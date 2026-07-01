Jabra Evolve3 dla rozmów których nie da się odwołać

Praca biurowa coraz rzadziej oznacza spokojne siedzenie przy biurku od dziewiątej do siedemnastej. Jednego dnia jesteś w open space, drugiego w domu, trzeciego w salce, a kalendarz i tak wypełniają kolejne rozmowy na Teamsie, Zoomie albo Google Meet. Właśnie pod taki tryb powstały trzy nowe modele: Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 i Evolve3 45. Nie są to słuchawki wrzucone do jednej kategorii „dla wszystkich”, tylko trzy różne zestawy do trzech różnych sposobów pracy.

Jabra Evolve3

Ta seria ma pomóc tam, gdzie jakość głosu, wygoda i koncentracja przestały być dodatkiem, a stały się podstawą normalnego dnia. W czasach, gdy spotkania są nagrywane, transkrybowane, podsumowywane przez AI i rozciągnięte między ludźmi pracującymi z różnych miejsc, słaby mikrofon przestaje być drobną irytacją. Zaczyna być realnym problemem.

Jabra Evolve3 nie jest jedną odpowiedzią dla wszystkich

Najciekawsze w nowych słuchawkach nie jest samo to, że są trzy modele. Ważniejsze jest podejście. Jabra wyraźnie odchodzi od pomysłu, że każdemu pracownikowi w firmie wystarczy ten sam zestaw słuchawkowy. Inaczej pracuje osoba siedząca cały dzień przy biurku, inaczej ktoś w open space, a jeszcze inaczej człowiek, który raz pracuje z domu, raz z coworku, a raz z pociągu.

To ma duże znaczenie, bo słuchawki do pracy przestały być dodatkiem do laptopa. Dziś są narzędziem komunikacji. Jeśli mikrofon zbiera szum, głos brzmi płasko, a druga strona ciągle prosi o powtórzenie zdania, produktywność spada szybciej, niż sugerowałby sam problem techniczny.

Jabra podaje, że według jej badania 73 proc. pracowników ma problem z wyraźnym słyszeniem innych uczestników spotkań hybrydowych. To dobrze pokazuje skalę zjawiska. Ludzie mogą mieć świetne laptopy, szybki internet i nowoczesne aplikacje, ale jeśli audio kuleje, całe spotkanie robi się męczące.

Jabra Evolve3 65 Flex

ClearVoice i In-call ANC czyli głos ma być ważniejszy od hałasu

Wszystkie trzy nowe modele korzystają z technologii Jabra ClearVoice. Jej zadaniem jest oddzielenie głosu użytkownika od hałasu otoczenia. To istotne zwłaszcza tam, gdzie w tle ktoś rozmawia, stuka w klawiaturę, przesuwa krzesło albo właśnie odpala ekspres do kawy.

Do tego dochodzi In-call ANC, czyli aktywna redukcja hałasu działająca podczas rozmowy. To nie jest tylko klasyczne ANC do słuchania muzyki i odcinania się od świata. Chodzi o to, żeby użytkownik słuchawek mógł lepiej skupić się na rozmowie, nawet gdy wokół dzieje się dużo.

Do tego dochodzi funkcja Sidetone, która pozwala słyszeć własny głos. Brzmi jak detal, ale w praktyce pomaga mówić naturalniej. Bez tego ludzie często zaczynają mówić zbyt głośno, bo nie słyszą siebie przez słuchawki. W open space to prosta droga do sytuacji, w której jeden call przeszkadza całemu zespołowi.

Jabra Evolve3

Jabra Evolve3 65 Flex dla ludzi w ruchu

Evolve3 65 Flex to najbardziej mobilny model z nowej trójki. Ma składaną konstrukcję, kompaktowe etui i nie korzysta z klasycznego wysięgnika mikrofonu. To zestaw dla osób, które nie mają jednego stałego miejsca pracy i nie chcą wozić ze sobą dużych słuchawek wyglądających jak sprzęt z call center.

Jabra Evolve3 65 Flex

Ten model ma sprawdzić się w pracy hybrydowej i elastycznej. Użytkownik może korzystać z niego w domu, w biurze, w coworku, na lotnisku albo w innym miejscu, gdzie trzeba szybko wejść na spotkanie i nie walczyć z tłem. Jabra Evolve3 65 Flex ma ulepszone przechwytywanie głosu na zewnątrz, adaptacyjne ANC z czterema mikrofonami i dostosowanie do wiatru.

Bateria też wygląda solidnie. Evolve3 65 Flex ma działać do 16 godzin rozmów albo 80 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. To pokazuje, że mimo kompaktowej formy nie jest to sprzęt tylko na krótkie połączenia.

Cena MSRP modelu Jabra Evolve3 65 Flex wynosi 299 EUR albo 389 USD.

Jabra Evolve3 65 Flex

Jabra Evolve3 65 do open space który nie zna ciszy

Jabra Evolve3 65 jest najbardziej oczywistym wyborem dla open space. Ma klasyczny mikrofon na pałąku, system przechwytywania głosu z trzema mikrofonami i adaptacyjną redukcję hałasu z czterema mikrofonami. To zestaw dla ludzi, którzy prowadzą dużo rozmów w głośnym otoczeniu i nie mogą za każdym razem szukać wolnej salki.

Jabra Evolve3 65

W pełni odwracalne ramię mikrofonu pozwala nosić je po obu stronach. Jest też funkcja „odchyl w górę, aby wyciszyć” i „odchyl w dół, aby mówić”. To proste rozwiązanie, ale w codziennej pracy potrafi być wygodniejsze niż szukanie przycisku mute w aplikacji.

Jabra Evolve3 65 wspiera także Spatial Sound i Super Wideband, co ma dawać bardziej naturalne brzmienie rozmów. To ważne przy długich spotkaniach, bo zmęczenie słuchowe nie bierze się tylko z hałasu. Bierze się też z płaskiego, nienaturalnego dźwięku, którego trzeba słuchać godzinami.

Czas pracy wynosi do 31 godzin rozmów albo 59 godzin odtwarzania muzyki. Cena MSRP modelu Jabra Evolve3 65 to 253 EUR albo 300 USD.

Jabra Evolve3 65

Jabra Evolve3 45 dla tych którzy siedzą przy biurku

Jabra Evolve3 45 jest najlżejszym modelem w nowej trójce. Waży około 100 g i powstał z myślą o osobach, które większość dnia prowadzą rozmowy przy biurku. To mogą być pracownicy biurowi, osoby pracujące z domu, zespoły obsługi klienta, konsultanci, koordynatorzy projektów i wszyscy, którzy spędzają dzień na połączeniach.

Jabra Evolve3 45

Ten model ma technologię Jabra ClearVoice z trzema mikrofonami, podstawową funkcję In-call ANC i odwracalne ramię mikrofonu. Obsługuje też wygodne gesty związane z mikrofonem: uniesienie ramienia wycisza, opuszczenie pozwala mówić. W pracy, gdzie połączenia następują jedno po drugim, takie rzeczy naprawdę robią różnicę.

Bateria pozwala na 21 godzin rozmów albo 36 godzin odtwarzania muzyki. To mniej niż w droższych modelach, ale nadal wystarczająco na pełny dzień pracy. Jabra Evolve3 45 ma być przede wszystkim lekka, wygodna i prosta.

Cena MSRP modelu Jabra Evolve3 45 wynosi 199 EUR albo 199 USD.

Jabra Evolve3 45

AI potrzebuje dobrego głosu bardziej niż kolejnego skrótu w aplikacji

Nowa seria Jabra Evolve3 mocno zahacza o temat sztucznej inteligencji w pracy. I tym razem nie chodzi o modne hasło wrzucone do specyfikacji. Jeśli firma korzysta z transkrypcji spotkań, automatycznych podsumowań, narzędzi zamieniających mowę na tekst albo asystentów głosowych, jakość mikrofonu zaczyna mieć konkretne znaczenie.

Jabra podaje, że nowe modele zapewniają ponad 99 proc. dokładności rozpoznawania głosu dla narzędzi AI w środowiskach open space. Evolve3 65 Flex ma osiągać ponad 95 proc. dokładności wychwytywania głosu dla narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w każdym środowisku.

Jabra Evolve3 65 Flex

To ważne, bo AI nie naprawi wszystkiego, jeśli dostaje słaby materiał wejściowy. Gdy mikrofon zbiera szum, kilka osób mówi naraz, a głos użytkownika ginie w tle, automatyczne notatki i podsumowania szybko zaczynają produkować błędy. Jabra Evolve3 ma więc pomagać nie tylko ludziom w rozmowie, ale też narzędziom, które później tę rozmowę analizują.

Seria Evolve3 ma uprościć życie działom IT

Nowe słuchawki są projektowane z myślą o firmach, więc liczy się nie tylko jakość rozmowy, ale też wdrożenie i zarządzanie. Jabra Evolve3 oferuje bezpieczną łączność Bluetooth Low Energy, adapter USB, natywny Bluetooth i podwójną łączność, czyli możliwość jednoczesnego połączenia z komputerem oraz urządzeniem mobilnym.

Działy IT mogą zarządzać urządzeniami przez Jabra Plus Management i Jabra Xpress. W dużej organizacji to ma ogromne znaczenie. Im więcej różnych modeli i przypadkowych zestawów, tym trudniej utrzymać porządek, aktualizacje i spójne doświadczenie pracowników.

Jabra Evolve3 65

Nowe modele są certyfikowane dla Microsoft Teams, Zoom i Google Meet, a jednocześnie kompatybilne z innymi platformami do spotkań online. To rozsądne, bo firmy często żyją w kilku narzędziach naraz. Jedno spotkanie jest na Teamsie, drugie na Zoomie, trzecie na Google Meet, a użytkownik nie chce zastanawiać się, czy jego zestaw zadziała poprawnie.

Jabra Evolve3 dostępność ceny i specyfikacja

Nowe modele Jabra Evolve3 65 Flex, Jabra Evolve3 65 i Jabra Evolve3 45 będą dostępne globalnie od września 2026 roku. Wszystkie pojawią się w kolorze czarnym.

Model Dla kogo Mikrofon ANC Bateria Cena MSRP Jabra Evolve3 65 Flex praca hybrydowa i mobilna bez wysięgnika, ClearVoice, AI Adaptive ANC, 4 mikrofony do 16 h rozmów, do 80 h muzyki 299 EUR / 389 USD Jabra Evolve3 65 open space i hałaśliwe biura pałąk, 3 mikrofony, ClearVoice Adaptive ANC, 4 mikrofony do 31 h rozmów, do 59 h muzyki 253 EUR / 300 USD Jabra Evolve3 45 rozmowy przy biurku pałąk, 3 mikrofony, ClearVoice podstawowe In-call ANC do 21 h rozmów, do 36 h muzyki 199 EUR / 199 USD

W całej trójce dostajemy też Sidetone, obsługę Microsoft Teams, Zoom i Google Meet, Bluetooth Low Energy, zarządzanie przez narzędzia Jabra oraz konstrukcję nastawioną na dłuższą żywotność. Producent przewidział między innymi wymienne baterie i poduszki nauszne, materiały z recyklingu lub z obiegu zamkniętego oraz opakowanie z certyfikatem FSC.

Jabra Evolve3 65

Jabra Evolve3 ma sens tam gdzie rozmowa jest narzędziem pracy

Nie każdy potrzebuje biznesowego zestawu słuchawkowego za kilkaset euro. Jeśli ktoś ma dwa calle tygodniowo i przez większość dnia pisze maile, zwykłe słuchawki mogą wystarczyć. Ale w firmach, gdzie komunikacja głosowa jest codziennym narzędziem pracy, Jabra Evolve3 trafia w realny problem.

Największą zaletą nowej serii jest dopasowanie do różnych stylów pracy. Evolve3 65 Flex bierze na cel hybrydę i mobilność. Evolve3 65 celuje w hałas open space. Evolve3 45 daje lekką, biurkową opcję dla ludzi, którzy po prostu dużo rozmawiają. To rozsądniejsze niż udawanie, że jeden model pasuje wszystkim.

Jabra Evolve3 65 Flex

Jabra Evolve3 pokazuje też, że era „byle jakiego audio” w pracy powoli się kończy. Spotkania są zbyt częste, narzędzia AI zbyt mocno zależne od głosu, a zespoły zbyt rozproszone, żeby ignorować jakość dźwięku. Dobry zestaw słuchawkowy nie zrobi z kiepskiego spotkania dobrego. Ale może sprawić, że przynajmniej wszyscy będą się słyszeć bez walki z hałasem.

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