Dreame Brand Month. Telewizor 75 cali 2000 zł taniej

Dreame Brand Month nie ogranicza się do robotów sprzątających i odkurzaczy pionowych. W letniej ofercie znalazły się również oczyszczacze powietrza, wentylator, telewizory, ekspres do kawy oraz frytkownica beztłuszczowa. Najtańsze z opisanych urządzeń kosztuje 299 zł. Największa obniżka kwotowa dotyczy natomiast 75-calowego telewizora Dreame S100, którego cena spadła o 2000 zł. Ciekawą propozycją dla właścicieli zwierząt może być oczyszczacz AP10 ze specjalnym miejscem dla kota. Promocyjne ceny obowiązują w ramach akcji obejmującej blisko 150 urządzeń.

Dreame Brand Month

Dreame Brand Month z oczyszczaczami dla właścicieli zwierząt

Dreame FP10 został zaprojektowany z myślą o pomieszczeniach, w których problemem są sierść, drobne zanieczyszczenia oraz nieprzyjemne zapachy. Obracająca się rolka automatycznie zbiera i rozplątuje włosy, ograniczając konieczność częstego ręcznego czyszczenia.

Urządzenie wykorzystuje pięciowarstwowy system filtracji, węgiel aktywny, światło UVC oraz generator jonów ujemnych. Pierścieniowe podświetlenie informuje o jakości powietrza, a deklarowany poziom hałasu wynosi od 32 do 62 dB. Cena FP10 spadła z 1699 do 1449 zł.

Dreame AP10 kosztuje 1199 zł zamiast 1599 zł. Producent deklaruje, że urządzenie może poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu w ciągu siedmiu minut. W górnej części obudowy przygotowano miejsce przeznaczone dla kota, wyposażone dodatkowo w laser do zabawy. Konstrukcja jest zabezpieczona przed przechyleniem, a przewód ma być odporny na przegryzienie.

Dreame FP10 w Media Expert.

Dreame Brand Month

Wentylator, który dopasowuje siłę nawiewu

Dreame MF10 wykorzystuje system pozwalający kierować powietrze w różnych kierunkach. Wentylator obraca się w poziomie o 180 stopni, a w pionie do 90 stopni. Według deklaracji producenta może odświeżyć przestrzeń o powierzchni do 40 m² w około cztery minuty.

Czujnik temperatury automatycznie dobiera siłę nawiewu do warunków w pomieszczeniu. Użytkownik może skorzystać z dziesięciu trybów pracy oraz sterowania przez aplikację, panel dotykowy albo komendy głosowe.

Bezłopatkowa konstrukcja ułatwia czyszczenie i ogranicza dostęp do obracających się elementów. Dreame MF10 został przeceniony z 999 do 759 zł.

Dreame Brand Month

Telewizory Dreame taniej nawet o 2000 zł

Dreame Q100 ma 55-calowy panel 4K QLED+ i obsługuje odświeżanie 120 Hz. W wyposażeniu znalazły się również automatyczny tryb niskiego opóźnienia, formaty HDR, Google TV oraz złącze CI, które może ograniczyć potrzebę korzystania z dodatkowego dekodera.

Model kosztuje 1549 zł zamiast 2599 zł. Oznacza to obniżkę o 1050 zł, czyli około 40 procent względem ceny katalogowej.

Znacznie większym urządzeniem jest 75-calowy Dreame S100. Telewizor wykorzystuje podświetlenie Mini LED z 200 strefami lokalnego wygaszania, panel QLED+ oraz odświeżanie do 144 Hz.

Za dźwięk odpowiada system o mocy 70 W w konfiguracji 4.1.2 z wbudowanym subwooferem i obsługą Dolby Atmos. Cena spadła z 6999 do 4999 zł, co daje największą kwotową obniżkę w tym zestawieniu.

Dreame S100 75″ w Media Expert.

Dreame Brand Month

Automatyczny ekspres o szerokości 18 cm

Dreame Ecceluxe Slim jest automatycznym ekspresem przygotowanym z myślą o kuchniach, w których liczy się każdy centymetr blatu. Obudowa ma zaledwie 18 cm szerokości.

Urządzenie oferuje pięć napojów kawowych i mlecznych, ciśnienie 19 barów oraz dziewięciostopniową regulację młynka. Temperatura parzenia została określona na 92 stopnie Celsjusza, a deklarowany poziom hałasu nie przekracza 65 dB.

Codzienną obsługę mają ułatwiać programy samoczyszczące oraz wyjmowana jednostka zaparzająca. Cena ekspresu została obniżona z 2199 do 1599 zł.

Dreame Ecceluxe Slim w Media Expert.

Dreame Brand Month

Frytkownica Dreame AF30 za 299 zł

Najtańszym urządzeniem w zestawieniu jest frytkownica beztłuszczowa Dreame AF30. Model kosztuje obecnie 299 zł zamiast 499 zł.

Sprzęt ma siedmiolitrową komorę oraz sześć trybów przeznaczonych między innymi do pieczenia, smażenia, suszenia, odgrzewania i gotowania z wykorzystaniem pary. Trójfazowy wtrysk pary ma ograniczać przesuszanie jedzenia.

Temperaturę można ustawić w zakresie od 50 do 200 stopni Celsjusza. System obiegu gorącego powietrza ma równomiernie ogrzewać całą komorę, dzięki czemu potraw nie trzeba obracać podczas przygotowywania.

Dreame Brand Month

Nie tylko wysokość obniżki ma znaczenie

W Dreame Brand Month warto zwracać uwagę nie tylko na wysokość rabatu, ale przede wszystkim na to, czy dane urządzenie odpowiada konkretnym potrzebom. Telewizor Dreame S100 oferuje największą obniżkę kwotową, ale będzie propozycją głównie dla osób szukających dużego ekranu z zaawansowanymi parametrami obrazu i dźwięku. W przypadku mniejszych zakupów ciekawsze mogą okazać się urządzenia dopasowane do codziennych zastosowań, takie jak oczyszczacz powietrza, wentylator, ekspres do kawy czy frytkownica beztłuszczowa.

Przy wyborze sprzętu warto więc porównać nie tylko cenę przed i po promocji, ale również funkcje, koszty późniejszego użytkowania oraz miejsce, jakie urządzenie zajmie w domu.

Dreame Brand Month potrwa do końca lipca 2026 roku. Dostępność poszczególnych modeli i ich ceny mogą zależeć od konkretnego sklepu oraz pozostałych zapasów.

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