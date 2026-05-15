Razer Blade 18. Ten laptop chce zawstydzić desktopa

Są laptopy gamingowe, które mają być szybkie. Są też takie, które próbują zamknąć komputer stacjonarny w obudowie, którą da się jeszcze zabrać ze sobą. Razer Blade 18 należy do tej drugiej kategorii, bo tu nikt nie udaje, że chodzi o lekki sprzęt do maila, Netflixa i kilku spotkań w tygodniu. To maszyna dla graczy, twórców i ludzi pracujących z lokalną sztuczną inteligencją, którzy nie chcą za każdym razem uciekać do chmury albo wracać do dużego peceta pod biurkiem.

Razer Blade 18

Razer Blade 18 dostaje procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus, grafikę nawet NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 18-calowy ekran działający w dwóch trybach i łączność bardziej przypominającą desktop niż klasycznego laptopa. Cena od 4099,99 euro mówi jasno: to nie jest komputer dla każdego. Ale Razer Blade 18 nie próbuje być dla każdego — próbuje być laptopem dla ludzi, którzy nie lubią kompromisów i mają pracę albo pasję, która naprawdę potrafi zajechać sprzęt.

Razer Blade 18 to nie laptop do udawania mobilności

W świecie laptopów słowo „mobilny” bywa nadużywane. Razer Blade 18 nie jest sprzętem, który wrzucasz do torby między dokumentami i zapominasz, że go niesiesz. To duża maszyna klasy desktop replacement, czyli komputer dla ludzi, którzy chcą mieć możliwie dużo mocy w formacie laptopa. Nie po to, żeby pracować na nim w samolocie w klasie ekonomicznej, tylko po to, żeby mieć potężny sprzęt bez przywiązania do jednego biurka.

Razer Blade 18 ma sens tam, gdzie klasyczny ultrabook kończy rozmowę. Lokalne modele AI, kompilacja dużych baz kodu, renderowanie wideo, grafika 3D, generowanie obrazów, montaż, gry AAA i praca na zewnętrznych urządzeniach — to scenariusze, w których zwykły laptop zaczyna grzać się, zwalniać i prosić o litość. Razer Blade 18 ma być odpowiedzią na takie obciążenia.

Najciekawsze jest jednak to, że Razer nie pozycjonuje tego modelu wyłącznie jako laptopa gamingowego. Razer Blade 18 jest sprzętem dla graczy, ale również dla developerów AI i twórców, którzy chcą uruchamiać zaawansowane zadania lokalnie. To ważny zwrot, bo mocna karta graficzna w 2026 roku nie służy już tylko do wyższych ustawień w grach. Coraz częściej jest narzędziem pracy.

Razer Blade 18

Intel Core Ultra 9 290HX Plus i RTX 5090 Laptop GPU

Sercem Razer Blade 18 jest procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus. To jednostka z 24 rdzeniami, taktowaniem do 5,5 GHz w trybie boost i zintegrowanym NPU oferującym do 13 TOPS wsparcia dla sztucznej inteligencji. NPU nie zastąpi potężnej grafiki, ale ma sens przy zadaniach AI działających w tle i bardziej energooszczędnym rozkładaniu obciążeń.

Największy ciężar bierze jednak na siebie GPU. Razer Blade 18 może dostać kartę NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU z TGP 175 W i 24 GB pamięci VRAM. To konfiguracja dla ludzi, którzy realnie wykorzystują moc graficzną: w grach, renderingu, generatywnej AI, pracy na modelach i tworzeniu treści. 24 GB VRAM to nie ozdoba w specyfikacji. Przy lokalnych modelach, większych projektach graficznych czy pracy z AI może decydować o tym, czy zadanie da się wykonać wygodnie na laptopie.

Razer Blade 18 wspiera technologie RTX AI nowej generacji, co oznacza, że lokalna praca ze sztuczną inteligencją jest jednym z głównych argumentów tego sprzętu. Razer mówi o płynniejszym uruchamianiu modeli AI, pracy nad dużym kodem, wymagających zadaniach kreatywnych i grach AAA w jednym systemie. Brzmi ambitnie, ale przy tej specyfikacji przynajmniej nie jest to puste hasło.

Lokalna AI zamiast ciągłej ucieczki do chmury

Najmocniej zmieniło się dziś to, do czego używamy topowych laptopów. Jeszcze kilka lat temu najprostsza narracja brzmiała: mocna grafika równa się granie. Dziś Razer Blade 18 pokazuje inny kierunek. Lokalna sztuczna inteligencja staje się normalnym zastosowaniem dla sprzętu premium.

Laptop ma sprawdzać się przy lokalnych modelach LLM, inferencji AI, generowaniu obrazów, renderowaniu i hybrydowej pracy z narzędziami chmurowymi. Razer wskazuje, że konfiguracje z 24 GB VRAM pozwalają wygodniej wykonywać zadania lokalnie, ograniczając zależność od infrastruktury chmurowej. To oznacza mniejsze opóźnienia, większą kontrolę nad danymi i szybszą iterację projektów.

W testach wewnętrznych Razer Blade 18 miał zapewniać do 37 procent szybsze wnioskowanie w dużych modelach językowych, osiągać do 162 tokenów na sekundę w LM Studio oraz generować obrazy nawet 2,2 raza szybciej w porównaniu z podobnymi laptopami na rynku. Trzeba oczywiście pamiętać, że to dane z testów wewnętrznych, zależne od modeli, ustawień i konkretnych scenariuszy. Ale kierunek jest czytelny: Razer Blade 18 ma być laptopem nie tylko do zabawy, ale też do lokalnej pracy z AI.

Razer Blade 18

Ekran, który zmienia charakter laptopa

Razer Blade 18 ma 18-calowy wyświetlacz z podwójnym trybem działania. Można wybrać UHD+ przy 240 Hz albo FHD+ przy 440 Hz. To bardzo mocny argument, bo jeden ekran ma obsłużyć dwa różne światy: wysoką szczegółowość do pracy kreatywnej i ekstremalną płynność do grania.

Tryb UHD+ 240 Hz będzie naturalny dla twórców, montażystów, grafików i osób pracujących z detalem. Większa rozdzielczość na 18 calach ma sens, jeśli laptop jest używany jako główny ekran roboczy. Tryb FHD+ 440 Hz jest z kolei ukłonem w stronę graczy, którzy wolą płynność i responsywność niż maksymalną liczbę pikseli.

Ekran oferuje 100-procentowe pokrycie palety DCI-P3, a jasność została podniesiona o 20 procent względem wcześniejszego rozwiązania. To istotne, bo w laptopie tej klasy ekran nie może być dodatkiem do specyfikacji. Musi być narzędziem pracy i oknem do rozrywki jednocześnie.

Chłodzenie, czyli prawdziwy test dużego laptopa

W mocnych laptopach największym problemem nie jest to, czy da się wsadzić mocne podzespoły do obudowy. Problemem jest to, czy sprzęt utrzyma wydajność po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach realnego obciążenia. Razer Blade 18 korzysta z chłodzenia opartego na komorze parowej i udoskonalonym systemie wentylatorów. Celem jest stabilna, możliwie cicha praca podczas dłuższych sesji: od AI i renderowania po gaming.

To właśnie tutaj rozstrzyga się, czy laptop faktycznie może zastąpić desktopa. Wysokie wyniki w krótkim benchmarku są efektowne, ale przy pracy z wideo, 3D, kodem albo modelami AI liczy się długotrwała stabilność. Razer Blade 18 ma działać płynnie podczas wielogodzinnych sesji, a NPU ma pomagać w inteligentnym rozkładaniu części zadań AI w tle.

Ostatecznie użytkownik nie kupuje takiego sprzętu po to, żeby patrzeć na temperatury. Kupuje go po to, żeby projekt się renderował, gra działała, model odpowiadał, a komputer nie brzmiał jak suszarka pod obciążeniem.

Razer Blade 18

Łączność jak w komputerze stacjonarnym

Razer Blade 18 ma zestaw portów, który pokazuje, że ten laptop ma pracować w poważnym setupie. Jest Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, HDMI 2.1, Ethernet 2,5 Gb, czytnik kart UHS-II SD i możliwość ładowania przez USB-C z mocą do 100 W.

To bardzo dobre wiadomości dla ludzi, którzy podpinają szybkie dyski, monitory, stacje dokujące, sieć przewodową, karty pamięci z aparatów i kamer oraz cały arsenał peryferiów. Razer Blade 18 nie wymusza życia na przejściówkach, a to w laptopie klasy desktop replacement jest absolutnie kluczowe.

Wi-Fi 7 jest przydatne w nowoczesnych sieciach domowych i biurowych, ale Ethernet 2,5 Gb nadal robi różnicę tam, gdzie liczy się stabilność: granie online, transfer dużych plików, praca na NAS-ie albo pobieranie ciężkich projektów. Razer Blade 18 rozumie, że czasem najlepsze połączenie bezprzewodowe to nadal kabel.

Kamera 5 MP, prywatność i dźwięk 7.1.4

Razer Blade 18 ma kamerę 5 MP ze wsparciem Windows Hello i fizyczną zaślepką prywatności. To detal, który powinien być standardem w każdym drogim laptopie, ale nadal nie zawsze jest. Przy sprzęcie dla twórców, developerów i ludzi pracujących hybrydowo dobra kamera oraz szybkie logowanie mają realne znaczenie.

Do tego dochodzi sześciogłośnikowy system z THX Spatial Audio+, oferujący wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1.4 na tradycyjnych słuchawkach oraz wirtualne 7.1 na głośnikach. Razer Blade 18 ma więc nie tylko działać jako maszyna robocza, ale też jako centrum multimedialne: do filmów, muzyki i grania.

W dużym laptopie audio ma więcej miejsca na sensowną konstrukcję niż w ultrabooku, więc dobrze, że Razer wykorzystuje ten format także pod multimedia. Jeśli komputer ma zastępować desktopa, powinien dobrze działać również po pracy.

Razer Blade 18

Cena Razer Blade 18 i dostępność

Razer Blade 18 jest już dostępny na Razer.com, w wybranych punktach RazerStore na świecie oraz u lokalnych dystrybutorów. Sugerowana cena producenta wynosi 3999,99 USD lub 4099,99 EUR.

To poziom, przy którym nie ma sensu udawać, że mówimy o „opłacalnym laptopie dla każdego”. Razer Blade 18 jest drogi i ma taki być. To sprzęt dla użytkowników, którzy wiedzą, dlaczego potrzebują RTX 5090 Laptop GPU, 24 GB VRAM, ekranu UHD+ 240 Hz / FHD+ 440 Hz i Thunderbolt 5.

Dla gracza grającego kilka godzin tygodniowo to przesada. Dla twórcy, developera AI, montażysty, grafika 3D albo gracza, który chce mieć maksymalną wydajność w formacie laptopa, Razer Blade 18 zaczyna być bardziej narzędziem niż zabawką.

Dla kogo jest Razer Blade 18?

Razer Blade 18 jest dla ludzi, którzy chcą jednego komputera do wszystkiego ciężkiego. Do grania w najnowsze tytuły, pracy z AI, renderowania, kodowania, tworzenia grafiki, montażu wideo i obsługi dużych projektów. To laptop dla tych, którzy nie chcą wybierać między stacją roboczą a gamingową maszyną.

Najbardziej docenią go użytkownicy, którzy potrzebują mocy w różnych miejscach. Studio, dom, biuro, wyjazd, event, plan zdjęciowy, pokój hotelowy — Razer Blade 18 można zabrać tam, gdzie desktop nie pojedzie. Nie będzie lekki jak ultrabook, ale też nie ma udawać ultrabooka.

To sprzęt dla kogoś, kto chce mieć dużą wydajność lokalnie. Szczególnie teraz, gdy AI coraz częściej wychodzi z chmury i trafia bezpośrednio na urządzenia użytkowników.

Razer Blade 18

Razer Blade 18 pokazuje, że laptop premium zmienił definicję

Kiedyś najmocniejszy laptop gamingowy miał po prostu uruchamiać gry w wysokich ustawieniach. Razer Blade 18 pokazuje, że ta definicja jest już za mała. Dziś topowy laptop musi być jednocześnie gamingowy, kreatywny, developerski, multimedialny i gotowy do AI.

Intel Core Ultra 9 290HX Plus, RTX 5090 Laptop GPU, 24 GB VRAM, 18-calowy ekran z dwoma trybami, Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 Gb, kamera 5 MP i zaawansowane chłodzenie tworzą zestaw dla ludzi, którzy nie chcą słyszeć słowa „wystarczy”. Razer Blade 18 nie jest rozsądnym wyborem dla większości. Jest wyborem dla tych, którzy chcą mieć możliwie najmniej ograniczeń w laptopie.

I właśnie w tym tkwi jego sens. To nie jest laptop do oszczędzania. To laptop do robienia rzeczy, przy których słabszy sprzęt zaczyna negocjować warunki.

Przy okazji zobacz inne nasze artykuły z kategorii notebooki i komputery.