Lenovo ThinkStation P4. Ten potwór do pracy wykorzystuje AI

Komputer do pracy profesjonalnej przestał być po prostu mocnym pecetem pod biurkiem. Dziś ma liczyć symulacje, renderować sceny, obrabiać wideo, obsługiwać CAD, BIM, modele 3D i coraz częściej wykonywać zadania AI lokalnie, bez ciągłego wysyłania wszystkiego do chmury.

ThinkStation P4

Lenovo ThinkStation P4 wchodzi dokładnie w ten moment rynku: kiedy inżynier, architekt, projektant albo twórca treści potrzebuje mocy, ale też stabilności, certyfikacji i możliwości rozbudowy. To pierwsza na świecie stacja robocza łącząca procesory AMD Ryzen PRO z serii 9000 z grafikami NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. Do tego dochodzi do 256 GB RAM DDR5, GPU oferujące do 4000 TOPS, chłodzenie cieczą dla najmocniejszych CPU i obudowa 30L gotowa na dalszą rozbudowę. Cena w Polsce nie została jeszcze podana, ale kierunek jest jasny: Lenovo chce dać flagową wydajność w bardziej osiągalnej konfiguracji dla profesjonalistów.

Stacja robocza nie jest zwykłym komputerem

Na papierze każdy mocny komputer wygląda imponująco. Dużo rdzeni, dużo RAM-u, mocna karta graficzna, szybki dysk i gotowe. Tyle że w profesjonalnej pracy sama moc to dopiero początek. Stacja robocza musi być stabilna pod długim obciążeniem, przewidywalna, certyfikowana pod konkretne aplikacje, gotowa do rozbudowy i bezpieczna dla danych. Jeśli komputer wyłoży się podczas renderingu, symulacji albo projektu klienta, problem nie kończy się na irytacji. Kończy się stratą czasu i pieniędzy.

ThinkStation P4 jest pozycjonowany jako model dla ludzi, którzy potrzebują właśnie takiego sprzętu. Nie gamingowego peceta w obudowie z RGB, tylko narzędzia do pracy. Lenovo kieruje go do inżynierów, projektantów, architektów, twórców treści, branży AEC, produkcji, motoryzacji, mediów, edukacji i finansów. To szeroki zakres, ale wspólny mianownik jest prosty: coraz cięższe pliki, coraz bardziej złożone workflow i rosnąca rola AI.

AMD Ryzen PRO 9000 i pierwsze takie połączenie z Blackwell

Najważniejszy komunikat Lenovo brzmi mocno: ThinkStation P4 to pierwsza na świecie stacja robocza łącząca procesory AMD Ryzen PRO z serii 9000 z grafikami NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. To połączenie jest istotne, bo łączy wydajne CPU klasy profesjonalnej z potężnym GPU zaprojektowanym pod grafikę, obliczenia i AI.

Topowa konfiguracja CPU sięga AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D z maksymalnie 16 rdzeniami i taktowaniem do 5,5 GHz. W wybranych modelach pojawia się też technologia AMD 3D V-Cache, która w zastosowaniach intensywnie korzystających z danych może poprawiać dostęp do pamięci podręcznej i przyspieszać pracę z bardziej złożonymi aplikacjami.

Po stronie grafiki Lenovo przewiduje konfiguracje do NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition lub RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition. Karty mają 96 GB pamięci GDDR7 ECC, a w zadaniach AI GPU ma oferować do 4000 TOPS. To bardzo konkretny parametr dla firm, które chcą uruchamiać część procesów AI lokalnie, a nie opierać wszystkiego na chmurze.

AI lokalnie, czyli mniej czekania na chmurę

Lenovo mocno podkreśla hybrydową sztuczną inteligencję. Według przywołanego w materiale raportu CIO Playbook 2026 dwie trzecie firm preferuje hybrydową AI jako główny model działania. To oznacza, że część obciążeń działa w chmurze, a część lokalnie, bezpośrednio na urządzeniu.

Dla profesjonalisty ma to sens. Nie każdy projekt powinien albo może trafiać do chmury. Czasem chodzi o poufne dane klienta, czasem o opóźnienia, czasem o koszty, czasem o wielkość plików. Lokalna stacja robocza z mocnym GPU pozwala wykonywać inferencję, symulacje, obróbkę danych, rendering wspierany AI i inne zadania bez pełnej zależności od połączenia internetowego.

To szczególnie ważne w branżach takich jak architektura, inżynieria, produkcja, automotive czy media. Tam projekty bywają duże, cenne i czasochłonne. Jeśli AI ma realnie przyspieszać pracę, nie może być tylko usługą w przeglądarce. Musi wejść w narzędzia, które profesjonaliści już wykorzystują.

30 litrów, chłodzenie cieczą i praca pod obciążeniem

ThinkStation P4 ma obudowę 30L. To ważny kompromis między rozmiarem a możliwościami rozbudowy i chłodzenia. W najmocniejszych konfiguracjach Lenovo przewiduje zaawansowaną konstrukcję termiczną z chłodzeniem cieczą dla procesorów AMD Ryzen PRO 9000 o najwyższej wydajności. Cel jest jasny: cicha, chłodna i stabilna praca przy długotrwałym obciążeniu.

Przy workstation to ma większe znaczenie niż w komputerze używanym głównie do krótkich zrywów wydajności. Rendering, symulacja, montaż i postprodukcja wideo, compositing, CAD, BIM, modelowanie bryłowe czy kompilacja dużych projektów potrafią trzymać sprzęt pod wysokim obciążeniem przez długi czas. Komputer musi utrzymywać wydajność, a nie efektownie startować i po kilku minutach dławić się temperaturą.

Dobra stacja robocza nie ma robić show. Ma dowieźć projekt.

Pamięć, dyski i rozbudowa

ThinkStation P4 obsługuje do 256 GB DDR5, z pamięciami do 6400 MT/s, a konfiguracje obejmują zarówno moduły ECC UDIMM, jak i Non-ECC UDIMM oraz CUDIMM. Do dyspozycji są cztery gniazda DIMM.

Po stronie pamięci masowej Lenovo daje hybrydową architekturę z maksymalnie sześcioma dyskami. Można wykorzystać do trzech nośników M.2 PCIe NVMe SSD do 4 TB każdy oraz do trzech dysków 3,5 cala SATA HDD do 12 TB każdy. Łącznie oznacza to maksymalnie 12 TB na M.2 i 36 TB na HDD.

To praktyczne podejście. Szybkie SSD sprawdzą się dla systemu, aplikacji, aktywnych projektów i cache. Duże HDD nadal mają sens jako tańsza przestrzeń na archiwum, materiały wideo, biblioteki, kopie i dane projektowe. W wielu firmach nie wszystko musi siedzieć na najszybszym nośniku, ale wszystko musi być dobrze zorganizowane.

Rozbudowę wspierają PCIe Gen 5 oraz cztery gniazda rozszerzeń: 1 × PCIe 5.0 ×16, 1 × PCIe 4.0 ×4 i 2 × PCIe 4.0 ×1. To daje zapas na przyszłość i dodatkowe karty, co w profesjonalnym środowisku ma większe znaczenie niż jednorazowa konfiguracja startowa.

Porty i łączność bez kombinowania

Profesjonalna stacja robocza musi mieć sensowny zestaw portów. ThinkStation P4 oferuje z przodu USB-C 3.2 Gen 2 20 Gb/s, dwa USB-A 10 Gb/s, dwa USB-A 5 Gb/s, gniazdo audio combo, gniazdo mikrofonowe i czytnik kart 3w1. Z tyłu są między innymi cztery USB-A 5 Gb/s, DisplayPort 2.0, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, RJ-45 2,5 Gigabit Ethernet, wyjście line out oraz opcjonalne porty, takie jak DP, HDMI, Type-C, VGA, Serial czy LPT.

Do tego dochodzi Wi-Fi 7 z Bluetooth 5.4 i przewodowy Ethernet 2,5 GbE z Wake-on-LAN. To dobrze pokazuje, że workstation nie żyje w próżni. Musi obsługiwać monitory, dyski, tablety graficzne, urządzenia pomiarowe, sieć firmową, serwery, peryferia i starsze elementy infrastruktury, które w profesjonalnych środowiskach potrafią żyć znacznie dłużej niż modne standardy.

Certyfikacje ISV i bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych elementów ThinkStation P4 są certyfikacje ISV. Lenovo wymienia między innymi AVID, Altair, Autodesk, ANSYS, Bentley, Dassault, Nemetschek, PTC i Siemens. To istotne, bo profesjonaliści nie kupują workstation po to, żeby sprawdzić, czy ich narzędzia „jakoś pójdą”. Kupują je po to, żeby mieć pewność stabilności w konkretnym oprogramowaniu.

Bezpieczeństwo zapewnia ThinkShield, czyli pakiet zabezpieczeń sprzętowych i firmware’owych. W specyfikacji pojawia się oddzielny moduł TPM 2.0, gniazdo Kensington, przełącznik wykrywający naruszenie obudowy i E-Lock. Lenovo wskazuje też zabezpieczenia na poziomie BIOS-u, bezpieczne czyszczenie danych oraz narzędzia kontroli prywatności.

W firmie ma to znaczenie. Stacja robocza często przechowuje dane projektowe, pliki klientów, modele, dokumentację techniczną i materiały, których utrata albo wyciek byłby kosztowny. Wydajność przyciąga uwagę, ale bezpieczeństwo decyduje, czy sprzęt może wejść do poważnego środowiska biznesowego.

Ekologia bez udawania, że workstation jest liściem

Lenovo podaje też dane dotyczące materiałów i certyfikatów. Obudowa zawiera 95 proc. tworzywa ABS z recyklingu oraz 16 proc. stali z recyklingu. W wyściółce wykorzystano 90 proc. tworzywa EPE z recyklingu, a torba zawiera 30 proc. materiału OBP. Papier opakowaniowy pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Urządzenie ma certyfikaty ENERGY STAR 9.0, EPEAT Gold i TCO Certified 10.0.

Przy tak mocnym sprzęcie nikt rozsądny nie będzie udawał, że to „zielony gadżet”. Ale w świecie korporacyjnych zakupów IT certyfikaty, materiały i efektywność energetyczna mają znaczenie. Firmy coraz częściej muszą raportować wpływ środowiskowy, a działy zakupów patrzą nie tylko na wydajność i cenę, ale też na zgodność z politykami ESG.

Dostępność i cena ThinkStation P4 w Polsce

Lenovo ThinkStation P4 będzie dostępny na wybranych rynkach na świecie od czerwca 2026 roku. Ceny i dostępność w Polsce mają zostać podane wkrótce.

To ważne, bo bez polskiej ceny trudno ocenić, jak mocno Lenovo spełni obietnicę „flagowej wydajności w atrakcyjnej cenie”. Specyfikacja jest bardzo mocna, ale końcowa wartość zależy od konfiguracji, GPU, pamięci, nośników, systemu operacyjnego i wsparcia serwisowego.

ThinkStation P4 będzie pokazywany podczas NXT BLD 2026 w Londynie, wydarzenia poświęconego technologiom dla branży architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej. To dobrze dobrane miejsce premiery, bo właśnie sektor AEC jest jednym z naturalnych odbiorców takiej stacji roboczej.

Dla kogo jest Lenovo ThinkStation P4?

To sprzęt dla ludzi, którzy zarabiają na mocy obliczeniowej. Dla architekta, który pracuje z BIM i wizualizacjami. Dla inżyniera robiącego symulacje. Dla twórcy 3D i animatora. Dla montażysty wideo i specjalisty od postprodukcji. Dla programisty kompilującego duże projekty. Dla zespołu, który chce uruchamiać część zadań AI lokalnie.

Nie jest to komputer dla kogoś, kto potrzebuje tylko mocnego PC do biura i przeglądarki. ThinkStation P4 ma sens wtedy, gdy konfiguracja ma realnie skrócić czas pracy albo umożliwić zadania, których słabszy sprzęt nie udźwignie. W takich przypadkach workstation nie jest kosztem. Jest narzędziem produkcyjnym.

Najciekawsze w tym modelu jest połączenie kilku światów: CPU AMD Ryzen PRO, GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell, lokalna AI, certyfikacje ISV, rozbudowa, zabezpieczenia i format 30L. Lenovo nie próbuje sprzedawać marzenia o komputerze przyszłości. Sprzedaje maszynę dla ludzi, którzy już dziś mają projekty z przyszłościowym ciężarem.

