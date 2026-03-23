Poczta Polska wyda 100 mln zł! Największa taka inwestycja

Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Do takich wniosków doszli chyba przedstawiciele narodowego przedsiębiorstwa. Efekt? Poczta Polska rozpoczyna gigantyczną modernizację sprzętu komputerowego. W ramach inwestycji zostanie zakupionych 25 tysięcy nowoczesnych zestawów komputerowych.

Poczta Polska – listonosz przed placówką.

Skąd taki pomysł? Przede wszystkim chodzi o program redukcji długu technologicznego, a także budowy nowoczesnego środowiska pracy, który ma odpowiadać roli Poczty Polski jako operatora wyznaczonego, a także elementu infrastruktury krytycznej naszego państwa, co możemy przeczytać w informacji prasowej. Według Spółki, inwestycja ma zmienić (na plus, rzecz jasna) efektywność, bezpieczeństwo i komfort pracy – zarówno tych, którzy dbają o klienta w placówkach pocztowych, jak i pracowników sortowni.

Gigantyczna inwestycja w państwowej Spółce

W ramach wspomnianych 100 mln zł Poczta Polska ma kupić około 24 tysiące zestawów komputerowych oraz 1 tysiąc notebooków. Każdy z tych sprzętów ma spełniać wymogi techniczne oraz aktualne normy bezpieczeństwa. Wszystko po to, by ułatwić wdrożenie, serwis i utrzymanie spójnej architektury technologicznej.

To kluczowy projekt w ramach transformacji cyfrowej Poczty Polskiej. Wymiana sprzętu oraz modernizacja systemów pozwolą wyprowadzić Spółkę z wieloletniego długu technologicznego, podnieść jakość świadczonych usług i istotnie usprawnić funkcjonowanie naszych placówek oraz sortowni. Paweł Raczyński, Prokurent Zarządu Poczty Polskiej ds. IT.

Wartość projektu przekracza 100 mln zł, co czyni go jedną z największych inwestycji modernizacyjnych tego typu w Polsce. Wymienionych zostanie 100% komputerów pracujących dziś w oparciu o systemy Windows 7 i Windows 10. Michał Zalewski, Dyrektor Departamentu Informatyki.

Podpisywanie dokumentu odbioru przesyłki.

Poczta Polska rozpoczęła transformację cyfrową

Przedstawiciele państwowej Spółki chwalą się, że podpisano już pierwszą umowę wykonawczą, dzięki której do jednostek trafi 3750 zestawów komputerowych. Część z nich jest już zrealizowana, a kolejne etapy mają być prowadzone zgodnie z harmonogramem i dostępem środków finansowych. Poczta Polska informuje, że cały czas pracuje nad tym, by zabezpieczyć się pod kątem finansowym, co jest niezbędne do realizacji dalszych etapów programu.

Kobieta z paczką Pocztex.

100 mln zł na komputery. Poczta Polska inwestuje

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że modernizacja infrastruktury IT wchodzi „w skład” Strategii Transformacji Cyfrowej Poczty Polskiej. Obejmuje ona około pięćdziesiąt priorytetowych projektów, których łączna wartość przekracza aż 1,4 mln zł brutto. Państwowa Spółka chwali się, że dotychczas zrealizowała 11 inicjatyw.

W tym wszystkim nasuwa się pytanie. Czy faktycznie Poczta Polska zwiększy jakość oferowanych usług? Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele firm kurierskich wyprzedza ją o „lata świetlne” – szczególnie w przypadku czasu, jaki jest potrzebny na wykonanie zadania: mam na myśli dostarczenie przesyłki. Już nie wspominając o gigantycznym zainteresowaniu możliwością przesyłania sobie paczek za pomocą między innymi Paczkomatów InPost. Transformacja tej jednej z najstarszych firm w Europie to jedno, ale jakość usług nadal pozostawia wiele do życzenia, przez co klienci prywatni, jak i przedsiębiorstwa decydują się na skorzystanie z usług innych, niż operator wyznaczony.