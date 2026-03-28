Star Alliance w LAX. Teraz przesiadki bez chaosu i pośpiechu

Podróże z przesiadkami potrafią być stresujące – zwłaszcza wtedy, gdy wszystko dzieje się „na styk”. Każdy kto podróżował w ten sposób wie jak ciężko może być. I właśnie w takich momentach zaczyna się prawdziwy test dla linii lotniczych. Sojusz Star Alliance postanowił zrobić krok w stronę większego komfortu pasażerów i otworzył w Los Angeles nowe biuro przesiadkowe – Star Connection Center. To rozwiązanie, które ma jedno główne zadanie: sprawić, żeby przesiadki między lotami różnych przewoźników były jak najbardziej płynne.

Star Alliance w LAX otwiera centrum przesiadkowe Star Connection Center.

Los Angeles LAX jako kluczowy punkt przesiadkowy Star Alliance

Międzynarodowy Port Lotniczy w Los Angeles, czyli LAX, to jedno z najważniejszych miejsc na mapie Star Alliance w Ameryce Północnej. Każdego roku ponad 350 tysięcy pasażerów przesiada się tam między lotami realizowanymi przez różne linie należące do sojuszu. To ogromna liczba, która jasno pokazuje, jak duże znaczenie ma sprawna organizacja transferów.

W praktyce oznacza to jedno – jeśli coś się opóźni, robi się nerwowo. A takich sytuacji nie da się całkowicie uniknąć. Dlatego właśnie powstało nowe Star Connection Center, które ma pomagać pasażerom „ogarniać” przesiadki szybciej i bez zbędnych komplikacji.

Jak działa Star Connection Center?

Nowe centrum w LAX to już dziewiąta taka placówka na świecie. Zostało stworzone z myślą o pasażerach, którzy podróżują z przesiadką między dwoma różnymi liniami należącymi do Star Alliance – i często mają bardzo mało czasu na zmianę samolotu.

Cały system działa w tle, ale robi naprawdę dużo. Specjalne oprogramowanie monitoruje sytuację pasażerów i wyłapuje tych, którym grozi spóźnienie na kolejny lot – na przykład przez opóźnienie wcześniejszego rejsu. Wtedy do akcji wchodzą pracownicy centrum, którzy pomagają przyspieszyć cały proces.

To nie jest tylko „informacja przy stanowisku”. Agenci faktycznie odbierają pasażerów już przy bramce przylotu i prowadzą ich dalej – tak, żeby jak najszybciej trafili na kolejny lot. Czasami liczą się minuty, a nawet sekundy.

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT.

Współpraca wielu linii, jeden cel

W przypadku takich przesiadek najtrudniejsze jest to, że często bierze w nich udział więcej niż jedna linia lotnicza. Każda ma swoje procedury, systemy i sposób działania. I właśnie tutaj pojawia się rola Star Alliance jako całego sojuszu.

Jak podkreśla Ambar Franco, wiceprezes ds. obsługi klienta w Star Alliance, najważniejsze jest zapewnienie pasażerom płynnej podróży – niezależnie od tego, którą linią lecą na danym odcinku. Star Connection Center to miejsce, gdzie wszystkie linie działają razem, żeby osiągnąć ten efekt.

Chodzi o to, żeby pasażer nie musiał się zastanawiać, kto za co odpowiada. Dla niego liczy się jedno – czy zdąży na kolejny samolot i czy jego podróż przebiegnie bez problemów.

Co dzieje się „za kulisami”?

Z perspektywy pasażera wszystko ma wyglądać prosto. Ale w rzeczywistości za taką płynnością stoi sporo pracy. Dedykowane zespoły na bieżąco monitorują czasy przesiadek i reagują na zmieniającą się sytuację. To właśnie oni analizują dane, sprawdzają opóźnienia i podejmują decyzje, kiedy trzeba wkroczyć do akcji. W razie potrzeby koordynują pomoc, żeby pasażer mógł jak najszybciej przejść przez lotnisko i zdążyć na kolejny rejs.

Globalna sieć wsparcia

Star Connection Center w Los Angeles nie jest pierwszym takim miejscem, tak jak już wcześniej wspomniałam. Tego typu centra działają już od ponad dekady w najważniejszych miastach na świecie.

Podobne obiekty obsługujące pasażerów funkcjonują m.in. w Brukseli, Chicago, Frankfurcie i Toronto. Z kolei centra skupione głównie na obsłudze bagażu znajdują się w Houston, Newark, Waszyngtonie (Dulles) i San Francisco.

To pokazuje, że Star Alliance konsekwentnie rozwija system wsparcia dla podróżnych – szczególnie tam, gdzie ruch przesiadkowy jest największy.

16 linii, tysiące połączeń

Lotnisko w Los Angeles obsługuje obecnie 16 linii należących do Star Alliance. Wśród nich są m.in. Air Canada, Lufthansa, Singapore Airlines, Turkish Airlines czy Polskie Linie Lotnicze LOT.

Łącznie przewoźnicy oferują ponad 2000 lotów tygodniowo do 80 kierunków w ponad 20 krajach. To ogromna siatka połączeń, która daje pasażerom dużą elastyczność – ale też wymaga dobrej organizacji, zwłaszcza przy przesiadkach.

Podsumowując

Nowe Star Connection Center w LAX to kolejny krok w stronę tego, żeby podróże międzykontynentalne były po prostu mniej stresujące. W praktyce oznacza to większą szansę, że nawet przy napiętym harmonogramie wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Bo w lataniu nie chodzi tylko o to, żeby dolecieć. Chodzi o to, żeby nie zamieniać przesiadki w sprint przez pół lotniska. A tu każda minuta naprawdę ma znaczenie.

