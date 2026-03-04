MacBook Neo to najtańszy laptop Apple. Polacy się zakochają!

Kosztuje niecałe trzy tysiące złotych, a ma 13-calowy ekran Liquid Retina, chipset Apple i baterię, która będzie działać przez cały dzień. Tak, to Apple MacBook Neo, czyli nowy sprzęt, który będzie hitem sprzedażowym – to jest pewne.

MacBook Neo – to będzie hit wśród uczniów, studentów, ale także w biurach.

Wiele osób marzyło o sprzęcie od marki Apple ale ceny komputerów były wysokie. Fakt, to się zmieniało, szczególnie w przypadku modeli Air (sprawdź nasz test MacBook Air z M3), ponieważ notebooki na tle konkurencji stawały i w sumie stają się coraz bardziej atrakcyjne. Nadal jednak mówiliśmy o komputerach typowo biurowo-edukacyjnych. Aż tu nagle dziś, po wielu przeciekach pojawił się oficjalnie MacBook Neo, nowy laptop, który za sprawą bardzo „przyjemnej” ceny oraz solidnych podzespołów zbuduje rzeszę fanów, którzy ochoczo przeniosą się urządzeń wyposażonych w Windows i ChromeOS na sprzęt z MacOS.

Nowy Apple MacBook Neo – świetne parametry w rewelacyjnej cenie

Nowy komputer Apple jest wyposażony w aluminiową obudowę, 13-calowy wyświetlacz Liquid Retina, procesor A18 Pro (tak, ten znany z iPhone) i wydajną baterię. Na tyle wydajną, że pozwala na pracę do nawet 16 godzin bez konieczności podłączenia go do ładowarki. Do tego dochodzi kamera FaceTime HD 1080p czy dwa mikrofony, świetną klawiaturę Magic Keyboard i gładzik Multi-Touch (nie znam lepszego, a przetestowałem multum notebooków) i mamy faktycznie świetny sprzęt do pracy i nauki.

Klawiatura w Apple MacBook Neo.

Oczywiście, najlepiej byłoby, gdybyśmy do tego dołączyli Apple Watch i iPhone, bowiem wtedy w tym ekosystemie urządzenia będą ze sobą wzorowo współpracować. Studenci, a raczej cały sektor edukacji już zaciera ręce, ponieważ w ich przypadku cena startuje od 2499 zł! Przedsprzedaż wystartowała dziś, a sprzęt będzie dostępny od środy 11 marca bieżącego roku.

Apple MacBook Neo.

Co tak naprawdę otrzymujemy w przypadku tego laptopa? Zacznijmy od ekranu. Jak już wspominałem, to 13-calowy wyświetlacz Liquid Retina oferujący rozdzielczość 2408 x 1506 pikseli i 500 nitów. Jasność powinna być akceptowalna dla większości użytkowników. Wydajność? Tu również nikt nie będzie narzekać, bowiem A18 Pro sprawdzi się podczas pracy z aplikacjami biurowymi oraz wtedy, gdy będziecie przeglądać Internet. Co z bardziej wymagającym oprogramowaniem? Podobno będzie można grać w gry czy edytować zdjęcia, jednak to sprawdzę, jeśli ten model dotrze do redakcji. Warto również wspomnieć o tym, że MacBook Neo nie posiada wentylatora, a to według mnie duży plus – podczas pracy, nauki czy zabawy będzie panować zupełna cisza.

Komputer wyposażono w dwa porty USB typu C, za pomocą których podłączymy zewnętrzny monitor, akcesoria i oczywiście ładowarkę. Jeśli chodzi o łączność, mamy do dyspozycji Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 6 – bardzo fajnie! Gdybyśmy chcieli posłuchać muzyki ale przewodowo, nie ma żadnego problemu, ponieważ komputer ten posiada gniazdo audio.

Złącza w Apple MacBook Neo.

Nowy laptop Apple z wyróżniającymi się kolorami

Pamiętam jak kiedyś MacBook Air wyróżniał się podświetlanym logo z tyłu obudowy. Bardzo to lubiłem. W pewnym momencie firma zrezygnowała z tego rozwiązania i chociaż teraz mamy naprawdę ładne kolory notebooków, tego wciąż mi brakuje. Ot, tak wtrąciłem swoje wspomnienia ale pozostańmy w temacie wyróżniających się z tłumu laptopów, bowiem nowy MacBook Neo zdecydowanie będzie tego typu urządzeniam.

Szczególnie mam tu na myśli wersje kolorystyczne. Jest ich cztery i każda z nich wygląda obłędnie, a są to: róż, indygo, srebrny i cytrusowożółty. Warto również wspomnieć o tym, że kolor ten trafia również na klawiaturę Magic Keyboard w nieco jaśniejszym odcieniu, co sprawia, że będą to pod względem desingu perełki. Już widzę wszystkich posiadaczy tego modelu, którzy w stylowych kawiarniach przeglądają przy kubku kawy strony internetowe. Przesadzam? Nie sądzę.

Wersje kolorystyczne Apple MacBook Neo.

Ceny MacBook Neo – gdzie go zamówić?

Tak naprawdę wybieramy pomiędzy 256, a 512 GB na nasze dane. Ta tańsza kosztuje 2999 zł, natomiast droższa 3499 zł. Co ważne, wybierając model z większą pojemnością dysku zyskujemy również przycisk Touch ID na klawiaturze Magic Keyboard. Kolejna sprawa – sektor edukacji może liczyć na 500 zł zniżki, dlatego wtedy za model z dyskiem 256 GB płacimy 2499 zł, a z dyskiem 512 GB i klawiaturą z Touch ID 2999 zł. Sprzęt można zamawiać u autoryzowanych sprzedawców, w tym np. za pośrednictwem Media Expert lub bezpośrednio na stronie Apple.