Moto G56 5G, G86 5G i G85 Power 5G. Nowości od Motorola

Na półkach sklepowych już można kupić Moto g56 5G, a wkrótce dołączą do niego mocniejsze modele – Moto g86 5G i Moto g86 Power 5G. Smartfony za około tysiąc złotych zazwyczaj kojarzą się z kompromisami. Ekran nie do końca zachwyca, bateria nie wystarcza na cały dzień, a wydajność zostawia sporo do życzenia. Zdarza się, że trzeba wybierać między wygodą a ceną. Nie tym razem. Motorola postanowiła coś z tym zrobić i właśnie wprowadza do Polski nową serię Moto G. To smartfony, które mają łączyć solidność i nowoczesne funkcje w rozsądnej cenie.

Motorola Moto g56 5G.

Moto g56 5G — przemyślany budżetowiec

Zacznijmy od najnowszego Moto g56 5G. Ten model to ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą mieć sprzęt wytrzymały i bezpieczny, ale nie chcą przepłacać. Motorola Moto g56 5G spełnia wojskowe normy wytrzymałości (MIL-STD-810H), jest odporna na kurz i wodę (IP68/IP69), więc jeśli telefon wpadnie Ci do kałuży albo trochę zachlapie się podczas deszczu, nie powinno się nic stać.

Do tego mamy duży, 6,7-calowy ekran z odświeżaniem 120 Hz – czyli płynny obraz. W środku działa całkiem szybki procesor MediaTek i 8 GB RAM, więc codzienne korzystanie z Internetu, aplikacji czy prostych gier powinno iść gładko. Aparat główny ma 50 megapikseli i całkiem nieźle radzi sobie z fotografowaniem, a selfie zrobisz przednim aparatem 32 Mpix. Jak na ten przedział cenowy, naprawdę fajna opcja.

Motorola Moto g56 5G.

Moto g86 5G – dla tych, którzy chcą trochę więcej

Jeśli lubisz oglądać filmy na telefonie albo edytować zdjęcia, to g86 5G może Ci się spodobać. Ekran pOLED Super HD o przekątnej 6,67 cala daje ładne kolory i jasny obraz, a odświeżanie 120 Hz sprawia, że wszystko jest bardzo płynne.

Pod maską jest mocniejszy procesor i 8 GB RAM, więc nawet jeśli korzystasz z kilku aplikacji na raz, smartfon nie zwolni. Do tego dochodzi optyczna stabilizacja obrazu i możliwość nagrywania filmów w 4K, co pozwala na bardziej zaawansowane zdjęcia i nagrania. Warto też wspomnieć o tym, że telefon ma dokładnie te same standardy odporności, co moto g56 – czyli jest naprawdę wytrzymały.

Motorola Moto g86 5G.

moto g86 Power 5G – bateria na dwa dni bez ładowania

Ten model to prawdziwy bohater pod względem baterii. Ma aż 6720 mAh, co pozwala na nawet dwa dni intensywnego korzystania z telefonu bez sięgania po ładowarkę. To świetna wiadomość dla osób, które dużo podróżują lub po prostu nie lubią ciągle pilnować poziomu baterii.

Pomimo dużej baterii, telefon jest zaskakująco lekki i poręczny. Reszta specyfikacji jest bardzo podobna do g86 5G, ale z dodatkową pamięcią RAM – 12 GB, co powinno przypaść do gustu tym, którzy potrzebują więcej mocy i pamięci.

Aktualizacje i wsparcie na lata

Wszystkie nowe Moto g działają na Androidzie 15 i mają lekką nakładkę, która nie przytłacza systemu. Co ważne, Motorola zapewnia wsparcie na lata – a dokładnie 4 lata aktualizacji zabezpieczeń i kilka kolejnych wersji systemu. To spora zaleta, bo w tańszych telefonach często jest z tym problem.

Gdzie je kupić i ile kosztują?

Moto g56 5G jest już dostępny w polskich sklepach i u operatorów, a jego cena to około 999 zł. To całkiem rozsądna oferta jak na sprzęt z takimi funkcjami. Modele g86 5G i g86 Power 5G pojawią się w Polsce już niebawem, kosztując odpowiednio około 1200 i 1450 zł.

Motorola Moto G56 5G 8/256 GB za 999 zł w Media Expert:

Motorola Moto G86 5G 8/256 GB za 1199 zł w Mediae Expert

Podsumowując, Motorola postawiła na to, co w telefonach ważne – wytrzymałość, dobre parametry i długie wsparcie i co najważniejsze nie wymaga za to wydawania fortuny. Nowa seria moto g może spokojnie stanąć do walki w segmencie smartfonów do 1500 zł i zdecydowanie warto je mieć na oku.

