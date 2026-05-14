Kia PV5 WAV Side Entry. Elektryk bez barier

Mobilność nie kończy się na zasięgu, ładowaniu i ekranach w kabinie. Prawdziwy test nowoczesnego samochodu zaczyna się wtedy, gdy ma rozwiązać konkretny problem człowieka, a nie tylko dobrze wyglądać w konfiguratorze. Kia PV5 WAV Side Entry jest właśnie takim autem: elektrycznym pojazdem przystosowanym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale zaprojektowanym z myślą o realnym mieście.

Najważniejszy detal? Boczne wejście z rampą, które pozwala wsiadać od strony chodnika, a nie od tyłu auta, gdzie często zaczyna się walka z ruchem, miejscem i bezpieczeństwem. Kia PV5 WAV Side Entry ma rampę o maksymalnym kącie nachylenia 13,1 stopnia, centralnie umieszczone miejsce dla wózka i konfiguracje siedzeń dopasowane do transportu prywatnego, taksówkarskiego oraz usługowego. To nie jest tylko kolejna odmiana vana. To próba zrobienia elektrycznego auta, które naprawdę poszerza dostęp do miasta.

Kia PV5 WAV Side Entry odpowiada na problem, którego zwykły van nie rozwiązuje

Wiele samochodów rodzinnych i użytkowych reklamuje się przestrzenią. Ale przestrzeń sama w sobie nie wystarcza, jeśli wejście do auta wymaga niewygodnej rampy, dużej ilości miejsca za samochodem albo pomocy kilku osób. W przewozie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich liczą się detale: kąt rampy, szerokość wejścia, wysokość progu, miejsce dla opiekuna, stabilne mocowanie wózka i to, czy wsiadanie odbywa się bezpiecznie od strony chodnika.

Kia PV5 WAV Side Entry stawia właśnie na boczny dostęp. To pierwsza w klasie konfiguracja bocznego wejścia charakterystyczna dotąd raczej dla segmentu większych vanów. W mieście może to być ogromna różnica. Przy parkowaniu równoległym, przy postoju taxi, przy dowozie pod szkołę, przychodnię, hotel, lotnisko albo biuro wejście od strony chodnika jest po prostu bardziej logiczne i bezpieczniejsze.

Kia PV5 WAV Side Entry została zoptymalizowana pod zastosowania miejskie: transport prywatny, taksówki oraz inne usługi przewozowe. To auto, które ma pracować w realnych warunkach, a nie tylko spełniać formalną definicję pojazdu przystosowanego.

Boczne wejście i rampa o kącie do 13,1 stopnia

Najważniejszym elementem Kia PV5 WAV Side Entry jest dwustopniowy system ręcznej rampy. Maksymalny kąt nachylenia wynosi 13,1 stopnia, a przy rozłożeniu z krawężnika o wysokości 150 mm spada do 11 stopni. To konkretna informacja, bo im łagodniejszy kąt, tym wygodniejszy i bezpieczniejszy wjazd.

Rampa ma szerokość zewnętrzną 770 mm i wewnętrzną 740 mm. Jej masa własna wynosi 28 kg, a maksymalne obciążenie to 300 kg. Do tego dochodzi zintegrowany moduł oświetlenia podłogi, który poprawia widoczność podczas wsiadania. To ważne przy pracy po zmroku, w garażu, przy złej pogodzie albo w miejskich warunkach, gdzie kierowca nie zawsze ma idealne oświetlenie.

Kia PV5 WAV Side Entry ma również wysokość progu 429 mm, szerokość drzwi 775 mm i wysokość drzwi 1310 mm. W takich autach suche liczby mają większe znaczenie niż efektowny opis stylistyki. Tu każdy milimetr wpływa na realną wygodę i bezpieczeństwo użytkownika.

Centralne miejsce dla wózka i lepsza komunikacja w kabinie

W Kia PV5 WAV Side Entry przestrzeń dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim została umieszczona centralnie. To rozwiązanie ma ułatwiać komunikację między pasażerami w kabinie. I to jest bardzo ważny, ludzki detal. Osoba na wózku nie powinna być traktowana jak ładunek ustawiony gdzieś z tyłu pojazdu, tylko jak normalny pasażer uczestniczący w podróży.

Dostępne są dwie konfiguracje siedzeń. Układ 2-0-3 służy standardowemu transportowi pasażerskiemu. Układ 2-0-1 pozwala przewozić osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Dzielone w proporcji 40:60 składane siedzenie trzeciego rzędu umożliwia opiekunowi lub osobie towarzyszącej podróż obok osoby na wózku.

Kia PV5 WAV Side Entry dostała też wzmocnioną konstrukcję podłogi oraz zintegrowany system mocowania wózka inwalidzkiego. To elementy, których nie widać na pierwszym zdjęciu, ale to one decydują o jakości takiej konwersji. Stabilne unieruchomienie wózka podczas jazdy jest absolutną podstawą bezpieczeństwa.

Elektryczna platforma E-GMP.S i dwa akumulatory

Kia PV5 WAV Side Entry bazuje na platformie Electric-Global Modular Platform for Service, czyli E-GMP.S. To konstrukcja projektowana pod pojazdy usługowe, modułowość, trwałość i zaawansowaną łączność, w tym integrację z systemami zarządzania flotą.

W danych technicznych pojawiają się dwa warianty akumulatora. Pierwszy ma 51,5 kWh i współpracuje z jednostką o mocy 89,4 kW. Drugi ma 71,2 kWh i moc 120 kW. Maksymalny moment obrotowy w obu wersjach wynosi 250 Nm. Zasięg WLTP to odpowiednio 282 km oraz 391 km.

W takim samochodzie zasięg trzeba oceniać przez pryzmat zastosowania. Kia PV5 WAV Side Entry nie jest autem do bicia rekordów tras autostradowych. To pojazd miejski i usługowy, często pracujący w przewidywalnym promieniu. Zasięg do 391 km WLTP może być bardzo solidnym wynikiem dla transportu lokalnego, taksówek, przewozów medycznych, prywatnych użytkowników i flot.

Ładowanie w 30 minut i funkcja V2L

Szybkie ładowanie DC od 10 do 80 procent zajmuje 30 minut. Ładowanie AC od 10 do 80 procent trwa 4 godziny 45 minut w wersji z mniejszym akumulatorem oraz 6 godzin 30 minut przy większej baterii.

Dla firm przewozowych i flot oznacza to możliwość planowania pracy auta wokół przewidywalnych przerw. Jeśli pojazd ma wrócić do bazy, ładować się w nocy albo uzupełniać energię między kursami, takie parametry są ważniejsze niż sama deklaracja maksymalnego zasięgu.

Kia PV5 WAV Side Entry ma także funkcję V2L w przestrzeni ładunkowej. To pozwala zasilać urządzenia elektryczne z samochodu. W pojeździe użytkowym może to mieć praktyczne znaczenie: sprzęt pomocniczy, urządzenia medyczne niskiej mocy, elektronika, narzędzia lub wyposażenie potrzebne podczas pracy w terenie.

Komfort i bezpieczeństwo w codziennym przewozie

Wyposażenie Kia PV5 WAV Side Entry obejmuje podgrzewane fotele kierowcy i pasażera, podgrzewaną kierownicę, antypoślizgową podłogę oraz punkty mocowania ładunku w podłodze. Są też składane siedzenia trzeciego rzędu i wspomniany system mocowania wózka.

Lista systemów ADAS również wygląda konkretnie. Auto ma autonomiczne hamowanie z wykrywaniem pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz hamowaniem na skrzyżowaniach 1.5, aktywny tempomat bazujący na nawigacji, asystenta utrzymania auta pośrodku pasa ruchu z funkcją wykrywania rąk na kierownicy oraz system kamer 360 stopni.

W samochodzie przystosowanym do przewozu osób z ograniczoną mobilnością systemy wsparcia kierowcy mają szczególną wartość. Każde gwałtowne hamowanie, nerwowy manewr czy trudne parkowanie wpływa na komfort pasażera. Kia PV5 WAV Side Entry ma być nie tylko dostępna, ale też stabilna, bezpieczna i przewidywalna w codziennej pracy.

Made-In-Plant, czyli konwersja ma być częścią procesu

Kia PV5 WAV Side Entry została opracowana zgodnie ze strategią konwersji Made-In-Plant. Oznacza to, że jest jednym z wariantów PV5 produkowanych bezpośrednio na liniach produkcyjnych lub w centrum konwersji. Takie podejście ma zapewnić jednolite standardy jakości i skalowalną produkcję na rynki europejskie.

To ważne, bo samochody przystosowane do przewozu osób na wózkach często powstają jako konwersje wykonywane poza głównym procesem produkcji. Kia chce podejść do tematu bardziej systemowo. Jeśli konwersja jest przewidziana od początku, łatwiej kontrolować jakość, powtarzalność i integrację elementów.

Kia PV5 WAV Side Entry uzupełnia wersję PV5 WAV Rear Entry, czyli odmianę z tylnym dostępem, opracowaną we współpracy z AMF-Bruns. Rear Entry wszedł do produkcji w marcu 2026 roku i oferuje konfiguracje dla maksymalnie siedmiu pasażerów bez wózka lub pięciu pasażerów oraz jednej osoby na wózku.

Kia PV5 WAV Side Entry w strategii PBV

Kia rozwija gamę PBV, czyli Platform Beyond Vehicle. To nie jest tylko marketingowa nazwa dla vana. Chodzi o pojazdy projektowane pod konkretne zastosowania: transport osób, usługi, floty, mobilność miejską i specjalistyczne potrzeby. Kia PV5 WAV Side Entry bardzo dobrze pokazuje, po co taka strategia istnieje.

Zwykłe auto osobowe musi być uniwersalne. PBV może być bardziej celowane. W tym przypadku celem jest dostępny transport dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale z zachowaniem miejskiej funkcjonalności, elektrycznego napędu i konfiguracji dopasowanych do różnych scenariuszy.

PV5 Osobowe, na którym bazuje wersja WAV Side Entry, zostało wyróżnione tytułem Best Van-Based MPV w konkursie Van and Commercial Vehicle Awards 2026 magazynu What Car?. To dodatkowo pokazuje, że punkt wyjścia jest solidny, a wersja WAV Side Entry rozwija go w stronę mobilności specjalistycznej.

Wymiary i praktyczne dane Kia PV5 WAV Side Entry

Kia PV5 WAV Side Entry ma 4695 mm długości, 1895 mm szerokości, 1899 mm wysokości i 2995 mm rozstawu osi. Auto jeździ na oponach 215/65 R16. Te proporcje pokazują, że mamy do czynienia z samochodem wystarczająco dużym, by zapewnić przestrzeń i dostępność, ale nadal możliwym do codziennego używania w mieście.

To ważne przy taksówkach, prywatnym transporcie i usługach przewozowych. Auto zbyt duże zaczyna być problemem przy parkowaniu, manewrowaniu i pracy w centrum. Auto zbyt małe nie zapewni komfortu ani właściwej geometrii rampy. Kia PV5 WAV Side Entry próbuje znaleźć środek między dostępnością, przestrzenią i miejską praktycznością.

Produkcja modelu Kia PV5 WAV Side Entry ma rozpocząć się 15 lipca 2026 roku.

Dla kogo jest Kia PV5 WAV Side Entry?

Kia PV5 WAV Side Entry jest dla prywatnych użytkowników, rodzin, operatorów taksówek, firm transportowych, placówek opiekuńczych, organizacji i flot, które potrzebują elektrycznego pojazdu do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Największą przewagą będzie boczny dostęp, szczególnie w mieście.

Dla rodziny oznacza to wygodniejsze codzienne podróże. Dla taksówki — szybsze i bezpieczniejsze wsiadanie od strony chodnika. Dla firmy — bardziej uporządkowaną, fabrycznie przygotowaną konwersję. Dla pasażera — centralne miejsce w kabinie, lepszą komunikację z innymi i poczucie, że samochód został zaprojektowany z myślą o jego realnych potrzebach.

Kia PV5 WAV Side Entry pokazuje, że elektryfikacja nie musi dotyczyć tylko efektownych SUV-ów i aut premium. Może też rozwiązywać bardzo konkretne problemy mobilności. I właśnie dlatego ten model jest ciekawszy, niż sugerowałaby sucha etykieta „van przystosowany do przewozu osób na wózkach”.

Kia PV5 WAV Side Entry to elektryczna mobilność bez gadania

Najmocniejsze w tym aucie jest to, że nie próbuje robić z dostępności dodatku. Boczne wejście, rampa, centralne miejsce dla wózka, mocowanie, oświetlenie, antypoślizgowa podłoga, konfiguracje siedzeń, ADAS i elektryczna platforma tworzą spójny pomysł. Kia PV5 WAV Side Entry nie jest zwykłym vanem z dopisaną funkcją. To pojazd zaprojektowany pod konkretny scenariusz.

W świecie motoryzacji często mówi się o wolności, ale prawdziwa wolność zaczyna się od możliwości samodzielnego, wygodnego i bezpiecznego przemieszczania. Kia PV5 WAV Side Entry bierze ten temat bardzo praktycznie. Nie sloganem, tylko rampą od strony chodnika.

