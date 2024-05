Apple Watch Ultra 3 prawdopodobnie zadebiutuje we wrześniu, więc w tym samym momencie, w którym pierwszy raz zobaczymy najnowszą serię smartfonów amerykańskiego giganta. Bazując na najnowszych informacjach, lepiej wstrzymać się z zakupem tego urządzenia. Dlaczego?

Apple Watch Ultra 3 zadebiutuje w tym roku

Apple, jak co roku, szykuje się do premiery kilku urządzeń, które mają przynieść większe lub mniejsze zmiany. Oprócz serii iPhone 16, we wrześniu na rynek trafi także nowa seria inteligentnych zegarków amerykańskiego giganta, a jedną z pozycji będzie Apple Watch Ultra 3, czyli zegarek przystosowany do sportów ekstremalnych.

Model Ultra różni się od podstawowego zegarka Apple wyglądem, który jest bardziej kanciasty. Planujesz zakup Apple Watch Ultra 3? Lepiej poczekaj rok. Na zdjęciu Apple Watch 8. Fot własne.

Apple Watch z serii Ultra różni się od zwykłego podstawowej wersji przede wszystkim designem, który jest bardziej masywny. Oczywiście jest także kilka funkcji, dzięki którym zegarek można wykorzystać do sportów ekstremalnych, np. nurkowania. Jeśli planowałeś kupić Apple Watch Ultra 3, to pojawiły się informacje sugerujące, że wiele się nie zmieni.

Wielu zmian nie będzie

Ming-Chi Kuo, jeden z najbardziej cenionych analityków zajmujących się Apple, zdradził najnowsze plotki dotyczące nadchodzącego Apple Watch Ultra 3. Według niego gigant z Kalifornii nie planuje mocno ulepszać flagowego zegarka pod względem komponentów. Oznacza to tyle, że w środku znajdziemy podobne podzespoły, jak w przypadku modelu Ultra 2.

Na zdjęciu Apple Watch Ultra 2 oraz G-SHOCK DW-H5600-1ER. Fot. mat. wł.

Kuo podaje jednak, że zmiany zostaną wprowadzone, ale na ten moment nie ma informacji o tym, co zaoferuje nowy Apple Watch Ultra 3. Nie będą one raczej należeć do tych ogromnych. Gigant z Doliny Krzemowej chce oprzeć swoje przyszłe urządzenia na AI, więc niewykluczone jest to, że najnowszy smartwatch firmy będzie oferował właśnie tego typu rozwiązania.

Źródło: opr. wł./WCCFTech