Honda HR-V w 2026 roku to taki boomer, który nadal ogarnia

Honda HR-V e:HEV z 2026 roku jest autem, które nie robi wielkiego show. Nie wyskakuje z zakrętu z miną sportowca, nie wygląda jak concept car z Szanghaju, nie ma ekranu wielkości telewizora i nie próbuje przekonać kierowcy, że samochód powinien być aplikacją na kołach. Zamiast tego daje proste menu, fizyczne przyciski, bardzo dobrą jakość wykonania, świetnie rozplanowaną kabinę i hybrydowy napęd, który w mieście potrafi zejść do około 4 l/100 km. Nuda? Może. Ale po kilku dniach zaczynasz rozumieć, że to jest dokładnie ta dobra nuda, za którą można Hondę polubić.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

HR-V jest jak facet po pięćdziesiątce, który nadal umie w technologię

HR-V ma w sobie coś bardzo charakterystycznego dla współczesnych Hond. Jest spokojna. Nie próbuje być młodzieżowa na siłę. Nie udaje premium, nie robi cyfrowego cyrku i nie mówi kierowcy: „patrz, jaki jestem nowoczesny”. Ona po prostu jest nowoczesna tam, gdzie trzeba, ale zachowuje zdrowy rozsądek.

To trochę jak boomer, który co prawda nadal lubi klasyczne przyciski, ale bez problemu ogarnia bankowość mobilną, CarPlay i płatność telefonem. W HR-V dostajesz wszystkie niezbędne systemy, multimedia, wspomagacze, kamerę i hybrydę, ale nie czujesz, że auto każdego ranka sprawdza Twoją cierpliwość. Już odstawowa wersja HR-V ma m.in. podgrzewane przednie fotele, czujniki parkowania i kamerę cofania, a wyższe odmiany dorzucają m.in. elektryczną klapę, adaptacyjne światła drogowe, system kamer Multi-view, ładowanie bezprzewodowe czy audio premium.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

I właśnie w tym tkwi siła tego auta. Po wielu współczesnych samochodach, szczególnie chińskich, w których proste ustawienie potrafi przypominać wejście do menu serwisowego taniego tabletu, HR-V działa jak odpoczynek. Wsiadasz, jedziesz, wszystko rozumiesz. Niby nic wielkiego, ale dziś to prawie luksus.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Kabina: ergonomia zamiast cyfrowego ADHD

Wnętrze Hondy HR-V jest bardzo dobrze przemyślane. Nie jest spektakularne, nie ma przepychu i nie próbuje rywalizować z salonem audio-video. Ale jest uporządkowane, logiczne i wygodne w codziennym życiu. Kokpit cechuje się wysoką ergonomią, a jakość wykonania naprawdę robi dobre wrażenie. Materiały są przyjemne, elementy spasowane solidnie, a wszystko ma ten charakter Hondy: może bez fajerwerków, ale za to jest bardzo sensownie.

I dobrze, że Honda nie poszła w stronę „wszystko w ekranie”. Bo nie wszystko musi tam być. Klimatyzacja powinna mieć normalne przyciski. Głośność powinna dać się szybko zmienić. Podstawowe funkcje powinny być pod ręką, a nie ukryte w piątym podmenu pod ikoną, którą ktoś narysował w piątek po południu.

HR-V pokazuje, że nowoczesność nie polega na tym, żeby kierowca musiał się uczyć auta od nowa. Nowoczesność polega na tym, żeby auto było łatwe, logiczne i nie przeszkadzało. Honda to rozumie.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Przestrzeń: mały crossover, który umie być praktyczny

HR-V nie jest wielkim SUV-em, ale w kabinie potrafi zaskoczyć przestrzenią. Siedzi się wygodnie, widoczność jest dobra, a rozplanowanie wnętrza sprawia, że auto wydaje się większe, niż sugerowałby segment. To typowa hondowska sztuczka: z zewnątrz rozsądnie, w środku zaskakująco praktycznie.

Największym asem w rękawie są oczywiście Magic Seats. To rozwiązanie, które znamy z Hondy od lat i które nadal ma więcej sensu niż niejeden cyfrowy bajer w nowych autach. Możliwość podniesienia siedzisk tylnej kanapy pozwala przewieźć wyższe przedmioty w kabinie — roślinę, większą torbę, dziwny zakup z marketu budowlanego albo coś, co normalnie skończyłoby się przeklinaniem przy bagażniku.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Sam bagażnik nie jest rekordowy. Oferuje 320 litrów pojemności, a po złożeniu kanapy 1290 litrów. Nie jest to wynik, którym Honda rozjeżdża konkurencję, ale Magic Seats i płaska powierzchnia po złożeniu siedzeń ratują praktyczność. Czyli mamy typową Hondę: nie zawsze wygrywa tabelką, ale w codziennym życiu okazuje się sprytniejsza, niż wygląda.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Hybryda e:HEV: wzór do miasta

Największy sens HR-V ujawnia się w mieście. Hybrydowy układ e:HEV pasuje do tego auta idealnie. Nie jest sportowy, nie robi z kierowcy bohatera świateł, nie zachęca do głupot. Ale działa płynnie, spokojnie i bardzo oszczędnie.

Średnie spalanie w mieście wyniosło około 4 l/100 km. To znakomity wynik. Na drodze ekspresowej udało się nie przekraczać 7 l/100 km, na autostradzie 8 l/100 km, co również wypada bardzo dobrze. I to jest właśnie prawdziwa zaleta hybrydy Hondy: nie musisz jej ładować, nie musisz planować, nie musisz szukać słupków. Wsiadasz i jedziesz, a auto samo ogarnia energię.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Technicznie HR-V korzysta z 1,5-litrowego układu hybrydowego i-MMD/e:HEV. Mamy 131 KM, 253 Nm momentu obrotowego, 10,8 s do 100 km/h, 170 km/h prędkości maksymalnej. Nie jest to szybkie auto. Ale nikt rozsądny nie kupuje HR-V po to, żeby wieczorem jeździć po obwodnicy i szukać ofiar. To samochód do miasta, do spokojnych tras, do codzienności. I w tej roli napęd jest świetny.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Jazda: komfort, spokój i zero udawania sportu

Honda HR-V prowadzi się tak, jak wygląda jej charakter: spokojnie, przewidywalnie i bez nerwów. Układ kierowniczy jest przyjemny, zawieszenie dobrze wybiera nierówności, a całe auto daje poczucie kontroli. To nie jest crossover, który chce być hot hatchem na szczudłach. To auto, które ma dowieźć Cię wygodnie, oszczędnie i bez dramatu.

Na drogach szybkiego ruchu wychodzi oczywiście, że HR-V nie jest dużym SUV-em ani limuzyną klasy średniej. Przy wyższych prędkościach robi się głośniej, a napęd hybrydowy przy mocniejszym przyspieszaniu potrafi przypomnieć o swojej charakterystyce. Ale w mieście i na zwykłych drogach jazda HR-V jest bardzo przyjemna. Taka normalna. A po ostatnich testach coraz bardziej widzę, że „normalna” to dziś naprawdę mocny komplement.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Cena Honda HR-V: nowa topowa drogo, używana zaczyna mieć sens

No i dochodzimy do ceny. Topowa HR-V za około 150 tys. zł? Niby nie jest źle, ale mogłoby być taniej. Obecnie wersja Advance Style Plus kosztuje od 151 400 zł, z audio premium, dwukolorowym i panoramicznym szklanym dachem. Cennik produkcji 2026 informuje też o rabacie 10 tys. zł i o tym, że Honda CONNECT+ z nawigacją oraz Honda SENSING z BSI i CTM są standardem wszystkich wersji. Czyli HR-V nie jest okazją życia, ale też nie wypada absurdalnie, jeśli patrzymy na hybrydę, wyposażenie i jakość wykonania.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Najciekawiej robi się jednak przy używanych egzemplarzach. Na rynku pojawiają się HR-V e:HEV z 2024 roku w okolicach 110 tys. zł, z niewielkimi przebiegami — jedno z ogłoszeń dotyczyło wersji 1.5 i-MMD Advance Style CVT z 2024 roku, przebiegiem 11 522 km i ceną 110 000 zł. I to zaczyna być bardzo rozsądna propozycja. Bo za 110 tys. zł dostajesz praktycznie świeże auto, z niskim przebiegiem, hybrydą, dobrą jakością i hondowskim spokojem. Do tego dochodzi kwestia negocjacji, ale to zależy od Ciebie i sprzedającego.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Konkurencja: Toyota bardziej oczywista, Honda bardziej sprytna

Najbliższym rywalem HR-V jest Toyota Yaris Cross, ale Honda jest przestronniejsza i bardziej „dorosła” w środku. Toyota ma ugruntowaną opinię hybrydową i bardzo niskie spalanie, ale HR-V odpowiada lepszym poczuciem kabiny i praktycznością Magic Seats. Renault Captur E-Tech będzie bardziej miękki stylistycznie i może bardziej europejski w odbiorze. Peugeot 2008 wygra designem, ale Honda wygra prostotą i spokojem. Kia Niro? Bardziej rodzinna, ale też większa i inaczej pozycjonowana.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

HR-V nie jest najlepsza we wszystkim. Ale ma bardzo spójny charakter. To auto dla człowieka, który nie chce eksperymentu. Nie chce cyfrowej choinki. Nie chce walczyć z elektroniką. Chce wsiąść, ustawić temperaturę, pojechać i spalić mało paliwa. Czyli dokładnie to, co Honda HR-V robi najlepiej.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Werdykt: boomer? Tak. Ale bardzo ogarnięty

Honda HR-V e:HEV z 2026 roku to samochód, który można nazwać nudnym. Można powiedzieć, że jest zachowawczy. Można śmiać się, że to boomer w świecie aut, który zamiast krzyczeć technologią, woli klasyczne przyciski i prostą obsługę. Tyle że ten boomer świetnie odnajduje się w nowoczesnym świecie.

Ma wszystko, czego trzeba: hybrydę, systemy bezpieczeństwa, multimedia, CarPlay, kamerę, wygodne wnętrze, dobrą jakość wykonania i znakomite spalanie w mieście. Nie robi show, ale też nie robi problemów. A to dzisiaj bardzo dużo.

Honda HR-V e:HEV. Fot.: Ernest Dragan.

Czy kupiłbym nową topową wersję za około 150 tys. zł? Musiałbym się zastanowić, bo za te pieniądze konkurencja zaczyna być naprawdę szeroka. Ale używaną z 2024 roku za około 110 tys. zł, z małym przebiegiem? To już brzmi bardzo sensownie.

Najkrócej? Honda HR-V to auto dla ludzi, którzy chcą świętego spokoju, a nie motoryzacyjnego reality show. Jest poprawna aż do bólu, ale w tym bólu jest metoda. Po latach wróciłem do HR-V i mam jedno wrażenie: to nie jest samochód, który chce być modny. To samochód, który chce być dobry. I w dużej mierze mu się to udaje.