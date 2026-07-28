Chciał kupić Hugo Boss. Za taką kasę niech się nie ośmiesza

Hugo Boss jest coraz bliżej wejścia do ogromnego biznesowego ekosystemu Frasers Group, obejmującego między innymi Sports Direct, Flannels, House of Fraser i liczne udziały w innych firmach modowych. Komisja Europejska zgodziła się na transakcję, usuwając ostatnią istotną przeszkodę regulacyjną. Oferta w wysokości 38 euro za akcję pozostaje otwarta do 13 sierpnia 2026 roku. Niemiecka marka uważa jednak, że zaproponowana cena jest zbyt niska i nie uwzględnia jej długoterminowego potencjału. Frasers kontroluje już około 30,28 procent udziałów, dlatego nawet bez pełnego przejęcia będzie miał ogromny wpływ na przyszłość firmy. W tle pojawia się również rodzinny układ władzy: Frasers stworzył miliarder Mike Ashley, natomiast grupą zarządza dziś jego zięć Michael Murray, który zasiada już w radzie nadzorczej Hugo Bossa.

Sklep należący do Hugo Boss

Hugo Boss coraz bliżej imperium Frasers Group

Frasers Group rozpoczął w czerwcu dobrowolną publiczną ofertę przejęcia Hugo Bossa. Brytyjska firma zaproponowała 38 euro za każdą akcję, wyceniając transakcję na około 2 mld euro. Od tego czasu zwiększyła swoje bezpośrednie zaangażowanie z około 26,06 do 30,28 procent, stając się zdecydowanie największym akcjonariuszem niemieckiej marki.

Przekroczenie granicy 30 procent jest ważne, ponieważ według niemieckich przepisów zazwyczaj uruchamia obowiązek złożenia oferty przejęcia. Frasers prowadził jednak już dobrowolny proces dotyczący wszystkich pozostałych akcji, dlatego samo przekroczenie progu nie rozpoczęło zupełnie nowej procedury i nie zmieniło automatycznie warunków istniejącej propozycji.

Najważniejsza zmiana nastąpiła po zgodzie Komisji Europejskiej. Oferta Frasers stała się bezwarunkowa, ponieważ usunięta została ostatnia bariera dotycząca kontroli koncentracji. Akcjonariusze Hugo Bossa mogą przyjmować ją w dodatkowym okresie trwającym do 13 sierpnia.

Nie oznacza to jednak, że Hugo Boss został już w całości przejęty. Bezwarunkowość oferty mówi przede wszystkim, że Frasers nie musi już czekać na spełnienie wskazanych wymogów regulacyjnych. Ostateczna liczba akcji, które trafią do Brytyjczyków, będzie zależała od decyzji pozostałych udziałowców.

Marka mówi wprost: 38 euro to za mało

Zarząd i rada nadzorcza Hugo Bossa jednogłośnie zaleciły akcjonariuszom odrzucenie oferty. Zdaniem kierownictwa 38 euro za akcję nie odzwierciedla samodzielnej wartości firmy ani możliwości poprawy jej wyników w kolejnych latach. Stanowisko zostało poparte zewnętrznymi analizami przygotowanymi przez Bank of America i Goldman Sachs.

Proponowana cena stanowi prawne minimum wynikające z najwyższej kwoty, jaką Frasers zapłacił za akcje Hugo Bossa w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających publikację dokumentu ofertowego. Oznacza również premię wynoszącą jedynie 4,8 procent w porównaniu z kursem zamknięcia z ostatniego dnia przed ogłoszeniem planu. Względem trzymiesięcznej średniej ważonej wolumenem premia wynosiła około 4,3 procent.

To niewiele jak na transakcję, która może doprowadzić do przejęcia kontroli nad jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek męskiej mody na świecie. Zarząd Hugo Bossa argumentuje, że cena odzwierciedla słabszy moment rynkowy, a nie długoterminowy potencjał przedsiębiorstwa.

Firma podkreśla, że realizowana strategia CLAIM 5 TOUCHDOWN ma w średniej i długiej perspektywie doprowadzić do osiągnięcia marży operacyjnej na poziomie około 12 procent. Do 2028 roku średni roczny wolny przepływ pieniężny po uwzględnieniu leasingu ma wynosić około 300 mln euro. To właśnie poprawa rentowności i generowanej gotówki ma sprawić, że obecna oferta Frasers zacznie wyglądać jeszcze mniej atrakcyjnie.

Sklep należący do Hugo Boss

Dlaczego Frasers tak bardzo chce Hugo Bossa?

Hugo Boss jest idealnym brakującym elementem strategii Frasers Group. Brytyjska firma przestała być dawno temu wyłącznie właścicielem sieci Sports Direct. Dziś chce budować ekosystem obejmujący segment sportowy, premium oraz luksusowy, a następnie łączyć własne sklepy, handel internetowy, marketing i bazy danych klientów.

Grupa ma ponad 1500 sklepów i zatrudnia przeszło 30 tys. osób. Jej strategia „Elevation” zakłada podnoszenie jakości salonów, zwiększanie znaczenia sprzedaży cyfrowej oraz zacieśnianie współpracy z najbardziej pożądanymi producentami. Frasers chce być nie tylko pośrednikiem sprzedającym cudze kolekcje, ale właścicielem marek, udziałowcem i partnerem mającym realny wpływ na ich rozwój.

Przejęcie Hugo Bossa dawałoby Frasersowi znacznie więcej niż kolejne logo w portfolio. Grupa uzyskałaby kontrolę nad firmą generującą w 2025 roku około 4,27 mld euro sprzedaży, posiadającą własne sklepy, rozbudowany e-commerce i sieć około 6400 hurtowych punktów sprzedaży.

Hugo Boss zapewniłby również Frasersowi bezpośredni dostęp do projektowania kolekcji, polityki cenowej, globalnej dystrybucji i licencji. To pozwoliłoby zatrzymywać większą część marży, zamiast zarabiać wyłącznie na sprzedaży gotowego produktu w należących do grupy sklepach. Jest to wniosek biznesowy wynikający z połączenia producenta z jednym z jego największych partnerów handlowych.

Flannels pokazuje, jaki Frasers może mieć plan

Najlepszym przykładem ambicji Frasers jest Flannels. Sieć specjalizuje się w odzieży, obuwiu i dodatkach projektantów, łącząc uznane domy mody z młodszymi, modnymi markami. Firma przedstawia ją jako jeden z najważniejszych brytyjskich sprzedawców luksusowych, posiadający ponad 35 sklepów i ofertę obejmującą przeszło 200 marek.

Hugo Boss jest już obecny w należących do grupy sieciach Flannels, Frasers i House of Fraser. Przejęcie producenta mogłoby umożliwić tworzenie większych stref marki, kolekcji na wyłączność oraz kampanii wykorzystujących zarówno sklepy stacjonarne, jak i cyfrowe kanały sprzedaży Frasers.

Frasers dysponuje również dostępem do ponad 30 mln klientów swoich różnych sieci. Grupa rozwija własne narzędzia reklamowe pozwalające docierać do kupujących w sklepach, internecie i poza własnymi platformami. Dla Hugo Bossa mogłoby to oznaczać dokładniejszą analizę sprzedaży, lepiej dopasowane kolekcje i skuteczniejsze kampanie.

Z perspektywy biznesowej połączenie ma więc logikę. Producent otrzymuje ogromny kanał dotarcia do konsumentów, a sprzedawca zyskuje kontrolę nad jedną z najmocniejszych marek w swojej ofercie.

Sklep należący do Hugo Boss

Czy prestiż Hugo Bossa może ucierpieć?

Największym zagrożeniem nie jest sama zmiana właściciela, lecz sposób zarządzania dystrybucją. Marka premium może szybko zwiększyć przychody, trafiając do większej liczby sklepów i organizując częstsze promocje. Problem polega na tym, że po kilku sezonach klienci zaczynają traktować regularną cenę jako fikcję.

Hugo Boss próbuje obecnie iść w przeciwnym kierunku. Firma ogranicza część kanałów hurtowych, porządkuje sieć partnerów i chce podnieść jakość dystrybucji. W pierwszym kwartale 2026 roku sprzedaż całej grupy spadła o 6 procent, natomiast kanał hurtowy skurczył się o 10 procent. Kierownictwo tłumaczyło to między innymi celowym porządkowaniem marki, asortymentu i punktów sprzedaży.

Frasers deklaruje z kolei, że chce pracować z najlepszymi markami premium i luksusowymi oraz inwestować w jakość doświadczenia zakupowego. Przejęcie nie musi więc automatycznie oznaczać przeniesienia garniturów BOSS na środek hali Sports Direct pomiędzy przecenione dresy i pudełka z butami.

Ryzyko pojawi się wtedy, gdy krótkoterminowy wzrost sprzedaży stanie się ważniejszy od kontrolowania cen i dostępności. Hugo Boss jest marką premium właśnie dlatego, że nie znajduje się w każdym przypadkowym punkcie i nie musi konkurować wyłącznie procentem przekreślonym na czerwonej metce.

Ceny mogą spaść, ale niekoniecznie w dobry sposób

Klienci mogą liczyć, że większa skala Frasers doprowadzi do korzystniejszych promocji. Grupa ma rozbudowaną logistykę, sieć sklepów i dużą siłę negocjacyjną. Teoretycznie może więc sprzedawać produkty wydajniej, organizować wspólne kampanie i ograniczać niektóre koszty dystrybucji.

Nie ma jednak oficjalnej zapowiedzi obniżenia cen produktów Hugo Boss. Z dokumentów dotyczących oferty wynika wręcz, że Frasers początkowo nie przedstawił konkretnych planów zmiany bieżącej działalności, strategii handlowej ani modelu funkcjonowania niemieckiej firmy.

Dla wizerunku korzystniejsze byłyby limitowane kolekcje, lepsze salony i poprawa obsługi niż ciągłe akcje rabatowe. Masowe obniżki mogłyby zwiększyć sprzedaż krótkoterminowo, lecz utrudnić późniejsze przekonanie klienta, że marynarka lub płaszcz rzeczywiście są warte pełnej ceny.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się więc zwiększenie obecności marki w najlepszych placówkach Flannels i Frasers, przy jednoczesnym zachowaniu bardziej kontrolowanej dystrybucji produktów z wyższej półki. To prognoza oparta na deklarowanej przez grupę strategii „Elevation”, a nie potwierdzony plan po przejęciu.

Rodzinny układ Mike’a Ashleya wchodzi do gry

Frasers Group stworzył Mike Ashley, który w 1982 roku otworzył pierwszy sklep sportowy, a następnie zbudował jedno z największych brytyjskich imperiów handlowych. Dziś operacyjnym szefem grupy jest Michael Murray, prywatnie zięć Ashleya.

Murray zasiada już w radzie nadzorczej Hugo Bossa. Nie uczestniczył jednak w pracach specjalnego komitetu oceniającego ofertę Frasers, ponieważ mogłoby to wywołać konflikt interesów.

Według informacji dziennika „The Times”, opisanych następnie przez Reutersa, Frasers miał analizować możliwość umieszczenia Murraya na stanowisku prezesa Hugo Bossa. Firmy nie potwierdziły jednak oficjalnie, że taka zmiana rzeczywiście nastąpi.

Jego nominacja dawałaby Frasersowi bezpośrednią kontrolę operacyjną, ale jednocześnie mogłaby wzbudzić obawy dotyczące niezależności niemieckiej marki. Prowadzenie rozbudowanego sprzedawcy wielu marek wymaga innych kompetencji niż zarządzanie globalnym domem mody, który musi nie tylko pilnować kosztów, ale również tworzyć pożądanie wokół kolejnych kolekcji.

Hugo Boss nie jest w idealnej sytuacji

Niemiecka firma odnotowała w 2025 roku około 4,27 mld euro przychodów. Rok 2026 rozpoczął się jednak słabiej. Sprzedaż w pierwszym kwartale spadła o 6 procent, do 905 mln euro, a firma przewiduje w całym roku walutowo skorygowany spadek w średnim lub wysokim jednocyfrowym tempie.

Słabsze nastroje konsumentów, problemy na rynku chińskim oraz porządkowanie kanałów sprzedaży obciążają krótkoterminowe wyniki. Jednocześnie właśnie taki moment często przyciąga inwestora dysponującego kapitałem i cierpliwością. Akcje są tańsze, dotychczasowy zarząd znajduje się pod presją, a hasło „odbudowy wartości” brzmi przekonująco.

Frasers może więc uważać, że kupuje Hugo Bossa przed poprawą wyników. Obecne kierownictwo niemieckiej firmy patrzy na tę samą sytuację odwrotnie: Brytyjczycy próbują przejąć przyszły wzrost, płacąc cenę opartą na dzisiejszych problemach.

Obie strony mogą mieć częściowo rację. Hugo Boss posiada potężną rozpoznawalność, ale sama historia marki nie gwarantuje wysokich zysków. Frasers ma ogromne doświadczenie w handlu, lecz nie każde przejęcie automatycznie kończy się podniesieniem prestiżu kupionego biznesu.

Co wydarzy się teraz?

Akcjonariusze mają czas do 13 sierpnia, aby zdecydować, czy przyjmują ofertę. Frasers już teraz kontroluje ponad 30 procent akcji, dlatego pozostanie najważniejszym udziałowcem nawet wtedy, gdy większość pozostałych inwestorów nie sprzeda swoich pakietów.

Każda kolejna przyjęta akcja zwiększy wpływ Brytyjczyków na decyzje podejmowane w Hugo Boss. Pełna kontrola może więc zostać zbudowana stopniowo, a nie podczas jednego spektakularnego finału zakończonego zakupem 100 procent udziałów.

Najważniejsze dla klientów będzie to, czy Frasers zachowa równowagę pomiędzy dostępnością a prestiżem. Hugo Boss potrzebuje większej rentowności i sprawniejszej dystrybucji, ale nie może stać się kolejną marką, którą kupuje się wyłącznie podczas promocji.

Frasers ma narzędzia, aby odbudować biznes: sklepy, dane klientów, logistykę, kapitał i doświadczenie w sprzedaży wielokanałowej. Nie ma jednak gwarancji, że te same metody, które dobrze działają w handlu sportowym i domu towarowym, wystarczą do utrzymania pożądania wokół globalnej marki premium.

Dlatego prawdziwa historia nie dotyczy samego przejęcia. Dotyczy tego, czy Hugo Boss pod nowym wpływem stanie się lepiej zarządzaną i bardziej atrakcyjną marką, czy jedynie kolejnym elementem ogromnej kolekcji Mike’a Ashleya.

Źródło tekstu: Reuters, źródło zdjęć: Depositphotos. Sprawdź inne artykuły z kategorii moda męska.