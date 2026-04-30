Ferrari Purosangue Handling Speciale: więcej kontroli

Są samochody, które próbują być wszystkim naraz. I są takie, które wiedzą dokładnie, czym chcą być. Ferrari Purosangue od początku balansowało na granicy – SUV, który nie chce być SUV-em, tylko pełnoprawnym Ferrari. Teraz Włosi idą krok dalej i pokazują, że nawet w tym segmencie można jeszcze podkręcić charakter. Handling Speciale nie jest nowym modelem. To konfiguracja, która zmienia sposób, w jaki ten samochód reaguje na kierowcę. Mniej kompromisów, więcej kontroli i jeszcze mocniejsze skupienie na tym, co najważniejsze – prowadzeniu. I właśnie dlatego to coś więcej niż kolejna opcja w konfiguratorze.

Najważniejsza zmiana w Handling Speciale dotyczy zawieszenia. Ferrari przeprogramowało jego działanie tak, aby ograniczyć ruchy nadwozia o około 10%. W praktyce oznacza to jedno – samochód jest bardziej zwarty, szybciej reaguje na ruchy kierownicą i daje kierowcy większe poczucie kontroli w zakrętach oraz podczas dynamicznych zmian kierunku. To nie jest kosmetyka. To realna zmiana charakteru auta. Purosangue, który i tak był jednym z najlepiej prowadzących się samochodów w swoim segmencie, staje się jeszcze bardziej „sportowy” w odbiorze. Nadal masz komfort i wszechstronność, ale reakcje są ostrzejsze i bardziej bezpośrednie.

Skrzynia biegów i reakcja na gaz

Drugim kluczowym elementem jest zmiana strategii pracy skrzyni biegów. W Handling Speciale skrzynia reaguje szybciej, szczególnie w trybach Manettino „Race” i „ESC-Off”. Zmiany przełożeń są bardziej zdecydowane, a przekazywanie mocy – bardziej bezpośrednie. Największą różnicę czuć:

przy przyspieszaniu,

w średnim i wysokim zakresie obrotów,

podczas jazdy manualnej powyżej 5500 obr./min.

Wtedy samochód zaczyna zachowywać się bardziej jak klasyczne Ferrari niż jak luksusowy crossover. Do tego dochodzi poprawione brzmienie w kabinie – bardziej wyraziste przy odpalaniu i przyspieszaniu, co dodatkowo buduje doświadczenie jazdy.

V12 bez kompromisów

Pod maską nic się nie zmienia – i bardzo dobrze. Purosangue nadal korzysta z wolnossącego V12:

6,5 litra pojemności,

725 KM przy 7750 obr./min,

716 Nm momentu obrotowego.

Osiągi:

0–100 km/h: 3,3 s

0–200 km/h: 10,6 s

prędkość maksymalna: ponad 310 km/h

To są liczby, które nie wymagają komentarza. W świecie, gdzie większość konkurencji idzie w turbo i hybrydy, Ferrari pozostaje przy wolnossącym silniku – i to jest świadoma decyzja.

Architektura Ferrari Purosangue Handling Speciale, która robi różnicę

Purosangue nie jest typowym SUV-em również pod względem konstrukcji. Mamy:

układ transaxle (silnik z przodu, skrzynia z tyłu),

rozkład masy 49:51,

zaawansowane systemy kontroli trakcji i stabilności.

Efekt? Samochód prowadzi się bardziej jak sportowe coupe niż jak podwyższone auto rodzinne. Handling Speciale tylko wzmacnia ten charakter.

Design: subtelny, ale czytelny

Zmiany wizualne nie są przesadzone, ale dla kogoś, kto zna markę – widoczne od razu. Handling Speciale wyróżnia się:

nowym wzorem felg z wykończeniem diamond-cut,

elementami z włókna węglowego,

matowymi końcówkami wydechu,

czarnym emblematem Cavallino,

dedykowaną plakietką we wnętrzu.

To nie jest pakiet stylistyczny dla efektu. To sygnał, że masz do czynienia z czymś bardziej dopracowanym.

Nadal samochód na co dzień

I tu dochodzimy do kluczowego punktu – Ferrari nie zabiera Purosangue jego największej zalety.

Nadal masz:

cztery pełnoprawne miejsca,

funkcjonalne wnętrze,

przestrzeń bagażową (473 litry),

możliwość codziennego użytkowania.

Handling Speciale nie zamienia tego auta w torową zabawkę. Po prostu przesuwa jego charakter bardziej w stronę sportu.

Serwis i użytkowanie

Ferrari dorzuca do tego 7-letni program serwisowy:

przeglądy co 20 000 km lub raz w roku,

oryginalne części,

obsługa w autoryzowanej sieci.

To standard w tej klasie, ale ważny element całości – szczególnie przy tak zaawansowanym samochodzie.

Dla kogo jest Handling Speciale?

To nie jest konfiguracja dla każdego właściciela Purosangue. To opcja dla tych, którzy:

chcą bardziej bezpośredniego prowadzenia,

jeżdżą dynamicznie,

szukają większego zaangażowania,

nie chcą iść w pełne kompromisy SUV-a.

Czyli dla ludzi, którzy kupili Purosangue, ale nadal chcą czuć Ferrari.

Ferrari zrobiło dokładnie to, czego można było się spodziewać – dopracowało szczegóły, które mają znaczenie. Dostajesz:

lepszą kontrolę nad autem,

szybszą reakcję,

bardziej angażujące prowadzenie,

bez utraty codziennej funkcjonalności.

To nie jest rewolucja. To precyzyjne dostrojenie. I właśnie dlatego działa.

