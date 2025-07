Do 45% rabatu! Druga fala promocji MOVA. Masz czas do 3.08!

Czas przyjrzeć się promocji MOVA. Marka znów pozytywnie zaskakuje cenami swoich produktów. Rabaty sięgają 45%, co sprawia, że nie sposób „przejść obok niej obojętnie”. Zresztą, sami zobaczycie, że nie są to „słowa rzucane na wiatr”.

MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl

Tydzień temu wspominaliśmy o letnich promocjach MOVA. Jak widać, to nie koniec świetnych informacji, ponieważ ten producent bardzo dobrego sprzętu AGD postanowił zaskoczyć klientów „drugą falą” okazji. Dzięki temu w dniach 14 lipca – 3 sierpnia 2025 będziemy mogli skorzystać z rabatów, które sięgają nawet 45%! Brzmi dobrze? Pewnie, że tak! Na tym nie koniec atrakcyjnych promocji MOVA. Przykładowo, kupując flagowego robota sprzątającego otrzymujesz suszarkę za „symboliczną złotówkę”. To tylko jedna z wielu ciekawych propozycji rabatowych. Przyjrzyjmy się szczegółom, jakie przygotowała dla nas marka MOVA.

Do 45% rabatu na sprzęt! Druga fala promocji MOVA. Wydarzenie trwa do 3.08!

Roboty sprzątające MOVA w promocyjnej ofercie

Pozostańmy przy temacie robotów i informacji, którą zaprezentowałem. Musimy w tym przypadku „zerknąć” w kierunku modelu MOVA P50 Pro Ultra, który jest jednym z flagowych urządzeń. Przede wszystkim cechuje go wysoka siła ssania na poziomie aż 19000 Pa. Do tego dochodzi tak zwany system auto-konserwacji. Co to takiego? Robot po skończonej pracy wraca do stacji dokującej by umyć podkładki mopujące wodą o temperaturze 75 stopni Celsjusza. To oznacza, że nie musimy robić nic, bo on „zajmie się sam sobą”. Prawie, gdyż musimy co jakiś czas wylać brudną wodę i dolać do zbiornika czystą.

P50 Pro Ultra

Testuję ten model od pewnego czasu i zdecydowanie stwierdzam, że jest to robot godny uwagi. A kupując go teraz możesz sporo zyskać! Cena katalogowa wynosząca 4249 zł została obniżona o 35%! Jakby tego było mało, kupując ten model w promocji, otrzymujesz suszarkę MOVA Turbo za którą zapłacisz złotówkę! Brzmi świetnie? Jasne, że tak. Jeśli Cię zainteresowałem, kliknij w ten link, aby przejść do sklepu producenta, gdzie będziesz mógł sfinalizować zakup.

MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl

P10 Pro Ultra

Oczywiście, to nie jedyny robot sprzątający objęty ofertą promocyjną. Znacznie taniej i to serio, znacznie kupisz również MOVA P10 Pro Ultra. To robot sprzątający, który „wciąga” nieczystości z siłą ssania 13000 Pa. Do tego dochodzi system auto-konserwacji, tak jak w przypadku wyżej wymienionego modelu, jednak w tym przypadku temperatura wykorzystywana w tym celu będzie miała 70 stopni Celsjusza. Oczywiście, robot po skończonej pracy nie tylko pierze podkładki mopujące ale również opróżnia zbiornik na kurz. Drobinki zostają wciągnięte do worka na kurz, który wymieniamy co jakiś czas. A jak wypada ten model w promocji MOVA? P10 Pro Ultra kupisz z 44% rabatem (kliknij w link). Cena została obniżona od sugerowanej katalogowej 3479 zł. Nie trudno wyliczyć, że mówimy o prawdziwej okazji!

MOVA P10 Pro Ultra

P10 Ultra

To nie koniec promocji MOVA na roboty sprzątające. 40-procentową zniżką został objęty również model MOVA P10 Ultra, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 3049 zł. To robot, który cechuje się między innymi siłą ssania na poziomie 8300 Pa oraz technologią MopExtend. Bardzo dużym atutem tego modelu jest również to, że bez problemu poradzi sobie z wjazdem pod meble na głębokość 4 cm. Tak, to oznacza, że nawet te trudno dostępne miejsca również zostaną posprzątane. Gdzie go kupić? Najlepiej odwiedzić stronę producenta Zrobisz to klikając w ten link.

S10, E20 Plus i E20

Uwaga, w ramach promocji MOVA, możemy również kupić dwa naprawdę tanie modele. Serio, w tym przypadku producent mocno zaskoczył. Pierwszy z robotów to model MOVA S10, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 1299 zł. Uwaga – rabat do trzeciego sierpnia wynosi aż 45%! To naprawdę świetny sprzęt, wyposażony w szereg rozwiązań, które mają na celu pomóc nam w utrzymaniu należytego porządku w domu. Za te pieniądze? Rewelacja! Tak jak przy pozostałych urządzeniach, tak też tutaj sugeruję, by odwiedzić sklep producenta. Zrobisz to klikając w ten link.

Na tym nie koniec, bowiem promocje MOVA obejmuje również model E20 Plus, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 1299 zł. Obniżka? Tak, w tym przypadku również „mówimy” o 45-procentowym rabacie. Robot, który potrafi sam opróżnić swój zbiornik na nieczystości za taką cenę? Świetna oferta, bez dwóch zdań. Nie można zapomnieć o jeszcze jednym urządzeniu, jakim jest MOVA E20, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 869 zł. W ramach promocji MOVA, możemy liczyć na 39-procentową obniżkę! I jest to robot sprzątający z funkcją mopowania! Link do oferty promocyjnej już znacie.

Robot odkurzająco-mopujący MOVA E20.

Promocje MOVA na pionowe odkurzacze bezprzewodowe

Fakt, roboty sprzątające sprawiają, że dosłownie nie musimy niczym się przejmować, a podłogi będą bardzo czyste. Są jednak miejsca, do których takie urządzenie nie dociera. Mam na myśli na przykład wąskie szczeliny czy chociażby nasz samochód. W takim przypadku rewelacyjnym pomocnikiem będzie odkurzacz bezprzewodowy. Marka MOVA obniżyła ceny kilku testowanych przez nas modeli. Zobaczcie sami.

MOVA S4 Detect

Jeden z moich ulubionych – lekki, a zarazem mocny (moc ssania wynosi 150 AW). Do tego dochodzi czas pracy, który może wynosić nawet 90 minut. Chodzi o MOVA S4 Detect, który miałem okazję testować. Świetny sprzęt, który zdecydowanie sprawdzi się w każdym gospodarstwie domowym. Do tego ta cena! Producent sugeruje 999 zł, jednak do trzeciego sierpnia, w ramach promocji MOVA kupisz go 30% taniej! Jeśli chciałbyś skorzystać z tej promocji, sugeruję odwiedzić sklep producenta. Zrobisz to klikając tutaj.

Odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

Odkurzacze MOVA wet&dry

W ramach promocji MOVA możesz również kupić w bardzo dobrej cenie sprzęt, którym posprzątasz podłogi na sucho i na mokro. Testowaliśmy wiele tego typu rozwiązań i muszę stwierdzić, że spisują się świetnie. Jeśli chodzi o ofertę promocyjną MOVA, która trwa do trzeciego sierpnia, możesz sporo oszczędzić na jednym z bardzo dobrych, a zarazem niedrogich modeli.

MOVA K10 Pro

W ramach promocji MOVA dostępny jest model K10 Pro, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 1299 zł. Oczywiście, została obniżona – w tym przypadku o 31%, co sprawia, że jest to niezwykle ciekawy pod względem stosunku ceny do wydajności i oferowanych możliwości sprzęt. Mamy „na pokładzie” inteligentny system wykrywania zabrudzeń. Dodatkowo za pomocą aktywacji jednego przycisku możemy uruchomić tryb samoczyszczenia. Czas pracy? Pół godziny, podczas którego „obrócisz” całe mieszkanie.

MOVA K10

Jeszcze taniej zakupisz model K10, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 869 zł. Producent jednak stwierdził, że czas ją obniżyć. Mówimy o rabacie rzędu 31%, a więc odkurzacz wet&dry, który już na starcie był oferowany w bardzo atrakcyjnej cenie, teraz sprzedawany jest przez markę MOVA za kwotę, za którą „grzech go nie kupić”.

Oczywiście, każdy z tych sprzętów jest dostępny w sklepie marki. Klikając w ten link zostaniesz do niego przeniesiony.

MOVA K10.

Gdzie kupić sprzęt w ramach promocji MOVA?

Wszystko zależy od naszych preferencji. Możesz to zrobić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej marki – linków dałem tak dużo, że raczej żadnego nie pominąłeś. Oprócz tego oferta promocyjna jest dostępna w popularnych sieciach sklepów z elektroniką. Mowa o Media Expert, RTV EURO AGD, MaxElektro czy al.to. Urządzenia oferowane w ramach promocji MOVA dostępne są także na platformie Allegro.

Na koniec uwaga! To nie koniec urządzeń, które są objęte ofertą! Wystarczy, że wejdziesz na stronę pl.mova.tech, a będziesz mógł sprawdzić pełną ofertę. Mowa między innymi o robotach koszących, do których dostajesz suszarkę. W ramach promocji MOVA kupisz taniej model X4 Pro (odkurzacz wet&dry) czy suszarki, które w zależności od modelu zostały przecenione nawet o 23%!