Styl i Alcantara. Ma je motorola razr 60 ultra. Jest świetna

Wyróżniasz się z tłumu. Nie jesteś kolejnym, szarym obywatelem, bo idziesz pod prąd. Wiesz, że motorola razr 60 ultra jest taka jak Ty? Tak, ona też wzbudza zainteresowanie wszędzie tam, gdzie się pojawia. Wcale mnie to nie dziwi. Widziałeś kiedyś smartfon z klapką, który na obudowie ma Alcantarę? Co ważne, to, że wyróżnia się z tłumu nie jest jego jedyną zaletą. Jest ich znacznie więcej, ale nie chcę „spojlerować”. Czytaj dalej, a dowiesz się czegoś więcej zarówno o tym modelu, jak i o ważnych szczegółach dotyczących jego ceny.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Nie tak dawno sprawdzałem ilość kawy w Motorola razr 50 ultra. Przecież to było „wczoraj”, a już mam w swojej dłoni kolejną generację kultowej klapki. Doskonale pamiętam model razr V3, ale w mojej pamięci mocniej zapadł model razr V8, który zdecydowanie wyróżniał się na tle innych telefonów, gdyż posiadał dotykowy ekran zewnętrzny. W tamtych czasach? Kosmos! Przecież to był 2007 rok!

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Dlaczego wspominam o tych telefonach? Bo Motorola przyzwyczaiła mnie do tego, że wybierając jej telefony, wyróżniamy się z tłumu. Serio, to nie są słowa rzucane na wiatr. Szczególnie mam tu na myśli te modele z klapką. Szczerze mówiąc, nie zmieniło się nic. Dziś biorąc do ręki motorola razr 60 ultra, a więc już nie telefon, a zaawansowany technologicznie smartfon nadal czuję, że trzymam wyjątkowe urządzenie. Wszędzie, gdzie pojawiłem się z tym modelem, dosłownie po chwili wzbudzał zainteresowanie. „Ale jak to? Z zamszem na obudowie? I może być też drewno?! I tak fajnie się zgina? I nie widać tego zagięcia?”. Tak to właśnie wyglądało.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Cztery wersje kolorystyczne ale ta Alcantara. Taka miła w dotyku

Lubisz miłe rzeczy? Domyślam się, że skoro czytasz o tym telefonie to właśnie tak jest. Nic dziwnego, każdy lubi coś, co sprawia przyjemność. Za każdym razem, gdy brałem do ręki smartfon motorola razr 60 ultra, czułem, że ta tylna część obudowy, która styka się z moją dłonią jest niezwykle przyjemna. To poziom wyżej względem poprzedniego modelu, który w tym miejscu miał ekoskórę i wtopione w nią drobinki kawy. Szczerze mówiąc, gdybym miał kupić sobie ten telefon z klapką, celowałbym właśnie w wariant z Alcantarą. Przede wszystkim wyróżniasz się – każdy, dosłownie każdy był zainteresowany materiałem oraz tym, jak trzyma się ten telefon w dłoni. Do tego wspomniane już przyjemne odczucia. Zachwycam się, wiem, ale uwierz, Ty byś miał tak samo.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że niezależnie czy korzystasz z motorola razr 60 ultra przy zamkniętej klapce czy może otwartej, cały czas masz styczność z tym materiałem. Fakt, zapewne częściej będziesz ją otwierał, bo pomimo tego, że to bardzo duży i wygodny w obsłudze ekran, wiele aplikacji nie do końca jest do niego zoptymalizowanych. Mam tu na myśli np. TikTok, ponieważ w przypadku Instagrama nie miałem żadnego problemu. Podobnie wypada kwestia ulokowania przycisków. Ergonomia stoi na wysokim poziomie. Wydaje mi się (sam zobacz na zdjęciach), że to zgięcie ekranu nie jest już tak widoczne, jak w przypadku poprzedniego modelu. To duży plus, bo pozytywnie wpływa na obsługę wyświetlacza.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra to nie tylko styl. To wydajność i komfort użytkowania

Tak, tak – są jakieś funkcje AI, ale to takie „bla, bla, bla”. Każdy to ma teraz, bez względu na producenta. Nie wydaje mi się, że cię to interesuje. Taka moda. Mniejsza z nią. Ważne, że nie jest to tylko smartfon, który fajnie wygląda. Ma „pod maską” podzespoły, które znamy z flagowych smartfonów. Chodzi między innymi o chipset Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, 16 GB pamięci RAM czy 512 GB na nasze dane. Dużym atutem jest również zastosowanie szybkiego ładowania (68 W TurboPower), które sprawia, że baterię o pojemności 4700 mAh naładujemy „w mgnieniu oka”. Kilka godzin i jest pełna. Nie chcesz korzystać z kabla? Nie ma sprawy. Możesz ładować akumulator bezprzewodowo z prędkością 30 W.

Jak widzisz, zastosowań smartfonów z klapką może być wiele. W tym przypadku nie musisz mieć podstawki, by odczytać przepis na pyszne śniadanie.

Tak. Główne skrzypce grają tutaj wyświetlacze. Przecież jeden z nich jest na tyle elastyczny, że możemy go wyginać. To nie jedyna jego „super moc”. Zacznijmy jednak od tego mniejszego, chociaż wcale do małych on nie należy. W końcu to aż 4-calowa matryca pOLED, która wyświetla obraz w rozdzielczości 1272 x 1080 pikseli. Myślisz, że to taki zbędny gadżet? W żadnym wypadku! Kiedy przechodziłem ulicami miasta, którego nie znałem, z przyjemnością korzystałem z nawigacji. Oczywiście, mapę wyświetlałem na zewnętrznym ekranie. Szybki przegląd wiadomości, pogoda, a nawet filmik na YouTube. Wszystko w komfortowych warunkach. Serio!

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Wiadomo, ważniejszy jest ten główny, 7-calowy ekran, który wyświetla obraz w rozdzielczości 2992 x 1224 pikseli. Naszpikowany technologiami, takimi jak między innymi HDR10+ i innymi rozwiązaniami, które mają nam umilić korzystanie ze smartfona. Jak jest w praktyce? Wzorowo! Wysoka jasność ekranu, duża liczba pikseli na cal i wybitnie atrakcyjna częstotliwość odświeżania, która może wynosić nawet 165 Hz. To sprawia, że z wyświetlacza korzysta się bardzo wygodnie, bez względu na porę dnia.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Wszyscy lubimy robić fotki. Fakt. To miłe, że producenci smartfonów stale pracują nad technologią, która pozwoli nam pstrykać fajne zdjęcia czy nagrywać przyjemne dla oka materiały wideo. A przecież w pewnym sensie zaczynamy przyzwyczajać się do krótkich treści, które publikujemy później w formie rolek w mediach społecznościowych. Jak jest w przypadku smartfonu motorola razr 60 ultra? Producent przygotował zupełnie nowy aparat 50+50 Mpx (ultra szeroki kąt). Na froncie natomiast, a raczej po otwarciu klapki czeka na nas obiektyw 50 Mpx do selfie. Sprawdza się? Jest OK.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Dlaczego to właśnie teraz powinieneś rozważyć zakup smartfona motorola razr 60 ultra?

Wiem, że ten model bardzo mocno cię zainteresował. Ciekawi cię też jego cena. Obecnie model ten wyceniono na kwotę 5699 zł ale uważaj. Od dziś, 8 maja do 21 maja możesz otrzymać cashback w wysokości aż tysiąca złotych. Brzmi rozsądnie? Jasne, że tak! Gdzie go kupić? Nowość marki motorola jest dostępna w sklepach partnerskich oraz u operatorów. Jeśli masz chęć poznać szczegóły i na przykład wybrać konkretne miejsce, w którym dokonasz zakupu, sugeruję odwiedzić stronę producenta: https://www.motorola.com/pl/.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Muszę również wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Fakt, tu skupiamy się na modelu razr 60 ultra, ale ten cashback dotyczy również innych nowości marki Motorola. Przykładowo, wybierając model razr 60 otrzymasz 500 zł. Przy edge 60 pro możesz liczyć na taką samą kwotę. Jeśli jednak wybierzesz model edge 60, producent w ramach cashbacku zwraca 300 zł. Bardzo fajna opcja i jak już wspominałem, by poznać szczegóły na jej temat, najlepiej odwiedzić stronę Motorola. Masz czas do 21 maja 2025.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Moda i nowe technologie idą w parze, o ile mówimy o smartfonie motorola razr 60 ultra

Dwie skrajności? Czy aby na pewno? Myślę, że coraz częściej można łączyć modę i nowe technologie. Idealnym przykładem jest smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. To flagowiec, jeśli chodzi o wydajność i prekursor, w przypadku mody. Ciekawy, wyróżniający się styl, dwa bardzo wygodne w obsłudze ekrany i dobre aparaty. Jeśli to jest najbardziej dopracowana klapka w historii marki Motorola to co będzie później? Czym jeszcze zaskoczy nas ten producent? Nie wychodźmy za daleko w przyszłość. Trzeba cieszyć się chwilą, a ta trwa, wraz z Alcantarą na obudowie smartfonu motorola razr 60 ultra.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Materiał powstał we współpracy z marką Motorola.