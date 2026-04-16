Polacy kupują złoto. Nie z mody tylko z niepokoju. Słusznie?

Jeszcze kilka lat temu inwestowanie w złoto było raczej niszowym ruchem — czymś dla pasjonatów albo osób wyjątkowo ostrożnych. Dziś zaczyna być coraz bardziej mainstreamowe. Dane pokazują wyraźny wzrost zainteresowania, ale za tym trendem stoi coś więcej niż tylko chęć zarobku. To zmiana myślenia o bezpieczeństwie finansowym. W świecie, w którym inflacja, niepewność i szybkie zmiany są codziennością, złoto wraca do swojej pierwotnej roli. Nie jako spekulacja, tylko jako zabezpieczenie.

Dziś już 18 proc. Polaków deklaruje, że kupiło złoto inwestycyjne. Jeszcze trzy lata temu było to 14 proc. To nie jest gwałtowny skok, ale trend jest czytelny. Przestaje być egzotyką. Staje się jedną z opcji — obok nieruchomości, giełdy czy lokat. Co ciekawe, coraz częściej sięgają po nie młodsi inwestorzy, szczególnie osoby w wieku 25–34 lata. To zmienia obraz całego rynku.

Nie chodzi tylko o zarabianie

W teorii jest to inwestycja. W praktyce coraz częściej chodzi o coś innego. O poczucie kontroli. W ostatnich latach pieniądz stracił część swojej przewidywalności. Inflacja, zmiany gospodarcze, napięcia globalne — to wszystko sprawia, że klasyczne formy oszczędzania przestają być oczywiste. Złoto wpisuje się w ten klimat. Jest fizyczne, namacalne i — w odczuciu wielu — bardziej „realne” niż cyfrowe zapisy na koncie.

Skala robi wrażenie

Według szacunków w 2025 roku Polacy kupili około 20 ton złota inwestycyjnego. To już nie jest margines rynku. To poziom, który stawia Polskę w czołówce europejskich krajów pod względem zainteresowania tym kruszcem. I trudno traktować to jako chwilową modę.

Paradoks: online rośnie, ale złoto kupujemy offline

Jednym z ciekawszych wniosków jest sposób zakupu. Mimo że większość rzeczy przeniosła się do internetu, w przypadku złota Polacy nadal preferują kontakt bezpośredni. 27 proc. wskazuje zakupy stacjonarne jako ważny element, a 28 proc. podkreśla znaczenie rozmowy ze sprzedawcą.

To pokazuje jedną rzecz: zaufanie. Zakup złota nie jest impulsem. To decyzja, którą chce się „dotknąć” i sprawdzić. Zwłaszcza w czasach, gdy internet pełen jest podejrzanie atrakcyjnych ofert.

Złoto jako prezent? Też rośnie

Ciekawym zjawiskiem jest też zmiana funkcji złota. Coraz częściej pojawia się nie tylko jako inwestycja, ale jako prezent — na ślub, komunię czy narodziny dziecka.

To powrót do starego myślenia – jako coś trwałego, symbolicznego, co ma przetrwać lata. Nie gadżet, nie chwilowa przyjemność, tylko coś, co zostaje.

Nie wszyscy wchodzą w ten trend

Warto jednak zachować proporcje. 18 proc. to wciąż mniejszość. Większość Polaków nadal nie inwestuje w ten kruszec. I to też jest istotne. Bo ten trend nie jest masowy w sensie absolutnym. Jest raczej sygnałem zmiany — tego, jak zaczynamy myśleć o pieniądzach.

Zmiana mentalności, nie tylko portfela

Najciekawsze w tym wszystkim nie są liczby. Najciekawsze jest to, co się za nimi kryje. Złoto nie wraca dlatego, że jest modne. Wraca dlatego, że świat stał się mniej przewidywalny.

A w takich momentach ludzie szukają rzeczy prostych:

czegoś, co można mieć fizycznie

czegoś, co nie zależy od systemu

czegoś, co „zawsze było coś warte”

I właśnie w tym miejscu złoto znowu zaczyna mieć sens.

Źródło: mennicaskarbowa.pl.

Źródło zdjęć: Depositphotos.