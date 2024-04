Test Canon MAXIFY GX4040. Czy to dobra drukarka do biura?

Rozwijasz swój mały biznes i potrzebna Ci jest drukarka do domowego biura? Najlepiej taka, która drukuje ekonomicznie, a do tego będzie sprawnie skanować dokumenty? Wydaje mi się, że Canon MAXIFY GX4040 będzie dobrym wyborem. O ile możesz pozwolić sobie na wydatek na poziomie 1500 zł.

Test Canon MAXIFY GX4040. Drukarka ze skanerem.

Pomimo wszechobecnej cyfryzacji i odstępu do dokumentów online, nawet najmniejsza musi zdecydować się na zakup drukarki. Nadal w wielu przypadkach musimy wydrukować i podpisać umowę, a może zeskanować faktury i tak dalej i tak dalej. Jeśli drukujecie dużo, doskonale zdajecie sobie sprawę, że zakup kartridży lub tonerów do najprzyjemniejszych nie należy. Cóż, eksploatacja tego typu urządzenia może być kosztowna, jeśli nie sprawdzimy ile kosztują wspomniane niezbędne elementy. Dlatego też wybór odpowiedniej drukarki, która finalnie nie będzie znacznie obciążać naszego budżetu firmowego jest bardzo ważny. Miałem okazję przygotować test Canon MAXIFY GX4040. Przez pewien czas próbowałem możliwości tego modelu. Warto go kupić? Zanim o tym napiszę, sprawdźmy specyfikację techniczną.

Test Canon MAXIFY GX4040. Drukarka ze skanerem.

Canon MAXIFY GX4040 – dane techniczne

FUNKCJE Drukowanie, kopiowanie, skanowanie TECHNOLOGIA Atrament uzupełniany zbiornikami WYDAJNOŚĆ DRUKU 6000 stron / 9000 stron tryb ekonomiczny – czarny, 14000 stron / 21000 stron – kolor PRĘDKOŚĆ DRUKU 18 / min – czarny, 13 / min – kolor, pierwsza strona po 8 sekundach PODAJNIK ADF Tak, 35 arkuszy SKANER 1200 x 2400 dpi ŁĄCZNOŚĆ Wi-Fi (2,4 GHz), LAN, USB PODAJNIK ARKUSZY Taca tylna – 100 arkuszy, kaseta – 250 arkuszy WYMIARY URZĄDZENIA 399 x 417 x 251 mm, (waga około 9,5 kg) WYŚWIETLACZ 2,7 cali, dotykowy, kolorowy EKSPLOATACJA 20 W podczas kopiowania, tryb gotowości około 1,4 W ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Drukarka z uzupełnionymi zbiornikami, cztery butelki z atramentem, przewód zasilający, instrukcja obsługi Wybrane dane techniczne dotyczące drukarki Canon MAXIFY GX4040

Oczywiście, są to tylko wybrane informacje o testowanym urządzeniu. Jeśli będziecie chcieli sprawdzić więcej danych technicznych, odsyłam do strony producenta – Canon.

Wygląd Canon MAXIFY GX4040

O ile kogokolwiek obchodzi kwestia wizualna drukarki, muszę przyznać, że design jest typowy dla takich urządzeń. Połączenie szarego i grafitowego koloru może pasować do większości biur. Na froncie widzimy nieco ukryty panel, na którym umieszczono sześć przycisków oraz wspomniany ekran dotykowy. Znajdziemy tam także podajnik oraz widoczne są cztery wskaźniki stanu zbiorników MegaTank. To bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ cały czas wiemy, ile pozostało nam atramentu. Na górze ulokowano podajnik ADF na 35 arkuszy. Jest to nic innego jak popularny automatyczny podajnik dokumentów, który świetnie sprawdza się wtedy, gdy na przykład musimy zeskanować wiele arkuszy.

Test Canon MAXIFY GX4040. Drukarka ze skanerem.

Kto powinien zainteresować się drukarką Canon MAXIFY GX4040?

Sprzęt jest zdecydowanie nastawiony na biznes. Mowa o małych przedsiębiorstwach, które muszą mieć w swoim biurze drukarkę ale nie musi to być bardzo wydajne urządzenie. Canon MAXIFY GX4040 sprawdzi się przede wszystkim w handlu detalicznym, gdzie drukowane będą na bieżąco etykiety, banery promocyjne, oznakowanie produktowe. Modelem tym mogą zainteresować się również agenci nieruchomości, którzy często drukują kolorowe ulotki, broszury, umowy kupna-sprzedaży i tym podobne. Oczywiście, MAXIFY GX4040 będzie idealnym wyborem dla instytucji edukacyjnych, które drukują dużo kolorowych materiałów szkoleniowych. Nie sposób nie wspomnieć o małych biurach, w których konieczne są wydruki dokumentów, umów czy materiałów reklamowych.

Test Canon MAXIFY GX4040. Drukarka ze skanerem.

Canon MAXIFY GX4040 w praktyce

Zacznijmy od tego, że co prawda jest to urządzenie wielofunkcyjne, jednak “kompaktowy” rozmiar sprawia, że drukarka nie zajmie dużej części miejsca w biurze. To duży atut, bo przecież mamy wbudowany podajnik ADF, skaner oraz system MegaTank. Kolejna rzecz to konfiguracja – muszę przyznać, że obsługa oprogramowania drukarki jest intuicyjna i bardzo prosta. Ekran dotykowy ulokowany na froncie również pomaga w zmianie ustawień czy aktywacji różnych funkcji. W moim przypadku z drukarką łączyłem się za pomocą Wi-Fi, jednak oczywiście, można wykorzystać LAN lub USB. Co kto woli. Warto pamiętać o tym, że urządzenie korzysta z Wi-Fi 2.4 GHz. Jeśli więc macie ustawioną aktywną sieć 5 GHz, musicie pomyśleć o dołączeniu częstotliwości niższej.

Ile kosztuje drukowanie urządzeniem Canon MAXIFY GX4040

Co z eksploatacją? Sami widzicie po danych technicznych – każda z “butelek” potrafi zagwarantować wydruk wielu stron. Oczywiście, już w zestawie startowym otrzymujemy spory zapas eksploatacyjny. A co, jeśli będziecie musieli kupić dodatkowe materiały? Przede wszystkim bardzo podoba mi się to rozwiązanie z uzupełnianiem pojemników. Ot, kupujecie butelkę z danym atramentem, napełniacie pojemnik, jakby to był zbiornik na paliwo w samochodzie i drukujecie dalej. Butelka z czarnym atramentem pozwala na wydruk do 6000 stron. Błękitny zapewnia wydruk niespełna 16 tysięcy stron. Amarantowy prawie 12 tysięcy, a żółty niecałe 15 tysięcy. Ile to kosztuje? Jeśli zdecydujecie się na oryginały ze strony Canon, będzie drogo. 169,99 za czarny i po 119,99 zł za każdy z kolorów. Łącznie ponad 500 zł to duży koszt.

Na szczęście o wiele taniej jest w sieciach handlowych. Przykładowo, w Media Expert za czarny (GI-46) zapłacimy 59,99 zł, natomiast kolor 39,99 zł. Jest różnica, prawda? Cały czas mówimy o oryginalnych tuszach! Wtedy komplet kosztuje niecałe 180 zł czyli prawie trzy razy mniej. Oczywiście, zamienniki będą jeszcze tańsze, aczkolwiek producent sugeruje by korzystać z wariantów oryginalnych, ponieważ jest to gwarancja wysokiej klasy wydruków. Wiadomo.

Test Canon MAXIFY GX4040. Drukarka ze skanerem.

Co sądzę o drukarce Canon MAXIFY GX4040?

Jestem pozytywnie zaskoczony. Przede wszystkim, mamy bardzo niski koszt eksploatacyjny. Butelki z tuszem są znacznie tańsze niż kartridże czy tonery. Kolejnym atutem tego modelu jest to, że oferuje bardzo dobrą jakość wydruków. Wydrukowane materiały są odporne na ścieranie i wodoodporne, co jest dużym plusem urządzenia. Oczywiście, możemy zniszczyć taki wydruk – żaden problem – trzeba jednak się mocno wysilić. Kolejnym atutem jest to, że za sprawą tylnej płaskiej tacy możemy drukować ulotki, plakaty i inne materiały marketingowe na grubszym papierze, gdyż tylna płaska taca obsługuje nie tylko gruby papier ale również tekturę!

Na koniec eksploatacja. Pisałem już o cenach butelek z atramentem ale muszę również pochwalić Canon MAXIFY GX4040 za to, jak łatwo napełnia się pojemniki. Zapewniam – nie pobrudzisz się uzupełniając ten płyn. Kasetki są dobrze oznaczone, a w napełnianiu i unikaniu zanieczyszczenia naszych ubrań pomagają sprężynowe zaślepki. Pozostaje temat zakupu samej drukarki. Wydaje mi się, że jej cena nie jest wygórowana. Analizowałem porównywarkę cenową i historię cen. W listopadzie ubiegłego roku kosztowała 2199 zł. W grudniu mogliśmy ją kupić za 1199 zł. Dziś najniższą ceną jaką znalazłem jest 1449 zł. Z resztą, sami zobaczcie, gdzie kupicie Canon MAXIFY GX4040 najtaniej.