Flovi wchodzi do Polski. Logistyka aut przyspiesza. A praca?

Rynek automotive od dawna próbuje uporządkować logistykę. Samochody stoją, czekają, tracą wartość, a ich transport bywa zaskakująco skomplikowany. Flovi wchodzi do Polski z prostą obietnicą: skrócić czas i ograniczyć chaos. Brzmi dobrze, ale podobnych zapowiedzi branża słyszała już wcześniej. Różnica polega na tym, że tym razem za projektem stoi model, który już działa w innych krajach. Pytanie tylko, czy Polska rzeczywiście potrzebuje rewolucji — czy raczej sprawnie działającej ewolucji.

Flovi wchodzi do Polski. Czym się zajmie?

Problem, który wszyscy znają, ale mało kto widzi

Transport samochodów między miastami, oddziałami czy klientami to jedna z mniej widocznych części rynku motoryzacyjnego. A jednocześnie jedna z bardziej problematycznych.

Auto potrafi stać dniami, zanim ktoś je odbierze. Procedury są ręczne, kontakt rozproszony, a cały proces — trudny do kontrolowania. W skali pojedynczego klienta to niedogodność. W skali firmy — realne koszty.

I właśnie w ten obszar wchodzi Flovi.

Model „Ubera dla aut” — tylko czy to działa?

Flovi opiera swój model na czymś, co branża technologiczna lubi najbardziej: uproszczeniu. Zamawiasz transport w kilka minut, widzisz wycenę, a reszta dzieje się w tle. Platforma dobiera kierowcę, optymalizuje trasę i monitoruje cały proces.

Brzmi znajomo.

Porównanie do „Ubera dla automotive” pojawia się tu nieprzypadkowo. Tylko że w logistyce samochodów skala i odpowiedzialność są zupełnie inne niż w przewozie ludzi. I to jest moment, w którym teoria spotyka się z praktyką.

Flovi zajmie się relokacją samochodów.

Szybki start, ale to dopiero początek

Firma działa w Polsce od końca 2025 roku i już zdążyła zdobyć ponad 30 klientów. Tempo wzrostu wygląda dobrze — liczba relokacji rośnie o około 50 proc. miesięcznie, a średni czas transportu wynosi około 24 godziny. Na papierze to robi wrażenie. Ale takie liczby zawsze najlepiej wyglądają na początku. Prawdziwy test przychodzi później — kiedy skala rośnie, a operacje zaczynają się komplikować.

Flovi to sieć kierowców zamiast ciężarówek

Jednym z kluczowych elementów modelu jest sieć kierowców-partnerów. Zamiast klasycznego transportu ciężarowego, auta są przewożone przez kierowców, którzy fizycznie prowadzą je do miejsca docelowego.

To pozwala ograniczyć tzw. „puste przebiegi” i skrócić czas realizacji. Ale ma też swoje ograniczenia. To model, który dobrze działa przy elastyczności i dostępności ludzi. Pytanie, jak sprawdzi się przy większej skali i bardziej wymagających operacjach.

Automatyzacja to nie wszystko

Flovi mocno stawia na technologię i algorytmy AI. System ma optymalizować trasy, skracać czas i ograniczać koszty. To kierunek, w którym idzie cała branża. Ale automatyzacja nie rozwiązuje wszystkiego. Logistyka to nie tylko dane — to także realne sytuacje: opóźnienia, błędy, nieprzewidziane zdarzenia. I właśnie tam weryfikuje się każda platforma.

Rynek jest gotowy, ale wymagający

Polska to trudny rynek dla takich usług. Z jednej strony — duży, rozwinięty, z rosnącą liczbą aut i potrzebą optymalizacji. Z drugiej — bardzo wrażliwy na koszty i efektywność.

Firmy motoryzacyjne nie szukają „nowości”. Szukają rozwiązań, które realnie działają i nie generują dodatkowego ryzyka. Flovi ma potencjał, żeby się tu odnaleźć. Ale będzie musiało to udowodnić w praktyce.

Flovi ułatwi szybką relokację pojazdów.

Rewolucja czy dobrze opakowana ewolucja?

Największe pytanie brzmi: czy to rzeczywiście rewolucja? Model jest nowoczesny, technologia — zaawansowana, a narracja — mocna. Ale sama idea nie jest zupełnie nowa. To raczej kolejny krok w kierunku automatyzacji i optymalizacji procesów, które od dawna wymagają uporządkowania.

I może właśnie tak należy na to patrzeć. Nie jako na przełom, który zmienia wszystko. Tylko jako na narzędzie, które może zrobić jedną rzecz lepiej niż dotychczas.

Weryfikacja dopiero przed nimi

Flovi ma ambitne plany — 20 tysięcy relokacji w Polsce w tym roku. To moment, w którym kończy się etap „wejścia na rynek”, a zaczyna prawdziwa gra. Bo w logistyce nie liczą się deklaracje. Liczy się powtarzalność.

I właśnie to zdecyduje, czy Flovi faktycznie coś zmieni — czy tylko dobrze wpisze się w już istniejący system.