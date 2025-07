Lato w pełni, a MSI ma dla graczy i twórców coś naprawdę konkretnego. Najnowsze laptopy z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 50 właśnie trafiły do promocji, a wraz z nimi -wyjątkowe prezenty. Co konkretnie można zgarnąć? Kiedy i gdzie? Sprawdźmy!

Od 14 lipca do 31 sierpnia 2025 r. trwa akcja „Wejdź na wyższy Level” – wakacyjna promocja MSI, w ramach której do wybranych laptopów dorzucane są gratisy. A konkretnie – myszka gamingowa albo plecak, w zależności od modelu. Dodatkowo, niektóre konfiguracje dostępne są w obniżonych cenach. To więc świetny moment, by wymienić sprzęt – zwłaszcza że mamy do czynienia z najnowszą generacją kart graficznych RTX z serii 50.

Katana 15 HX – klasyk z pazurem

Pierwszy z modeli w promocji to Katana 15 HX B14WGK-061XPL. Pod tą nieco skomplikowaną nazwą kryje się bardzo solidny zestaw: 16-rdzeniowy procesor Intel Core i7-14650HX, karta GeForce RTX 5070 z 8 GB pamięci GDDR7, 16 GB RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 1 TB.

Do tego ekran QHD+ z częstotliwością odświeżania 165 Hz i 100% DCI-P3, więc jeśli chodzi o jakość obrazu, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Klawiatura RGB, system chłodzenia i gamingowy design dopełniają całości. Świetny wybór dla tych, którzy szukają mocy bez kompromisów. Gdzie go kupić? Np. w sklepie x-kom.

Vector 16 HX AI – do grania i tworzenia

Jeśli zależy Ci na uniwersalnym laptopie, który sprawdzi się i w pracy kreatywnej, i podczas długich sesji gamingowych – Vector 16 HX AI A2XWHG-256PL będzie strzałem w dziesiątkę.

Tu dostajemy procesor Intel Core Ultra 7 255HX, kartę graficzną GeForce RTX 5070 Ti z aż 12 GB pamięci, ekran QHD+ IPS 240 Hz i co ważne – 100% DCI-P3. Obraz jest więc nie tylko płynny, ale też piekielnie dokładny. Do tego 16 GB RAM DDR5 i dysk 1 TB SSD – szybki start, szybka praca, zero zacięć. Idealny do montażu wideo, grafiki 3D, ale i też do gier.

Stealth A16 AI+ – potężny, a tak lekki

Ostatni z promocyjnych modeli to coś dla fanów premium – Stealth A16 AI+ A3XWHG-042PL. I od razu: zdecydowanie opcja warta rozważenia, jeśli szukasz czegoś z najwyższej półki.

W środku znajdziesz potężny procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, kartę RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7), aż 32 GB RAM i dysk SSD 2 TB. Całość zamknięta w eleganckiej, cienkiej obudowie z ekranem OLED QHD+ 240 Hz. Obraz jest tu po prostu bajeczny -wyrazisty, żywy, ostry. A dzięki solidnej baterii i dobrej kulturze pracy – laptop sprawdzi się również w trasie. Dla graczy, projektantów i każdego, kto potrzebuje maksymalnej wydajności w kompaktowym wydaniu.

Myszka albo plecak? A może jedno i drugie?

To, co cieszy, to nie tylko potężna specyfikacja, ale też dodatki. MSI dołącza do wybranych modeli swoje firmowe akcesoria – solidny, gamingowy plecak, który pomieści cały zestaw, lub myszkę, która nada się i do gier, i do pracy.

Warto pamiętać, że promocja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów, więc lepiej nie odkładać decyzji na ostatnią chwilę. Zwłaszcza jeśli zależy Ci na konkretnym modelu z najnowszym RTX-em.

Gdzie kupić laptopy MSI z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 50?

Chcesz kupić laptopy MSI z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 50? Promocyjne urządzenia i akcesoria dostępne są u autoryzowanych partnerów MSI – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Podsumowując

MSI nie zawodzi – najnowsze laptopy z RTX z serii 50 robią wrażenie zarówno na papierze, jak i w realu. A że przy okazji można zgarnąć dobre akcesoria i zaoszczędzić parę złotych? No cóż , to już brzmi jak plan.

