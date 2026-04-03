Dorosły facet też gra. G4M3R 2.0 od x-kom to nowy standard

Gaming dorósł. I razem z nim dorósł jego odbiorca. Dziś to nie jest już świat nastolatków zamkniętych w pokoju, tylko przestrzeń dla facetów, którzy pracują, podróżują i… grają, kiedy chcą. Nowa generacja G4M3R 2.0 dobrze rozumie tę zmianę. To sprzęt, który nie tylko oferuje moc, ale też wpisuje się w styl życia, w którym nie trzeba wybierać między dorosłością a przyjemnością.

Granie bez tłumaczenia się

Jeszcze kilka lat temu granie po trzydziestce wymagało lekkiego dystansu. Dziś? To jeden z najprostszych sposobów na reset. Nie chodzi o ucieczkę od rzeczywistości. Chodzi o kontrolę. O moment, w którym odcinasz powiadomienia, zamykasz laptopa i robisz coś tylko dla siebie. I właśnie tu pojawia się sprzęt, który nadąża za tym podejściem. G4M3R 2.0 nie jest komputerem „dla graczy” w stereotypowym sensie. To komputer dla faceta, który gra — bo chce, nie dlatego, że musi.

PC G4M3R 2.0 czyli setup jako element stylu

Biurko mówi dziś więcej niż kiedyś. To już nie tylko miejsce pracy. To przestrzeń, która łączy pracę, rozrywkę i odpoczynek. I dokładnie dlatego komputer przestaje być tylko narzędziem. G4M3R dobrze to rozumie. Personalizacja, podświetlenie, ekran LCD w wersji ELITE — to nie są gadżety. To sposób na to, żeby setup był Twój. Dopasowany do tego, jak żyjesz i jak pracujesz. Bo jeśli masz dobry samochód i dobry zegarek, to nie ma powodu, żeby Twój komputer wyglądał przeciętnie.

HERO 2.0 — kiedy chcesz po prostu odpalić grę

Nie zawsze masz czas na analizowanie konfiguracji. Czasem chcesz po prostu usiąść, włączyć grę i mieć pewność, że wszystko działa. HERO 2.0 jest dokładnie do tego. Stabilna wydajność, sensowne konfiguracje i brak zbędnych komplikacji. RTX 5070 Ti, procesory klasy Core i7 lub Ryzen 7 — to poziom, który pozwala grać komfortowo, bez kombinowania. To wybór dla tych, którzy cenią prostotę i skuteczność.

ELITE 2.0 — kiedy chcesz więcej niż „wystarczy”

Są momenty, kiedy nie chodzi o rozsądek. Chodzi o to, żeby mieć najlepsze możliwe narzędzie. ELITE 2.0 to właśnie ten poziom. Dlatego we wnętrzu obudowy „ulokowano” topowe konfiguracje, RTX 5090 Founders Edition, chłodzenie wodne i pełną personalizację. Na papierze wygląda na to, że to sprzęt, który daje Ci kontrolę nad każdym detalem. I robi to bez kompromisów.

Specyfikacja techniczna G4M3R HERO 2.0

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce® RTX™ 5060 – RTX 5070 Ti

Intel® Core™ i5 – i7 14400F / AMD® Ryzen™ 7 7800X3D Pamięć RAM: 32 GB

32 GB Dysk SSD: 1 TB

1 TB Chłodzenie: Zaawansowane powietrzne

Zaawansowane powietrzne Wyświetlacz: Cyfrowy na układzie chłodzenia – dane systemowe

Cyfrowy na układzie chłodzenia – dane systemowe Podświetlenie: ARGB Gen 2 – animacje i efekty startowe

Specyfikacja techniczna G4M3R ELITE 2.0

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce® RTX™ 5080 / RTX 5090 (w tym Founders Edition)

Granie jako forma resetu

W świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż powinno, każdy szuka swojego sposobu na zatrzymanie się. Dla jednych to sport. Dla innych podróże. Dla wielu — granie. I nie ma w tym niczego „mniej poważnego”. To moment, w którym odzyskujesz fokus. Gdzie liczy się tylko to, co jest na ekranie. Bez maili, bez telefonów, bez chaosu. Dobry sprzęt nie jest tu luksusem. Jest narzędziem, które pozwala ten moment w pełni wykorzystać.

Premium to także spokój

Dojrzały użytkownik patrzy na coś jeszcze: co się dzieje po zakupie.

G4M3R daje konkret:

3 lata gwarancji

serwis door-to-door

możliwość naprawy u klienta

szybka wymiana sprzętu w razie problemów

Bez zbędnych procedur. Bez straty czasu. To dokładnie ten poziom obsługi, którego oczekujesz, kiedy kupujesz sprzęt klasy premium.

Wnioski? Granie już dawno dorosło

Największa zmiana nie dotyczy technologii. Dotyczy podejścia. Granie przestało być czymś, co trzeba ukrywać. Stało się częścią stylu życia — tak samo naturalną jak trening, dobra kolacja czy weekendowy wyjazd. G4M3R 2.0 dobrze wpisuje się w ten świat. Nie próbuje udawać czegoś więcej. Po prostu daje Ci narzędzie, które działa, wygląda i nie wymaga kompromisów. A to dziś wystarcza. Jeśli zainteresowałeś się tymi PC-tami, odsyłam Cię na stronę producenta: https://g4m3r.tech/.