Beko CaffeExperto. Ekspres zrobi nawet 50 napojów

Beko CaffeExperto powiększa się o nowe ekspresy automatyczne, kolbowe i przelewowe. Najbardziej rozbudowane urządzenia potrafią przygotować aż 50 różnych napojów, w tym kawy na zimno i Cold Brew. Producent pomyślał również o osobach, które lubią samodzielnie mielić ziarna, ubijać kawę i kontrolować proces parzenia. W ofercie znalazły się więc kompaktowe ekspresy kolbowe ze zintegrowanym młynkiem. Miłośnicy klasycznej kawy przelewowej także otrzymają nowy model z regulacją mielenia i możliwością przygotowania nawet 10 filiżanek. Nowa seria pokazuje, że domowy ekspres coraz częściej ma zastąpić całą kawiarnię, a nie jedynie przygotować poranne espresso.

Beko CaffeExperto CED 8564 B

Beko CaffeExperto przygotuje do 50 napojów

Najbardziej zaawansowanymi urządzeniami w odświeżonej ofercie są automatyczne ekspresy Beko CEG8564B i CEG8564X. Producent kieruje je do użytkowników, którzy oczekują maksymalnej wygody i nie chcą samodzielnie wykonywać kolejnych etapów przygotowania kawy.

Ekspresy oferują 50 napojów z możliwością personalizacji. Użytkownik może więc dopasować kawę do swoich preferencji, zamiast za każdym razem korzystać z tych samych fabrycznych proporcji.

Obsługę ułatwia kolorowy ekran dotykowy TFT o przekątnej 6,8 cala. Ustawieniami można zarządzać także za pomocą aplikacji. Wśród dostępnych propozycji znalazły się klasyczne kawy czarne, napoje mleczne oraz Cold Brew.

Beko CaffeExperto pozwala również przygotować dwie kawy jednocześnie. To niewielki, ale praktyczny dodatek, szczególnie rano, gdy do ekspresu ustawia się więcej niż jedna osoba.

Duży młynek i automatyczne czyszczenie

Modele CEG8564B i CEG8564X mają stalowy młynek z 13-stopniową regulacją grubości mielenia. Taki zakres pozwala lepiej dopasować sposób rozdrabniania ziaren do wybranego napoju i indywidualnych preferencji.

Pompa pracuje z ciśnieniem 19 barów. Pojemnik mieści 400 gramów ziaren, zbiornik na wodę ma pojemność dwóch litrów, a do pojemnika na mleko można wlać 600 mililitrów. Duże zbiorniki oznaczają rzadsze uzupełnianie wody, ziaren i mleka. Będzie to szczególnie przydatne w domu, w którym z ekspresu regularnie korzysta kilka osób.

Automaty Beko CaffeExperto oferują również podgrzewanie filiżanek oraz programy czyszczenia, płukania i odkamieniania. Nadal trzeba opróżniać pojemniki i uzupełniać środki czyszczące, ale większość czynności konserwacyjnych przeprowadzana jest automatycznie.

Beko CaffeExperto CEG 8564 X

Ekspresy kolbowe Beko GrindPro mają tylko 18 cm

Nie każdy miłośnik kawy chce oddawać cały proces automatyce. Dla osób lubiących samodzielne przygotowywanie napoju Beko stworzyło modele kolbowe GrindPro CED7524X oraz CED6522B.

Oba urządzenia mają wbudowany młynek ze stali nierdzewnej. Ziarna mogą więc zostać zmielone bezpośrednio przed parzeniem, bez konieczności ustawiania obok ekspresu kolejnego urządzenia.

Ważnym atutem jest szerokość wynosząca zaledwie 18 centymetrów. Ekspresy powinny zmieścić się nawet na mniejszym blacie, chociaż przed zakupem warto uwzględnić również przestrzeń potrzebną do uzupełniania zbiornika i obsługi kolby.

Wyposażenie obejmuje kolorowy ekran dotykowy, trzy ustawienia temperatury oraz regulację ilości wody.

Beko CaffeExperto CEG 8564 B

Cold Brew, kapsułki albo klasyczna dysza

Bardziej rozbudowany Beko GrindPro CED7524X otrzymał pompę o ciśnieniu 20 barów, automatyczne programy czyszczenia oraz pojemnik na mleko. Ekspres może również korzystać z kapsułek i przygotowywać napoje na zimno, w tym Cold Brew.

CED6522B jest prostszym modelem z pompą o ciśnieniu 15 barów. Zamiast automatycznego systemu mlecznego zastosowano klasyczną dyszę do spieniania. Urządzenie ma również zintegrowany tamper. Element ten pomaga równomiernie ubić zmieloną kawę w kolbie przed rozpoczęciem ekstrakcji.

Oba ekspresy rozwijają linię Beko CaffeExperto w kierunku użytkowników, którzy chcą mieć większy wpływ na smak i sposób przygotowania napoju, ale nie zamierzają rezygnować z wbudowanego młynka.

Beko CaffeExperto także dla fanów kawy przelewowej

Nowością jest również ekspres przelewowy CFM8518I. Model łączy klasyczną metodę parzenia ze zintegrowanym młynkiem oferującym 13 ustawień grubości mielenia. Urządzenie ma specjalnie zaprojektowaną głowicę zaparzającą, która ma poprawiać ekstrakcję. Do sterowania służy kolorowy ekran dotykowy.

Użytkownik może wybrać jeden z trzech poziomów intensywności naparu, ustawić timer i skorzystać z programu czyszczenia. Ekspres przygotowuje jednocześnie do 10 filiżanek, dlatego sprawdzi się podczas spotkań lub w domu, w którym kawa znika całymi dzbankami.

Co ciekawe, CFM8518I także umożliwia przygotowanie Cold Brew. Kawa na zimno nie została więc zarezerwowana wyłącznie dla najdroższych automatów i ekspresów kolbowych.

Beko CaffeExperto CEG 8564 X

Jaki ekspres Beko wybrać?

Automatyczne modele CEG8564B i CEG8564X będą najbardziej odpowiednie dla osób, które oczekują dużego wyboru napojów i obsługi ograniczonej do kilku dotknięć ekranu.

GrindPro CED7524X oraz CED6522B wymagają większego zaangażowania, ale dają użytkownikowi więcej kontroli nad procesem parzenia. Z kolei CFM8518I kierowany jest do osób preferujących kawę przelewową i przygotowywanie większej liczby filiżanek.

Beko CaffeExperto nie jest więc pojedynczym ekspresem, lecz całą rodziną urządzeń przeznaczonych dla różnych użytkowników. W przekazanych informacjach nie podano jednak cen ani dokładnego terminu rozpoczęcia sprzedaży nowych modeli.

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