Nowe odkurzacze pionowe Tineco w Polsce. Myją i odkurzają

Kilka dni temu miałem okazję uczestniczyć w prezentacji marki, która właśnie „wprowadza się” na polski rynek. Mowa o Tineco, czyli przedsiębiorstwie, którego urządzenia widziałem na targach IFA w Berlinie w ubiegłym roku. Czy Polacy polubią te odkurzacze pionowe określane jako produkty premium? Jedno jest pewne – konkurencja jest duża.

Marka Tineco oficjalnie w Polsce.

Podczas spotkania w centrum Warszawy mogłem bliżej poznać nowości marki Tineco, które są już wprowadzone na półki sklepowe. Oprócz tego przedstawiciele przedsiębiorstwa opowiedzieli o swoich planach na ten rok. Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim wielu modeli wet&dry, a więc odkurzaczy do sprzątania podłóg na mokro i sucho. Są też „typowe” modele, za pomocą których pozbędziemy się kurzu, jednak zauważyłem, że producent nastawił się głównie na tą pierwszą kategorię. Nic dziwnego, ponieważ firma wystartowała ze sprzedażą w 1998 roku, a dziś z jej produktów korzysta ponad 23 miliony osób.

Nasza marka jest dobrze znana w Azji czy Ameryce Północnej, a od niedawna mocniej otwieramy się na Europę – teraz przyszedł czas na Polskę. Oferta Tineco odpowiada na potrzeby świadomych konsumentów, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań do domu i mieszkania. To, co nas wyróżnia to inteligentne technologie i funkcjonalności w doskonałym stosunku jakości do ceny. Perry Wang, Head of Sales Tineco Europe.

Co sprzedaje Tineco?

Jak już wspomniałem – sprzęt do sprzątania, jednak nie są to roboty sprzątające, a odkurzacze pionowe, które mają zadbać (z naszą pomocą rzecz jasna) o nasze zdrowie psychiczne. Co takiego? Tak, nie żartuję. Podobno czyste wnętrze sprawia, że czujemy się lepiej. Podczas spotkania mogłem poznać kilka ciekawych kamieni milowych, którymi chwaliła się marka. Przede wszystkim musimy wrócić do 2019 roku, kiedy to Tineco jako pierwsza w branży, wprowadziła do sprzedaży odkurzacz z serii PURE ONE, który cechował się technologią inteligentnego wykrywania kurzu. Wszystko dzięki czujnikom iLoop.

Kolejną ciekawą serią była FLOOR ONE, która ułatwiała nam sprzątanie na mokro i sucho. Co ciekawe, marka ta ma ponad 900 globalnych patentów, co sprawia, że faktycznie mówimy o prawdziwym producencie sprzętu, a nie o przedsiębiorstwie, które potrafi tylko inspirować się innymi przedsiębiorstwami. Nie są to „słowa rzucane na wiatr”. Potwierdzeniem może być również nagroda – od trzech lat Tineco jest liderem w dziedzinie odkurzaczy domowych typu wet&dry.

Tineco w Polsce. Jakie produkty będą mogli kupić klienci?

Zero zaskoczenia. Chodzi przede wszystkim o odkurzacze do sprzątania na mokro i sucho. Premiera z ubiegłego tygodnia ujawniła plany na najbliższe miesiące. Producent postanowił zaprezentować odkurzacze myjące Floor One:

S9 Artist Steam Pro

Station S9 Artist

S9 Scientics Somplete

S7 Stretch Steam Plus

S7 MAX Gold

S7 Fold Elite

I7 Fold Premium

S5 Stretch Gold

W ramach nowości zobaczyliśmy również odkurzacze pionowe Pure One. Mowa o takich modelach jak A90S, Station 5 Pro oraz S70 Plus.

Nowe inteligentne odkurzacze pionowe. Poznaj S9 Artist Steam Pro

Podczas prezentacji mieliśmy okazję sprawdzić możliwości kilku modeli. Warto wyróżnić tu odkurzacz, za pomocą którego pozbędziemy się kurzu oraz plam, a przy okazji odświeżymy podłogi.

Seria FLOOR ONE S9 Artist cechuje się specjalną głowicą szczotki DualBlock Anti-Tangle, która została zaprojektowana tak, abyśmy się nie martwili zaplątanymi włosami. Do tego dochodzi czujnik iLoop, który ma wykryć zabrudzenia w czasie rzeczywistym. Oczywiście, chodzi tu o dostosowanie mocy i przepływu wody, aby użytkownik takiego sprzętu cieszył się skutecznie posprzątaną powierzchnią. Nie sposób nie wspomnieć o technologii SmoothDrive, która posiada wbudowany żyroskop i system napędu oparty na czujnikach. Wszystko po to, by umożliwiać komfortowe sterowane oraz obrót o 90 stopni.

Kolejnym wyróżnikiem wpływającym na łatwość obsługi jest nisko położony środek ciężkości. To, co bardzo mi się spodobało, to możliwość dwustronnego czyszczenia przy krawędziach oraz konstrukcja 180 stopni Lay-Flat. Ma ona ułatwić sprzątanie wokół przeszkód. Jest też podświetlenie, które zmienia kolor w zależności od stopnia wykrytego zanieczyszczenia, podświetlenie LED, które ujawnia niewidoczny brud. Jeśli chodzi o czas pracy, ten nie został zmierzony, ale podobno ma być długi. Wszystko za sprawą siedmiu akumulatorów o pojemności 4000 mAh.

S7 Steam Plus – wydajny odkurzacz myjący

Zerknijmy jeszcze w kierunku S7 Stretch Steam Plus. To sprzęt, który potrafi skutecznie posprzątać podłogę – zarówno na sucho, jak i na mokro. Sprzęt ten został wyposażony w czujniki iLoop czy MHCBS. Mnie z kolei najbardziej zaskoczyła (pozytywnie) technologia 160 stopni Celsjusza HyperSteam, którą cechuje specjalna konstrukcja. Dysze zostały skierowane tak, by para pod dużym ciśnieniem leciała centralnie na nią. Dzięki temu możemy wyeliminować nawet zaschnięte zabrudzenia, a przy okazji dezynfekujemy podłogę bez konieczności korzystania ze środków chemicznych. Widziałem, jak technologia ta działa na żywo i muszę przyznać, że zarówno praca odkurzacza, jak i sam efekt końcowy wywarły na mnie duże wrażenie!

Model ten cechuje się również konstrukcją 180 stopni Lay-Flat, więc możemy bez problemu wjechać pod meble i sprzątać podłogę tuż przy krawędziach. Oczywiście, ważna jest również późniejsza eksploatacja. Mam tu na myśli czyszczenie sprzętu po zakończonej pracy. W tym przypadku mamy system samooczyszczenia FlashDry, który korzysta z podgrzanej wody oraz ciepłego powietrza, by zarówno dokładnie umyć i wysuszyć zarówno szczotkę, jak i wewnętrzne przewody. Producent twierdzi również, że model ten powinien pracować do osiemdziesięciu minut na jednym ładowaniu, co również można uznać za duży atut.

Gdzie kupić odkurzacze Tineco?

Zacznijmy od tego, że marka planuje niebawem wprowadzić na polski rynek takie modele jak S9 Scientist Complete, czyli odkurzacz z ciekawym, a już na pewno efektownym designem. Pojawi się również model A90s, czyli odkurzacz o mocy wynoszącej nawet 270 AW. W ofercie znajdzie się także S7 Fold Elite oraz i7 Fold Premium. Będziemy jednak o nich pisać w osobnych artykułach.

Jeśli chodzi o dostępność, sprzęt będzie można kupić między innymi za pośrednictwem oficjalnej strony Tineco, w sklepie Tineco na Allegro, oraz w sieciach takich jak Media Expert, Neonet, x-kom, Komputronik, Media Mark czy RTV EURO AGD. Krótko mówiąc, ekspansja na całego.

