To nie jest klasyczna Żabka 1:1.
Znajdziesz tu:
- gotowe kanapki i sałatki,
- sushi,
- napoje i kawę,
- przekąski,
- kosmetyki „na podróż”.
Do tego dochodzą zestawy promocyjne typu:
- „bagietka + baton”,
- pakiety wielosztuk.
To dokładnie to, czego potrzebujesz przed wejściem na pokład – nic więcej, nic mniej.
Żappka i lojalność w tle
I teraz bardzo ważne. Wszyscy wiemy, że lotniskowe sklepy są bardzo drogie. Tu podróżni będą pozytywnie zaskoczeni. Mimo że sklep jest bezobsługowy, ekosystem Żabki nadal działa.
Możesz:
- zbierać punkty (żappsy),
- korzystać z promocji,
- integrować zakupy z aplikacją.
To ważne, bo Nano nie jest osobnym bytem – to część większego systemu.
Szerszy plan: Żabka wychodzi poza sklepy
Lotnisko to tylko kolejny krok. Żabka od lat rozwija obecność w miejscach o dużym ruchu:
- dworce,
- stacje metra,
- MOP-y i stacje paliw.
Do tego dochodzą:
- automaty vendingowe (ok. 50 urządzeń),
- rozwiązania testowane w fabrykach i centrach logistycznych.
Nano wpisuje się w większą strategię – zakupy mają być dostępne wszędzie i zawsze.
Czy to przyszłość zakupów?
Format bezobsługowy nie jest nowy. Ale jego wdrożenie w takim miejscu jak lotnisko zmienia perspektywę.
Tu nie chodzi o „wow efekt”. Tu chodzi o:
- oszczędność czasu,
- brak tarcia,
- prostotę.
I właśnie dlatego to działa.
Dla kogo jest Żabka Nano na lotnisku?
Dla każdego, kto:
- leci i nie ma czasu,
- chce coś kupić „na szybko”,
- nie chce stać w kolejce,
- ceni wygodę ponad wszystko.
Czyli… praktycznie dla każdego pasażera.
Werdykt
Żabka zrobiła coś, co ma sens w konkretnym miejscu i czasie.
Dostajesz:
- sklep 24/7,
- brak kas i kolejek,
- szybki proces zakupowy,
- ofertę dopasowaną do sytuacji.
To nie jest rewolucja. To dobrze zaprojektowana wygoda. I dokładnie tego potrzebują dziś ludzie w podróży.
P.S. zobacz, kiedyś Żabka Nano rozdawała butelki wody za darmo.