Audi Q4 e-tron. Elektryk premium od 222 000 zł

Elektryczny SUV premium ma dziś trudniejsze zadanie niż jeszcze kilka lat temu. Nie wystarczy już cicha jazda, duży ekran i znaczek na grillu, bo klienci zaczęli patrzeć na zasięg, tempo ładowania, realną funkcjonalność i to, czy samochód potrafi zrobić coś więcej niż tylko dowieźć ich do biura.

Nowe Audi Q4 e-tron wchodzi do polskiej oferty właśnie z takim zestawem argumentów: odświeżony design, wnętrze Digital Stage, ChatGPT w asystencie głosowym, ładowanie dwukierunkowe, zasięg do 592 km WLTP i ceny startujące od 222 000 zł. To nadal nie jest tani samochód, ale w świecie elektryków premium Audi Q4 e-tron ma być modelem rozsądnym, rodzinnym i technologicznym jednocześnie. I chyba właśnie dlatego Audi tak mocno stawia na ten samochód. Audi Q4 e-tron nie próbuje być futurystycznym eksperymentem. Ma być elektrykiem, którego da się realnie wpisać w codzienne życie.

Audi Q4 e-tron dojrzewa, bo rynek elektryków też dojrzał

Jeszcze niedawno samochód elektryczny sprzedawał się głównie obietnicą przyszłości. Dziś klient jest bardziej konkretny. Pyta o zasięg, ładowanie, koszty, przestrzeń, technologię, leasing i to, czy auto nie będzie problemem podczas dłuższego wyjazdu. Audi Q4 e-tron trafia dokładnie w ten moment, w którym elektryk premium musi być mniej pokazem nowoczesności, a bardziej normalnym samochodem do intensywnego życia.

Nowe Audi Q4 e-tron przeszło kompleksową modernizację. Zmieniono stylistykę, technologie cyfrowe oraz układ napędowy. To ważne, bo w tej klasie auto nie może starzeć się szybciej niż smartfon. Klient płacący ponad 220 tys. zł oczekuje nie tylko dobrego wykonania, ale też aktualnej elektroniki, sensownego zasięgu i funkcji, które naprawdę mają znaczenie w codziennym użytkowaniu.

Audi Q4 e-tron jest też jednym z tych modeli, które mogą przekonać do elektryka ludzi niechcących radykalnej zmiany stylu życia. SUV lub Sportback, marka premium, cyfrowe wnętrze, normalny bagażnik, ładowanie w trasie i opcje leasingowe. Bez krzyku, bez udawania statku kosmicznego.

Digital Stage i ChatGPT na pokładzie

We wnętrzu Audi Q4 e-tron pojawia się nowa koncepcja Digital Stage. Obejmuje panoramiczny układ ekranów z Audi virtual cockpit, centralny ekran MMI o przekątnej 12,8 cala oraz opcjonalny wyświetlacz MMI dla pasażera. To kierunek, który znamy z najnowszych aut premium: kokpit ma być cyfrowy, szeroki i bardziej osobisty.

Najciekawszy jest jednak asystent głosowy z integracją ChatGPT. Audi Q4 e-tron ma więc nie tylko reagować na proste komendy, ale oferować bardziej naturalną obsługę głosową. W samochodzie ma to sens, bo najlepszy ekran to czasem taki, którego nie musisz dotykać. Jeśli możesz zmienić ustawienia, zapytać o funkcję albo szybciej odnaleźć informację bez odrywania uwagi od drogi, technologia przestaje być gadżetem.

Oczywiście kluczowe będzie to, jak system działa w praktyce po polsku i w codziennych sytuacjach. Ale sam kierunek jest jasny: Audi Q4 e-tron ma być bardziej cyfrowe, bardziej połączone i bardziej intuicyjne niż wcześniej.

Zasięg do 592 km WLTP i ładowanie do 185 kW

Najważniejsze dane w Audi Q4 e-tron dotyczą układu napędowego. Dzięki nowej generacji elektroniki mocy i zoptymalizowanemu zarządzaniu energią auto oferuje, zależnie od wersji, zasięg do 592 km WLTP. To już poziom, który w teorii pozwala traktować elektryka bardziej swobodnie, także poza miastem.

Maksymalna moc ładowania DC wynosi do 185 kW. W wersjach e-tron quattro performance, zarówno SUV, jak i Sportback, uzupełnienie energii od 10 do 80 procent ma zajmować około 27 minut. To ważny parametr, bo komfort jazdy elektrykiem zależy nie tylko od zasięgu, ale też od tego, jak szybko można wrócić na drogę.

Audi Q4 e-tron nie będzie autem dla kogoś, kto nigdy nie chce planować ładowania. Żaden elektryk jeszcze nie jest. Ale zasięg do 592 km WLTP i 27 minut na szybkim ładowaniu to parametry, które wyraźnie zmniejszają codzienny stres. Szczególnie jeśli samochód ma być używany jako główne auto w domu.

Audi Q4 e-tron jako powerbank na kołach

Jedną z najciekawszych nowości jest ładowanie dwukierunkowe. Audi Q4 e-tron to pierwszy model marki wyposażony w tę funkcję. Technologia Vehicle-to-Load pozwala zasilać urządzenia elektryczne bezpośrednio z samochodu. Energia może być dostępna przez gniazdo w bagażniku o ciągłej mocy 2,3 kW przy 230 V AC albo przez opcjonalny adapter podłączany do wysokonapięciowego portu ładowania. Adapter umożliwia korzystanie z gniazda domowego 2,3 kW oraz kempingowego 3,6 kW.

To funkcja, która zmienia sposób myślenia o aucie elektrycznym. Audi Q4 e-tron może zasilić sprzęt na kempingu, narzędzia, urządzenia podczas wyjazdu, elektronikę w terenie albo awaryjnie wspomóc codzienne sytuacje poza domem. Dla ludzi aktywnych, właścicieli działek, rodzin podróżujących i użytkowników lubiących outdoor to może być realny argument.

Jeszcze ciekawsze jest przygotowanie do Vehicle-to-Home. Już w standardzie Audi Q4 e-tron jest gotowe do pracy w trybie, w którym akumulator wysokiego napięcia może pełnić funkcję dodatkowego magazynu energii dla domu. Energia może być przekazywana przez kompatybilny wallbox DC. W połączeniu z fotowoltaiką takie rozwiązanie może pomagać efektywniej wykorzystywać własną energię.

Cztery wersje napędowe SUV-a

Polska oferta Audi Q4 e-tron obejmuje cztery warianty napędowe dla każdej wersji nadwoziowej. Bazowy Audi Q4 SUV e-tron ma 150 kW mocy, akumulator 63 kWh i kosztuje od 222 000 zł. To wejście do gamy, które będzie interesujące dla klientów szukających elektrycznego Audi bez przekraczania kolejnych progów cenowych.

Audi Q4 SUV e-tron performance ma 210 kW, akumulator 82 kWh i cenę od 253 300 zł. Audi Q4 SUV e-tron quattro oferuje 220 kW, akumulator 82 kWh i kosztuje od 267 600 zł. Topowy Audi Q4 SUV e-tron quattro performance ma 250 kW, akumulator 82 kWh i cenę od 296 800 zł.

W praktyce wybór będzie zależał od stylu jazdy i oczekiwań. Bazowy wariant ma sens dla tych, którzy jeżdżą głównie po mieście i okolicach. Wersje z akumulatorem 82 kWh są bardziej uniwersalne. Quattro będzie wyborem dla kierowców chcących lepszej trakcji, większej mocy i pewniejszego prowadzenia w trudniejszych warunkach.

Audi Q4 Sportback e-tron dla tych, którzy chcą więcej stylu

Audi Q4 Sportback e-tron startuje od 232 100 zł w wersji 150 kW z akumulatorem 63 kWh. Wariant e-tron performance z mocą 210 kW i akumulatorem 82 kWh kosztuje od 263 400 zł. Audi Q4 Sportback e-tron quattro ma 220 kW i cenę od 277 700 zł, a topowe Audi Q4 Sportback e-tron quattro performance kosztuje od 306 900 zł.

Sportback jest droższy od SUV-a o 10 100 zł w każdej porównywalnej wersji. To dopłata za bardziej dynamiczną linię nadwozia i styl, który będzie ważny dla klientów niechcących klasycznego SUV-owego kształtu. Audi Q4 Sportback e-tron wygląda bardziej lifestyle’owo, mniej rodzinnie, bardziej jak auto dla kogoś, kto chce elektryka premium bez wrażenia, że kupił tylko rozsądny crossover.

Wybór między SUV-em a Sportbackiem nie będzie więc wyłącznie techniczny. To decyzja o charakterze auta. SUV jest bardziej klasyczny i praktyczny. Sportback ma mocniej grać wyglądem.

Leasing Audi Q4 e-tron od 1171 zł netto miesięcznie

Audi podaje też warunki finansowania. Przy umowie na 36 miesięcy, 10 procentach opłaty wstępnej i rocznym limicie przebiegu 15 000 km, Audi Q4 e-tron w cenie 222 000 zł brutto jest dostępne w leasingu Audi Perfect Lease od 1171 zł netto miesięcznie.

To ważna informacja, bo w segmencie premium cena katalogowa coraz częściej jest tylko początkiem rozmowy. Wielu klientów biznesowych i prywatnych patrzy na miesięczny koszt użytkowania, nie na jednorazowy wydatek. Audi Q4 e-tron może więc być pozycjonowane nie tylko jako elektryczny SUV premium, ale też jako auto flotowe i firmowe dla osób, które chcą przejść na elektromobilność bez kupowania samochodu za gotówkę.

Pakiety Technology, Comfort i Exterieur

Audi przygotowało też promocyjne pakiety wyposażenia dodatkowego. Pakiet Technology obejmuje między innymi wyświetlacz Head-Up z rozszerzoną rzeczywistością, reflektory Matrix LED, system nagłośnienia SONOS Premium, adaptacyjnego asystenta prędkości oraz systemy wspomagające jazdę i parkowanie. Korzyść dla klienta wynosi 7300 zł.

Pakiet Comfort rozszerza wnętrze o elementy stylistyczne S line i rozwiązania zwiększające komfort codziennego użytkowania. Pakiet Exterieur zawiera 20-calowe obręcze, stylistykę S line Exterieur, przyciemniane szyby i lakier metaliczny.

To typowy dla premium sposób budowania konfiguracji. Bazowa cena wygląda atrakcyjnie, ale realnie wielu klientów będzie patrzeć na pakiety, bo to one robią różnicę w codziennym odbiorze samochodu. Matrix LED, Head-Up AR czy dobre audio to elementy, które w elektryku premium po prostu pasują do charakteru auta.

Cena Audi Q4 e-tron w Polsce

Cennik Audi Q4 e-tron w Polsce wygląda następująco: Audi Q4 SUV e-tron 150 kW z akumulatorem 63 kWh kosztuje od 222 000 zł, performance 210 kW z akumulatorem 82 kWh od 253 300 zł, quattro 220 kW od 267 600 zł, a quattro performance 250 kW od 296 800 zł.

Audi Q4 Sportback e-tron startuje od 232 100 zł, wersja performance kosztuje od 263 400 zł, quattro od 277 700 zł, a quattro performance od 306 900 zł.

Najrozsądniejszym wyborem dla wielu klientów może okazać się Audi Q4 e-tron performance z większym akumulatorem 82 kWh. Bazowa wersja kusi ceną, ale większa bateria daje większą swobodę i lepiej pasuje do charakteru auta, które ma być czymś więcej niż miejskim elektrykiem.

Dla kogo jest nowe Audi Q4 e-tron?

Nowe Audi Q4 e-tron jest dla kierowcy, który chce wejść w elektromobilność, ale nie chce rezygnować z premium, technologii i normalnej funkcjonalności. To auto dla ludzi, którzy mają domowe ładowanie albo planują je mieć, jeżdżą na co dzień po mieście i trasach podmiejskich, ale chcą też mieć zasięg pozwalający na dłuższe wyjazdy.

Audi Q4 e-tron może być też bardzo ciekawą propozycją dla firm. Elektryczny napęd, leasing, marka premium, cyfrowe wnętrze, bezpieczeństwo i warianty nadwoziowe dają szerokie pole do konfiguracji. Dla użytkownika prywatnego najważniejsze będą zasięg, ładowanie, komfort i to, czy ładowanie dwukierunkowe faktycznie wpisze się w styl życia.

To nie jest samochód dla kogoś, kto chce najtańszego elektryka na rynku. Audi Q4 e-tron gra w inną grę. Ma być elektrycznym SUV-em premium, który łączy rozsądek z technologią i prestiżem marki.

Audi Q4 e-tron pokazuje, że elektryk musi być użyteczny

Najciekawsze w nowym Audi Q4 e-tron nie jest to, że ma większe ekrany albo ChatGPT w systemie. To są ważne dodatki, ale prawdziwa zmiana leży gdzie indziej. Elektryczny samochód premium zaczyna być częścią szerszego ekosystemu energii. Może jeździć, ładować się szybciej, zasilać urządzenia i potencjalnie wspierać dom jako magazyn energii.

Audi Q4 e-tron dojrzewa razem z całym rynkiem. Nie musi już krzyczeć, że jest elektryczne. Ma pokazać, że elektryczność jest praktyczna. Zasięg do 592 km WLTP, 185 kW ładowania DC, V2L, przygotowanie do V2H i ceny od 222 000 zł sprawiają, że ten model staje się jednym z bardziej konkretnych elektryków w ofercie Audi.

Nie każdy klient premium jest gotowy na przesiadkę do EV. Ale nowe Audi Q4 e-tron daje coraz mniej powodów, żeby tę decyzję odkładać.

