Promocja Tineco S9. Drugi odkurzacz dostaniesz gratis

Dobry odkurzacz myjący potrafi skrócić sprzątanie o połowę, ale modele z najwyższej półki nadal kosztują tyle, że zakup zwykle poprzedza dłuższe liczenie. Promocja Tineco S9 może ten rachunek trochę uprościć. Wybrane urządzenia zostały przecenione nawet o 1000 zł, a przy zakupie dwóch flagowych modeli można otrzymać dodatkowy odkurzacz pionowy. Nie mówimy więc o symbolicznym płynie do podłóg dorzuconym do pudełka, lecz o osobnym urządzeniu do sprzątania. Akcja potrwa tylko do 9 sierpnia 2026 roku. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić warunki w konkretnym sklepie, ponieważ ceny i zestawy mogą różnić się między partnerami.

Promocja Tineco S9

Promocja Tineco S9 daje odkurzacz w prezencie

Najmocniejsza część akcji dotyczy dwóch flagowych modeli. Do FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro dołączany jest pionowy PURE ONE A50S. Kupujący FLOOR ONE Station S9 Artist mogą natomiast otrzymać bardziej rozbudowany model PURE ONE S50 Pro.

To sensowny układ dla domu, w którym odkurzacz myjący ma zajmować się twardymi podłogami, a klasyczne urządzenie pionowe będzie używane do dywanów, kanapy, schodów czy szybkiego zbierania kurzu. Jeden sprzęt nie zawsze potrafi zrobić wszystko równie dobrze, dlatego taki zestaw może być praktyczniejszy niż najbardziej rozbudowana konstrukcja wielofunkcyjna.

Promocja nie ogranicza się jednak do prezentów. FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, S9 Artist Premium, S9 Artist Elite oraz S9 Scientist Complete zostały objęte rabatami wynoszącymi nawet 1000 zł. Dokładne ceny i warunki zależą od wybranego sprzedawcy.

W oficjalnym sklepie Tineco cena S9 Artist Premium została obniżona z 3299 do 2299 zł. FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro jest natomiast wyceniony na 3999 zł, z dodatkowym rabatem 600 zł naliczanym w koszyku.

Promocja Tineco S9

Odkurzanie i mycie podczas jednego przejazdu

Seria FLOOR ONE S9 została zaprojektowana przede wszystkim do twardych podłóg. Urządzenia jednocześnie zbierają suche zabrudzenia i myją powierzchnię, dzięki czemu nie trzeba najpierw odkurzać całego mieszkania, a następnie ponownie pokonywać tej samej trasy z mopem.

Za dobór parametrów odpowiada czujnik iLoop. System wykrywa poziom zabrudzenia i automatycznie reguluje moc ssania oraz ilość podawanej wody. W teorii odkurzacz powinien więc pracować spokojniej na lekko zakurzonej podłodze, a zwiększać intensywność po wjechaniu na zaschniętą plamę lub rozsypane resztki.

W urządzeniach zastosowano również DualBlock Anti-Tangle. Rozwiązanie ma ograniczać nawijanie się włosów i sierści na wałek, co szczególnie docenią właściciele zwierząt oraz osoby, które nie chcą po każdym sprzątaniu wycinać kłębków nożyczkami.

Tineco S9 wjedzie pod kanapę

Jedną z bardziej praktycznych funkcji jest konstrukcja Lay-Flat 180°. Odkurzacz można położyć niemal płasko, aby wsunąć go pod łóżko, sofę lub niskie meble. W przypadku dużych urządzeń myjących nie jest to oczywiste, ponieważ rozbudowany korpus często blokuje dostęp do takich miejsc.

Prowadzenie ma ułatwiać technologia SmoothDrive. Odkurzacz wspomaga ruch do przodu i do tyłu, ograniczając wysiłek potrzebny do manewrowania cięższą konstrukcją ze zbiornikami na czystą oraz brudną wodę.

Przydatny może być również Quiet Mode. Tego rodzaju sprzęt zwykle nie pracuje bezgłośnie, ale spokojniejszy tryb pozwala posprzątać mieszkanie bez robienia z salonu hali produkcyjnej.

Promocja Tineco S9

Sam się czyści i suszy wałek gorącym powietrzem

Najmniej przyjemna część korzystania z odkurzacza myjącego zaczyna się po zakończeniu pracy. Brudny wałek pozostawiony w wilgotnej stacji szybko może zacząć nieprzyjemnie pachnieć. Dlatego modele z rodziny S9 oferują automatyczne czyszczenie oraz suszenie.

Tryb FlashDry wykorzystuje temperaturę 85°C i może wysuszyć element roboczy w około pięć minut. Alternatywą jest SilentDry, który działa do 40 minut, ale utrzymuje poziom hałasu poniżej 45 dBA. Pierwszy sprawdzi się, gdy zależy nam na czasie, drugi wtedy, gdy urządzenie stoi blisko salonu lub sypialni.

Odkurzacze z serii S9 mają także certyfikat TÜV dotyczący skuteczności usuwania sierści oraz ograniczania bakterii. Nie zwalnia to użytkownika z regularnego opróżniania zbiornika i czyszczenia elementów, ale automatyczne płukanie oraz suszenie powinny wyraźnie ograniczyć ilość pracy wykonywanej ręcznie.

Gdzie obowiązuje promocja Tineco S9?

Akcja trwa od 27 lipca do 9 sierpnia 2026 roku. Produkty można kupić w Media Expert, x-kom, Neonet, Komputroniku, Max Elektro oraz w oficjalnym sklepie internetowym Tineco.

Najważniejsze jest porównanie ofert przed złożeniem zamówienia. Jeden sprzedawca może oferować niższą cenę, inny bardziej wartościowy prezent, raty albo dodatkowe akcesoria. Warunki promocji zależą od polityki poszczególnych partnerów, dlatego sama obecność produktu na liście nie oznacza automatycznie identycznego zestawu w każdym sklepie.

Promocja Tineco S9

Rabat do 1000 zł brzmi lepiej niż kolejny gadżet

Promocja Tineco S9 najbardziej opłaci się osobom, które już planowały zakup odkurzacza myjącego z wyższej półki. Obniżka do 1000 zł jest odczuwalna, a dodatkowy odkurzacz pionowy może stworzyć kompletny zestaw do sprzątania całego domu.

Nie ma natomiast sensu dopłacać do najdroższego modelu wyłącznie dla prezentu. Jeśli mieszkanie ma głównie twarde podłogi, tańszy S9 Artist Premium za 2299 zł może okazać się bardziej racjonalnym wyborem niż zestaw z drugim urządzeniem, które później będzie tylko zajmować miejsce.

Najważniejsze jest jednak to, że promocja Tineco S9 dotyczy sprzętu, który odkurza i myje podłogę podczas jednego przejazdu, a po zakończeniu pracy sam płucze i suszy wałek. Jeżeli rzeczywiście skróci to cotygodniowe sprzątanie, oszczędność czasu może być znacznie cenniejsza niż największy rabat wpisany na czerwonym banerze.

Przy okazji zobacz naszą relację z premiery marki Tineco w Polsce.