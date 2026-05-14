eufyMake E1. Druk 3D, który czuć pod palcem

Personalizacja przestała oznaczać naklejkę, haft na czapce albo prosty nadruk na kubku. Dziś twórcy, małe firmy i ludzie robiący produkty w krótkich seriach chcą czegoś mocniejszego: koloru, faktury, wypukłego efektu i możliwości pracy na przedmiotach, które wcześniej wymagały kontaktu z profesjonalną drukarnią. eufyMake E1 wchodzi dokładnie w ten moment, bo ma przenieść teksturowany druk UV 3D z większych pracowni do domu, biura, studia projektowego i małej działalności.

To pierwsza na świecie drukarka UV z funkcją druku tekstur 3D do użytku domowego i biurowego. Brzmi jak sprzęt dla niszy? Być może, ale tę niszę potwierdziło ponad 17 000 osób, które wsparły projekt jeszcze przed premierą. eufyMake E1 nie jest tania, ale może zmienić sposób, w jaki małe marki, twórcy i kreatywne biznesy podchodzą do personalizacji przedmiotów.

eufyMake E1 to sprzęt dla ludzi, którzy chcą zarabiać na personalizacji

Rynek personalizacji rośnie, bo ludzie nie chcą już produktów, które wyglądają jak tysiące identycznych sztuk z tej samej półki. Chcą krótkich serii, detali, prezentów z charakterem, gadżetów firmowych, prototypów, limitowanych akcesoriów i rzeczy, które można dopasować do własnego stylu. Do tej pory wejście w taką jakość często oznaczało zlecanie pracy na zewnątrz albo inwestycję w większy, drogi i mniej domowy sprzęt.

eufyMake E1 próbuje skrócić tę drogę. To drukarka UV z teksturą 3D, która ma pozwalać na pełnokolorowy i wypukły druk na przedmiotach codziennego użytku. Innymi słowy: nie tylko obrazek, ale też struktura. Nie tylko nadruk, ale efekt, który można zobaczyć i poczuć pod palcem.

To może być ważne dla małych biznesów. Jeśli prowadzisz studio kreatywne, sklep z personalizowanymi produktami, markę prezentową albo robisz krótkie serie dla klientów, eufyMake E1 może dać większą kontrolę nad produkcją. Nie trzeba od razu zamawiać dużych nakładów ani czekać na zewnętrzną drukarnię. Można testować projekty, robić próbki, reagować szybciej i tworzyć rzeczy bardziej dopasowane do odbiorcy.

Druk UV z teksturą 3D. O co tu chodzi?

Klasyczny nadruk często jest płaski. Działa dobrze na koszulce, plakacie czy prostym gadżecie, ale nie zawsze daje efekt premium. Druk UV z teksturą 3D pozwala tworzyć wypukłe warstwy, które dodają przedmiotom głębi i dotykowego charakteru. To właśnie tutaj eufyMake E1 ma swój najmocniejszy argument.

W praktyce taka technologia może sprawdzić się przy personalizowanych akcesoriach, obudowach, gadżetach reklamowych, elementach dekoracyjnych, prototypach, oznaczeniach, prezentach i małych seriach produktów. Efekt tekstury 3D może robić różnicę zwłaszcza tam, gdzie produkt ma wyglądać drożej, bardziej indywidualnie i mniej jak standardowy nadruk z katalogu.

eufyMake E1 ma być urządzeniem, które przenosi profesjonalną jakość bliżej zwykłego użytkownika. Oczywiście „zwykłego” w sensie domowego lub biurowego miejsca pracy, bo cena jasno pokazuje, że to sprzęt raczej dla twórców, freelancerów i małych firm niż dla kogoś, kto chce raz nadrukować sobie grafikę na etui.

Ponad 17 000 osób uwierzyło w ten pomysł

Przed oficjalną premierą projekt eufyMake E1 wsparło finansowo ponad 17 000 internautów. To istotny sygnał, bo pokazuje, że nie mówimy o teoretycznej potrzebie wymyślonej przy biurku marketingowym. Jest realna grupa ludzi, która chce mieć osobistą drukarkę UV i widzi sens w takim urządzeniu.

To też dobrze pokazuje, jak zmienia się rynek kreatywnych narzędzi. Kiedyś domowy twórca miał drukarkę atramentową, później ploter, potem drukarkę 3D. Teraz naturalnym krokiem staje się sprzęt, który pozwala personalizować gotowe przedmioty w bardziej efektowny sposób. eufyMake E1 wpisuje się w tę falę: więcej produkcji lokalnej, więcej krótkich serii, więcej kontroli po stronie twórcy.

Nie każdy będzie potrzebował takiego urządzenia. Ale dla kogoś, kto robi rzeczy na sprzedaż, pracuje z klientami albo buduje własną markę produktową, eufyMake E1 może być narzędziem, które skraca drogę od pomysłu do gotowego obiektu.

Zestaw Basic i Deluxe. Ceny eufyMake E1

eufyMake E1 jest dostępna w Europie w specjalnych cenach przedsprzedażowych od 6 do 31 maja. Zestaw Basic kosztuje 2299 euro i zawiera drukarkę E1 oraz zestaw wkładów atramentowych i czyszczących. To wariant dla tych, którzy chcą wejść w druk UV 3D bez dodatkowych akcesoriów na start.

Zestaw Deluxe kosztuje 2899 euro i dorzuca laminarkę UV DTF oraz przystawkę do druku rotacyjnego. Ten wariant będzie ciekawszy dla użytkowników, którzy od początku myślą o szerszych zastosowaniach, na przykład personalizacji obiektów cylindrycznych albo bardziej rozbudowanej produkcji.

Po zakończeniu promocji ceny mają wzrosnąć do 2499 euro za zestaw Basic oraz 3299 euro za zestaw Deluxe. Dodatkowo osoby kupujące eufyMake E1 między 6 a 31 maja otrzymają zniżkę 100 euro na pakiet ochronny eufyMake Care oraz bezpłatny filtr powietrza. Nabywcy zestawu Deluxe dostaną też dodatkowy darmowy zestaw wkładów atramentowych i czyszczących.

Koszty eksploatacji mają być niższe dzięki subskrypcji

Przy takim sprzęcie sama cena zakupu to tylko część historii. Druga część to atrament, czyszczenie, konserwacja, zużycie materiałów i wygoda uzupełniania zapasów. eufyMake uruchamia plan subskrypcji atramentu UV, który ma uprościć logistykę i obniżyć koszty eksploatacji. Subskrybenci mają oszczędzać do 30 procent na kosztach materiałów przy każdej dostawie.

To może być ważne dla użytkowników, którzy będą drukować regularnie. Jeśli eufyMake E1 ma pracować w małej firmie, przewidywalność kosztów i automatyczne dostawy atramentu są bardziej praktyczne niż jednorazowa promocja na start.

Jeszcze ciekawszy jest zapowiedziany system stałego zasilania atramentem, czyli CISS, planowany na trzeci kwartał roku. Dzięki zbiornikom o wysokiej pojemności zamiast tradycyjnych wkładów koszty druku mają spaść nawet o 50 procent. Dla użytkownika biznesowego to może być jedna z kluczowych informacji. Im więcej drukujesz, tym mocniej eksploatacja zaczyna decydować o sensie całej inwestycji.

Oczyszczanie powietrza, czyli ważny temat przy druku UV

Druk UV w domu albo małym studiu wymaga myślenia nie tylko o efekcie, ale też o komforcie pracy. eufyMake zapowiedziało dwa akcesoria związane z oczyszczaniem powietrza. Pierwsze to zestaw przyłączeniowy do kanału wylotowego, przeznaczony do pomieszczeń z dostępem do okna. Ma zawierać wentylator wyciągowy i regulowany deflektor, zapewniając cichą i wydajną wentylację.

Drugie rozwiązanie to oczyszczacz powietrza eufyMake, projektowany dla przestrzeni bez dostępu do okien lub szybów wentylacyjnych. Ma oferować zaawansowaną filtrację podczas pracy drukarki. Szczegóły dotyczące cen i dostępności tych akcesoriów zostaną podane później.

To dobrze, że ten temat pojawia się od razu. Jeśli eufyMake E1 ma stać w domu, pracowni albo biurze, wentylacja i filtracja nie mogą być dodatkiem po fakcie. Twórca chce drukować, ale nie chce zamieniać pokoju w miejsce, w którym praca z urządzeniem wymaga otwierania wszystkich okien i modlitwy o przeciąg.

eufyMake E1 nie jest zabawką. To narzędzie dla kreatywnego biznesu

Cena eufyMake E1 jasno pokazuje, że to nie jest gadżet na biurko kupowany z ciekawości. Nawet w promocji mówimy o 2299 euro za zestaw Basic i 2899 euro za Deluxe. To poziom, przy którym trzeba mieć pomysł na użycie sprzętu. Najlepiej regularny.

Ale właśnie dlatego eufyMake E1 może być ciekawa. To nie jest urządzenie dla każdego, tylko dla osób, które chcą tworzyć, testować, sprzedawać albo personalizować produkty na własnych zasadach. Jeśli masz klientów, zamówienia, pomysły na krótkie serie albo potrzebujesz szybkiego prototypowania wizualnego, taka drukarka może zmienić tempo pracy.

Największą wartością jest niezależność. Możesz zrobić próbkę od razu. Możesz poprawić projekt tego samego dnia. Możesz przygotować personalizowany produkt bez kontaktu z zewnętrznym wykonawcą. Możesz sprawdzić, czy pomysł wygląda dobrze fizycznie, a nie tylko na ekranie.

Dla kogo jest eufyMake E1?

eufyMake E1 ma największy sens dla małych marek, twórców, studiów projektowych, agencji, pracowni personalizacji, sklepów z prezentami i firm robiących krótkie serie gadżetów. To sprzęt dla kogoś, kto widzi w personalizacji nie tylko zabawę, ale też model biznesowy.

Może sprawdzić się również w biurach projektowych i kreatywnych, które często przygotowują prototypy, próbki, makiety lub materiały dla klientów. W takich sytuacjach drukarka UV 3D daje coś, czego nie da zwykła drukarka: fizyczny efekt, strukturę i większe poczucie gotowego produktu.

Dla prywatnego użytkownika eufyMake E1 będzie miała sens tylko wtedy, gdy kreatywność idzie w parze z dużą regularnością. Jeśli chcesz zrobić jeden spersonalizowany prezent, taniej będzie zlecić usługę. Jeśli chcesz robić dziesiątki takich rzeczy miesięcznie, rozmowa robi się inna.

eufyMake E1 pokazuje, dokąd idzie domowa produkcja

Najciekawsze w tej premierze jest to, że eufyMake E1 wpisuje się w większy trend. Narzędzia, które kiedyś były zarezerwowane dla profesjonalnych pracowni, stopniowo trafiają do mniejszych zespołów, biur, studiów i domowych warsztatów. Druk 3D zrobił to z prototypowaniem. Teraz druk UV z teksturą 3D może zrobić coś podobnego z personalizacją gotowych przedmiotów.

eufyMake E1 nie będzie sprzętem masowym w klasycznym sensie. Cena i zastosowanie od razu filtrują odbiorców. Ale może być bardzo ciekawym narzędziem dla ludzi, którzy chcą tworzyć szybciej, krócej, bardziej lokalnie i bardziej indywidualnie.

Bo dziś przewagę wygrywa nie tylko ten, kto ma dobry pomysł. Wygrywa ten, kto potrafi szybko zamienić go w fizyczny produkt, pokazać klientowi i poprawić bez czekania tygodniami. eufyMake E1 ma właśnie ten proces skrócić.

