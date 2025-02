Sprawdzam ilość kawy w Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse

Jak widzisz, słodki mus mokka pojawił się na obudowie modelu Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Nic dziwnego, to kolor roku Pantone. Lubisz kawę? Większość z nas lubi. Americano, cappuccino, espresso czy mocha. OK, ale jaki ma to związek ze smartfonem? Możesz wierzyć lub nie – bardzo duży.

Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Fot.: Ernest Dragan.

W drugim kwartale ubiegłego roku pojawił się nowy smartfon z klapką. Mowa oczywiście o produkcie marki Motorola, modelu razr 50 ultra, który jest następcą testowanego przez nas razr 40 ultra w kolorze Pantone Peach Fuzz. Pod koniec 2024 poznaliśmy kolor roku Pantone – Mocha Mousse. Oczywiście, za sprawą współpracy obu przedsiębiorstwo, trafił on do dwóch smartfonów – razr 50 ultra oraz edge 50 neo. Miałem okazję przyjrzeć się bliżej temu pierwszemu. I teraz najważniejsze pytanie: czy ten model w kolorze Mocha Mousse będzie wybierany głównie przez kobiety, a może jednak mężczyźni, również chętnie zerkną w jego kierunku?

Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Fot.: Ernest Dragan.

Stylowy, bez dwóch zdań

Jeśli lubisz się wyróżniać, a domyślam się, że skoro czytasz test o tym modelu, to lubisz, zdecydowanie wiesz, jak ważny jest efektownie wyglądający smartfon. Przecież korzystasz z niego ciągle. Wyjmujesz go z kieszeni, przykładasz do ucha podczas rozmowy, piszesz wiadomości – jest z Tobą przez cały czas. Ktoś, kto lubi stylowy sprzęt, zdaje sobie sprawę z tego, że oprócz różnych wersji kolorystycznych, sprzedawane dziś smartfony są do siebie bardzo podobne. Są jednak pewne wyjątki, a jednym z nich jest prezentowany model – Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse.

Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Fot.: Ernest Dragan.

Przede wszystkim to smartfon z klapką. Tego typu modele, zdecydowanie wyróżniają się na tle innych konstrukcji. Mam tu na myśli nie tylko ciekawy design, ale również praktyczne atuty. Masz kompaktowych rozmiarów telefon, który mieści się w każdej kieszeni. Możesz nie tylko zobaczyć powiadomienia, ale także korzystać z zewnętrznego ekranu (4-calowy pOLED) do obsługi wiadomości, przeglądania multimediów czy chociażby nawigacji. O robieniu sobie szybkiego selfie nie wspominając! Wystarczy w tym celu poruszyć smartfonem, a aplikacja aparatu uruchamia się sama. Wróćmy do stylu. O kwestiach praktycznych „porozmawiamy” w dalszej części tego tekstu.

Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Fot.: Ernest Dragan.

Aluminiowa ramka w kolorze złota wygląda świetnie. Zdecydowanie, rzuca się w oczy i już z daleka widać, że mamy do czynienia z produktem premium. Z tyłu dzieje się najwięcej i w pewnym sensie jest to bohater tej publikacji. Dlaczego? Ten element obudowy wykończono z biomateriałów oraz, uwaga, fusów z kawy. Nic dziwnego, skoro kolorem przewodnim jest Mocha Mousse, czyli nic innego jak espresso, gorące mleko i czekolada.

Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Fot.: Ernest Dragan.

Wygląda to rewelacyjnie i tak szczerze mówiąc, moje początkowe „obawy” dotyczące tego, że razr 50 ultra będzie w tym kolorze pasować głównie do kobiet szybko zniknęły. OK, kobiety zapewne skorzystają nie tylko z obudowy, którą znajdziemy w zestawie, ale także z tego stylowego paska, dzięki któremu smartfon stanie się dodatkowym zewnętrznym akcesorium, które przyda się podczas tworzenia ciekawej stylizacji. Ja korzystałem z tego modelu bez dodatkowego etui, gdyż tak po prostu lubię.

Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Fot.: Ernest Dragan.

Praktyczny? Oczywiście!

Jak już wcześniej wspominałem, włączasz wiele aplikacji na zewnętrznym ekranie i wcale nie musisz otwierać tego dużego, 6,9-calowego wyświetlacza pOLED oferującego częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz. Oczywiście, możesz to zrobić i faktycznie, przy takim zgiętym ekranie fajnie pisze się wiadomości, lecz w wielu sytuacjach nie jest to konieczne. Dzięki temu smartfon cechuje się wymiarami na poziomie 73,99 x 88,09 x 15,32 mm, a nie 73,99 x 171,42 x 7,09 mm. Jest różnica? Według mnie bardzo duża. Złożony telefon jest kompaktowy, a przy okazji poręczny.

Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Fot.: Ernest Dragan.

Warto przy okazji wspomnieć o kilku ważnych elementach, które również mogą wpłynąć pozytywnie na decyzję zakupową. Przede wszystkim zewnętrzny ekran chroni szkło Corning® Gorilla® Glass Victus. Dodatkowo mamy ochronę IPX8, a to oznacza, że nie musimy się martwić nawet o „mocne” zachlapania. Brzmi dobrze, prawda? Podobnie wypada temat podzespołów, które dla wielu osób są bardzo ważne. 12 GB pamięci RAM, topowy procesor Snapdragon 8s Gen 3 i 512 GB na nasze dane to wartości znane z flagowych smartfonów. Bateria o pojemności 4000 mAh sprawia, że możemy z telefonu korzystać przez cały dzień. W razie potrzeby podładowania akumulatora istnieje opcja szybkiego ładowania 45 W TurboPower, lub ładowania bezprzewodowego o mocy 15 W.

Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Fot.: Ernest Dragan.

Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Warto ją mieć?

Smartfony z klapką, właśnie jak ten marki Motorola pokazują, że można połączyć styl, praktyczność i wysoką wydajność w jednym, kompaktowym urządzeniu. Dziś nie musisz iść na żadne kompromisy. Motorola razr 50 ultra w wersji kolorystycznej Pantone Mocha Mousse wygląda rewelacyjnie. Przyciąga wzrok, wzbudza zainteresowanie, jest świetnym smartfonem dla kogoś, kto lubi wyróżniać się z tłumu, iść przed szereg. W tym modelu nie chodzi o wyścig podzespołów, chociaż w mamy do czynienia z flagowymi podzespołami. Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse wyznacza trendy. To świetna opcja zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, dla których dobry styl jest priorytetem.

Materiał powstał we współpracy z marką Motorola.