Podróżni zrobią zakupy na lotnisku bez kasjera. Rusza Nano

Lotnisko to jedno z tych miejsc, gdzie czas przestaje działać normalnie. Albo go nie masz wcale, albo nagle masz go za dużo – ale nigdy wtedy, kiedy trzeba coś kupić. Kolejki, zamknięte sklepy, ograniczony wybór. I właśnie w ten chaos wchodzi Żabka z pomysłem, który wydaje się oczywisty dopiero wtedy, gdy ktoś go w końcu wdroży. Sklep bez kas, bez obsługi, dostępny 24/7 – dokładnie tam, gdzie ludzie naprawdę tego potrzebują. To nie jest eksperyment w centrum miasta. To realne wdrożenie w miejscu, gdzie wygoda ma konkretną wartość.
Autor:Daniel Laskowski
04/05/2026
Podróżni zrobią zakupy w Żabka Nano 24h na lotnisku Wrocław.
Spis treści ukryj
1. Jak działa Żabka Nano?
2. 25 m², które robi robotę
3. Co znajdą podróżni na lotnisku?
4. Żappka i lojalność w tle
5. Szerszy plan: Żabka wychodzi poza sklepy
6. Czy to przyszłość zakupów?
7. Dla kogo jest Żabka Nano na lotnisku?
8. Werdykt

Żabka uruchomiła pierwszą autonomiczną Żabka Nano na lotnisku – konkretnie w Porcie Lotniczym Wrocław. Podróżni będą bardzo zadowoleni. Dlaczego? Sklep działa całodobowo, bez kas i bez konieczności skanowania produktów. Wchodzisz, bierzesz, wychodzisz. Technologia oparta na kamerach i AI rozlicza wszystko automatycznie. Do tego dochodzi oferta dopasowana do podróżnych – szybkie jedzenie, napoje, przekąski i rzeczy „na ostatnią chwilę”. To kolejny krok w kierunku zakupów, które mają być szybkie, niewidoczne i dopasowane do tempa życia.

Podróżujący długo czekali na tego typu miejsce. Osobiście unikam zakupów na lotnisku. Dlaczego? To proste, oznacza to:

  • kolejki,
  • wysokie ceny,
  • ograniczony czas na decyzję.

Żabka odwraca ten schemat. Nano na lotnisku we Wrocławiu powstała dokładnie tam, gdzie ruch jest największy – przy wejściu do ogólnodostępnej części terminala. Masz kilka minut? Wchodzisz, bierzesz kanapkę i wychodzisz.

Bez:

  • czekania,
  • kontaktu z kasą,
  • zbędnych kroków.

To właśnie ten kontekst sprawia, że taki format ma sens.

Jak działa Żabka Nano?

Mechanizm jest prosty, ale oparty na zaawansowanej technologii.

Wejście:

  • przez aplikację Żappka lub kartę płatniczą.

Zakupy:

  • bierzesz produkty z półki,
  • nie skanujesz niczego,
  • system kamer i AI rejestruje wybór.

Wyjście:

  • wychodzisz,
  • płatność realizuje się automatycznie.

To rozwiązanie, które eliminuje największy problem zakupów – moment płacenia.

25 m², które robi robotę

Sklep ma tylko 25 m², ale został zaprojektowany maksymalnie efektywnie.

To ważne, bo na lotnisku:

  • każdy metr ma znaczenie,
  • przestrzeń musi być szybka i czytelna,
  • nie ma miejsca na chaos.

Design wpisuje się w nowoczesną architekturę terminala, a układ półek pozwala szybko znaleźć to, czego potrzebujesz – bez krążenia.

Co znajdą podróżni na lotnisku?

Asortyment nie jest przypadkowy. To nie jest klasyczna Żabka 1:1.

Znajdziesz tu:

  • gotowe kanapki i sałatki,
  • sushi,
  • napoje i kawę,
  • przekąski,
  • kosmetyki „na podróż”.

Do tego dochodzą zestawy promocyjne typu:

  • „bagietka + baton”,
  • pakiety wielosztuk.

To dokładnie to, czego potrzebujesz przed wejściem na pokład – nic więcej, nic mniej.

Żappka i lojalność w tle

I teraz bardzo ważne. Wszyscy wiemy, że lotniskowe sklepy są bardzo drogie. Tu podróżni będą pozytywnie zaskoczeni. Mimo że sklep jest bezobsługowy, ekosystem Żabki nadal działa.

Możesz:

  • zbierać punkty (żappsy),
  • korzystać z promocji,
  • integrować zakupy z aplikacją.

To ważne, bo Nano nie jest osobnym bytem – to część większego systemu.

Szerszy plan: Żabka wychodzi poza sklepy

Lotnisko to tylko kolejny krok. Żabka od lat rozwija obecność w miejscach o dużym ruchu:

  • dworce,
  • stacje metra,
  • MOP-y i stacje paliw.

Do tego dochodzą:

  • automaty vendingowe (ok. 50 urządzeń),
  • rozwiązania testowane w fabrykach i centrach logistycznych.

Nano wpisuje się w większą strategię – zakupy mają być dostępne wszędzie i zawsze.

Czy to przyszłość zakupów?

Format bezobsługowy nie jest nowy. Ale jego wdrożenie w takim miejscu jak lotnisko zmienia perspektywę.

Tu nie chodzi o „wow efekt”. Tu chodzi o:

  • oszczędność czasu,
  • brak tarcia,
  • prostotę.

I właśnie dlatego to działa.

Dla kogo jest Żabka Nano na lotnisku?

Dla każdego, kto:

  • leci i nie ma czasu,
  • chce coś kupić „na szybko”,
  • nie chce stać w kolejce,
  • ceni wygodę ponad wszystko.

Czyli… praktycznie dla każdego pasażera.

Werdykt

Żabka zrobiła coś, co ma sens w konkretnym miejscu i czasie.

Dostajesz:

  • sklep 24/7,
  • brak kas i kolejek,
  • szybki proces zakupowy,
  • ofertę dopasowaną do sytuacji.

To nie jest rewolucja. To dobrze zaprojektowana wygoda. I dokładnie tego potrzebują dziś ludzie w podróży.

P.S. zobacz, kiedyś Żabka Nano rozdawała butelki wody za darmo.

