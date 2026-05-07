HUAWEI WATCH FIT 5 Pro na moim nadgarstku. Zostanie tam?

Od jakiegoś czasu sprawdzam nowość, jeśli chodzi o smartwatche. Mowa o HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, czyli najnowsze dzieło tej marki. Całkiem solidne parametry, dobre wykonanie i długi czas pracy na baterii. Czy to jednak wystarczy, by uznać to za produkt godny rekomendacji? Mam kilka wniosków i postaram się nimi podzielić.

Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

Moda na aktywność sportową nie maleje. Wręcz przeciwnie, coraz częściej uprawiamy sport, zdrowo się odżywiamy, a co za tym idzie, chcemy analizować nasze parametry życiowe, o ile dobrze to określam. Mało tego, chcemy również rywalizować z innymi pokazując naszą sprawność fizyczną, a także konkurować… z samym sobą, sprawdzając czy poprawia się nasz czas przy 5-kilometrowym biegu, czy pokonaliśmy więcej basenów w tym samym czasie. Krótko mówiąc, potrzebujemy takiego elektronicznego trenera, który będzie nas motywował i analizował nasze postępy. Czy HUAWEI WATCH FIT 5 Pro to dobry wybór? Postanowiłem to sprawdzić. Zanim opowiem o wszystkich aspektach tego modelu, zerknijmy na specyfikację techniczną. Oczywiście, wszystkie dane są dostępne na stronie producenta: HUAWEI Polska.

Dane techniczne HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

Wymiary: 44,5 x 40,5 x 9,5 mm Waga: 41 g (z paskiem) Ekran: 1,92 cali AMOLED, 480 x 408 px, 328 PPI, ochrona: szkło szafirowe 2,5D Koperta: stop aluminium, bezel stop tytanu Pasek: nylonowy, pomarańczowy gradient Czujniki: – Czujnik akcelerometru

– Czujnik żyroskopu

– Czujnik magnetometru

– Optyczny czujnik tętna

-Czujnik barometru

– Czujnik temperatury

– Czujnik światła otoczenia

– Czujnik EKG

– Czujnik głębokości Łączność: Bluetooth, NFC, GNSS Ładowanie: indukcyjne, przewód w zestawie Wodoodporność: 5 ATM, IP6X, nurkowanie na głębokości do 40 metrów Zawartość zestawu: smartwatch, przewód do ładowania z USB typu A, instrukcja obsługi Cena: 949 zł w ofercie promocyjnej, (1149 zł od 22.06.2026):

– WATCH FIT 5 Pro pomarańczowy,

– WATCH FIT 5 Pro czarny,

– WATCH FIT 5 Pro biały.

Wygląd HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

Gdzieś to już widziałem? Chyba tak. Wystarczy spojrzeć w kierunku Apple Watch Ultra, a wnioski nasuwają się same. Czy to wada? Niech każdy to oceni. Tak czy inaczej, testowany model wygląda świetnie. Lubię taki design. Spory ekran z cienkimi ramkami. Płaskie krawędzie z delikatnymi zaokrągleniami. Koperta bardzo elegancka – szczególnie koronka wygląda świetnie. Podoba mi się testowana wersja kolorystyczna. Ciekawe wypada ten pomarańczowy tkany pasek HUAWEI AirDry, z pomarańczowym elementem graficznym wokół ekranu. Producent świetnie połączył tu elegancję ze sportem. Da się? WATCH FIT 5 Pro jest tego idealnym przykładem.

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością nylonowego paska, który wchodzi w skład zestawu. Niestety, te gumowe podrażniają moją skórę – niezależnie od producenta i od tego czy ćwiczę czy po prostu, mam zegarek na nadgarstku. Całe szczęście ten pomarańczowy nie uszkodził mojej skóry ani razu, a nosiłem go przez wiele godzin każdego dnia. Nawet zostawiałem go na noc, kiedy spałem. Nie doświadczyłem żadnych negatywnych skutków, co bardzo cenię w tym pasku.

Jeśli jesteście fanami efektownego wyglądu, ten model będzie wam odpowiadał w stu procentach, ale tu uwaga – tylko wersja pomarańczowa ma taką piękną klamerkę przy dolnej i górnej krawędzi koperty. Inne wersje – biała i czarna – mają już zwyczajny pasek wpięty w obudowę. Według mnie ta pomarańczowa wygląda najlepiej i cieszę się, że akurat ta trafiła do naszej redakcji.

Codzienne użytkowanie HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

Zegarek bardzo dobrze leży na nadgarstku. Nie odczuwałem dyskomfortu nawet po kilkunastu godzinach. Ba, czasami nie ściągałem go wcale, nawet przy prysznicu, bo w sumie po co, skoro jest wodoodporny. Wszystko za sprawą lekkich materiałów wykorzystanych do produkcji zarówno paska, jak i samego urządzenia. Zaledwie 41 g to waga znikoma i stąd ten wysoki komfort użytkowania.

Podoba mi się prostota obsługi tego modelu. Fakt, HUAWEI nas do tego przyzwyczaił ale warto o tym wspominać. Pobieramy aplikację Zdrowie z App Store lub Google Play, rejestrujemy się, parujemy zegarek ze smartfonem i możemy z niego korzystać. Aplikacja daje nam bardzo duże możliwości analizy naszych aktywności. Sprawdza nasz sen, zarządza masą ciała, a nawet stanem emocjonalnym. Tych opcji jest tak dużo, że można by było napisać osobny artykuł o nich. Oczywiście, oprogramowanie sugeruje nam aby się ruszyć, co jest niezwykle ważne – szczególnie, gdy pracujemy przez wiele godzin w jednej pozycji. Jeśli chodzi o płynność działania – nie mam się do czego przyczepić, absolutnie. System zainstalowany na WATCH FIT 5 Pro pracuje wzorowo.

Kolejna rzecz to bardzo dobra synchronizacja z iOS. To ważny aspekt dla kogoś, kto korzysta z iPhone i chciałby zamiast Apple Watch, który trzeba ładować praktycznie codziennie, mieć smartwatch z nieco wydajniejszą baterią. Nieco? Chyba przesadziłem, bo tu tydzień przy intensywnym użytkowaniu nie jest żadnym wyczynem. Korzystasz z zegarka rzadziej? Spodziewaj się nawet dziesięciu dni na jednym cyklu ładowania. Mi udało się osiągnąć faktycznie tydzień bez żadnych optymalizacji „pod wynik”. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.

Aby nie było zbyt kolorowo, jest coś, czego mi brakuje w WATCH FIT 5 Pro. Chodzi o obsługę GSM. Niestety, aby odbierać połączenia, musimy mieć podłączony smartfon. Dotyczy to również słuchania muzyki online. Zapomnisz telefonu z domu? Masz problem. Dlatego przy wyborze smart-zegarka dla siebie, pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę to obsługa eSIM. Tu takowej nie znajdziemy. Czy to wada? Nie, absolutnie. Po prostu to tylko mój indywidualny wymóg, którego wiele osób wcale nie oczekuje.

Przyszła pora na największy (według mnie) atut tego modelu. Ekran AMOLED o przekątnej 1,92 cala, który może oferować częstotliwość odświeżania do 60 Hz i pozwala na osiągnięcie jasności na poziomie 3000 nitów to klasa światowa. Zobaczysz na tym wyświetlaczu dosłownie wszystko niezależnie od pogody. Jest tak świetny, że mógłbym na nim oglądać filmy! Do tego producent pokrył go szkłem ochronnym, więc nie ma obaw o przypadkowe uszkodzenia. Do tego te wąskie ramki ze stopu tytanu, których grubość wynosi zaledwie 1,8 mm i koperta ze stopu aluminium. To jakiś obłęd! I to wszystko w smartwatchu za niecałe tysiąc złotych. Jestem przekonany, że to będzie hit sprzedażowy, bez dwóch zdań!

Czy warto kupić HUAWEI WATCH FIT 5 Pro?

To już nie jest zwykły zegarek pokazujący aktualną godzinę. Ba, to nie jest podstawowy sprzęt do analizy naszego treningu. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro to zaawansowany komputer na naszym nadgarstku, który mierzy wiele parametrów dotyczących naszego zdrowia. Ciężko jest opisać w kilku akapitach tego, co on oferuje. Taki tekst trzeba podzielić na kilka etapów – to tylko pokazuje ile ma funkcji. A to wszystko ukryte w eleganckiej i smukłej obudowie. Wisienką na torcie jest atrakcyjna cena.

Za takie możliwości? Za ogromną ilość różnych opcji treningu – nawet tego szybkiego, bo o pływaniu, nurkowaniu, a nawet skutecznej grze w golfa nie wspomnę? Rewelacja. Dawno nie miałem styczności z tak dobrym i tak dobrze wycenionym smartwatchem, dlatego zasłużenie WATCH FIT 5 Pro otrzymuje rekomendację od naszej redakcji.

