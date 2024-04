Niemcy grający w futbol amerykański jedzą polskie kabanosy

Brzmi ciekawie, prawda? Też tak uważam ale to prawda, niemieccy sportowcy grający w futbol amerykański będą jedli polskie kabanosy Tarczyński. O co tu chodzi? Marka SNACK !T została oficjalnym partnerem European League of Football, a to oznacza, że oficjalną przekąską tamtejszej ligi będą wspomniane polskie kabanosy. Potwierdza to logo na opakowaniach. Wspomniana współpraca została podpisana na dwa lata. Warto dodać, że jest to pierwszy taki zagraniczny projekt marketingowy dla przedsiębiorstwa Tarczyński S.A.

Dlaczego firma celuje w ELF, który przede wszystkim działa w Niemczech? To proste. To element strategii rozwoju marki na rynku niemieckim. Mało tego, dla firmy Tarczyński Niemcy stanowią rynek eksportowy numer jeden. Dobrze, a co ma do tego futbol amerykański? Podobno ta dyscyplina jest w czołówce najchętniej oglądanych sportów w tamtejszym kraju. Tarczyński informuje również, że partnerstwo z ELF potwierdza zaangażowanie polskiego przedsiębiorstwa w promowanie sportu oraz aktywności fizycznej.

Sport odgrywa bardzo ważną rolę w naszej rodzinnej firmie i oprócz sponsorowania Reprezentacji Polski w piłce nożnej, pasjonujemy się futbolem amerykańskim, który jest naszą miłością od ponad dekady. Dlatego mocno integrujemy go z naszą strategią marki. Dzięki swojej międzynarodowości i atrakcyjności, ELF jest doskonałym partnerem i oferuje świetny kontekst do zaprezentowania różnych produktów SNACK !T fanom w całej Europie. Cieszymy się, że po rozpoczęciu naszej przygody z Panthers Wrocław, teraz możemy zostać partnerem najszybciej trendującej ligi na kontynenci Dawid Tarczyński, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju i Finansów.

Jeśli będziecie oglądali ELF – European League of Football zapewne zobaczycie logotyp SNACK !T, ponieważ będzie on widoczny na bandach led podczas transmisji, na ściankach sponsorskich oraz w kanałach komunikacji tej ligi. Mało tego, marka będzie zachęcać kibiców do udziału w konkursach, które mają być organizowane za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa twierdzą, że European League of Football to liga z potencjałem. Dlaczego? Są to przede wszystkim najważniejsze rozgrywki tej dyscypliny sportowej na Starym Kontynencie. Rozgrywki są transmitowane w telewizji, a spotkania na żywo śle dziś nawet kilkaset tysięcy kibiców. Mało tego, we wrześniu zaplanowany jest finał ligi. Już dziś sprzedano 30 tysięcy biletów. Co ciekawe, w ELF gra również polska drużyna – Panthers Wrocław. To dlatego, że sportowcy rozgrywają mecze w ramach trzech konferencji. Centralnej, wschodniej oraz zachodniej.

Budowanie świadomości produktu wśród kibiców sportowych, zwłaszcza w dyscyplinie tak rodzinnej jak futbol amerykański, która przyciąga widzów w każdym wieku, staje się kluczowym elementem naszej strategii marketingowej. Dzięki temu możemy dotrzeć do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców, od młodych entuzjastów po starszych fanów i prezentować im kabanosy SNACK !T jako świetną, międzynarodową przekąskę Dawid Tarczyński, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju i Finansów