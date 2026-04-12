Biuro się zmienia. OKI pokazuje, co naprawdę ma znaczenie

Nowe modele OKI C651dn i MC554dn celują w jedno: maksymalna wydajność w minimalnej przestrzeni. Brzmi jak marketing, ale w praktyce to odpowiedź na realny problem — biura są dziś mniejsze, a oczekiwania większe. Szybki druk, obsługa różnych materiałów i integracja z systemami to już nie dodatki, tylko podstawa. I właśnie na tym opiera się cała koncepcja tych urządzeń.
Zmiana sposobu pracy jest faktem. Elastyczne biura, praca hybrydowa, mniej miejsca — to wszystko sprawia, że sprzęt musi być bardziej „kompaktowy”, ale nie może tracić na wydajności. Firma odpowiada na to dwoma modelami: drukarką C651dn i urządzeniem wielofunkcyjnym MC554dn. I właśnie tu zaczyna się ich sens — mają robić więcej, zajmując mniej miejsca.
Parametry, które mają znaczenie w pracy
W przypadku C651dn mówimy o prędkości do 35 stron na minutę i rozdzielczości 1200 × 1200 dpi. To poziom, który w praktyce oznacza jedno: brak czekania. Do tego dochodzi obsługa różnych nośników — od standardowego papieru po banery o długości do 1,32 metra.
Czyli sprzęt, który nie ogranicza się do „drukowania dokumentów”.
OKI oferuje jedno urządzenie zamiast kilku
MC554 idzie w innym kierunku — łączy druk, skan, kopiowanie i faks w jednym urządzeniu. Prędkość do 32 stron na minutę, szybki podajnik dokumentów (do 42 stron/min w duplexie) i panel dotykowy 4,3 cala. Brzmi jak standard, ale w praktyce oznacza uproszczenie pracy — mniej urządzeń, mniej miejsca, mniej problemów.
Technologia, która nie powinna przeszkadzać
Najważniejsze w takich urządzeniach jest to, czego nie widać. Stabilność, kompatybilność, bezpieczeństwo.
Obsługa AirPrint, Mopria czy IPP Everywhere sprawia, że sprzęt po prostu działa z różnymi systemami bez kombinowania. I to jest dziś klucz — technologia ma pomagać, a nie wymagać uwagi.
Czy to jeszcze potrzebne w 2026 roku
To najciekawsze pytanie. Bo w świecie, który coraz bardziej idzie w cyfrowość, drukarki wydają się reliktem. Tylko że rzeczywistość wygląda inaczej. Dokumenty, oznakowania, materiały dla klientów — to wszystko nadal istnieje.
I właśnie dlatego takie urządzenia nie znikają. Zmienia się tylko ich rola.
Wnioski? Sprzęt, który ma robić swoje
Nowe modele nie próbują być rewolucją.
To raczej odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby:
- mniej miejsca
- więcej wydajności
- mniej problemów w codziennym użyciu
I jeśli coś tu faktycznie działa, to właśnie ta prostota. Bo w pracy liczy się jedno — żeby sprzęt nie był problemem. Drukarka kolorowa A4 C651dn oraz kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 MC554dn są dostępne u autoryzowanych partnerów OKI w Polsce. Więcej informacji na stronie www.oki.com/pl.
