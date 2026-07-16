Dreame Brand Month. Kurz znika, ceny lecą w dół

Dreame Brand Month obejmuje między innymi dziewięć bezprzewodowych odkurzaczy pionowych dostępnych w obniżonych cenach. Największa różnica względem sugerowanej ceny katalogowej wynosi 700 zł. W ofercie znalazły się zarówno lekkie modele do szybkiego sprzątania, jak i mocniejsze urządzenia pozwalające jednocześnie odkurzać oraz myć podłogi. Ceny zaczynają się od 499 zł za Dreame T30 Flex. Za bardziej rozbudowane konstrukcje trzeba zapłacić od 899 do 1499 zł. Promocyjne warunki mają obowiązywać do końca lipca 2026 roku.

Dreame Brand Month

Dreame Brand Month z największą obniżką o 700 zł

Największą przeceną objęto Dreame V30 Essential. Jego sugerowana cena katalogowa wynosi 2099 zł, natomiast w ramach akcji urządzenie można znaleźć za 1399 zł.

Przy okazji zobacz również nasz test odkurzacza pinowego Dreame V30 Essential.

Model oferuje moc ssania 330 AW, silnik osiągający 150 tys. obrotów na minutę oraz filtr HEPA H14. Inteligentny czujnik rozpoznaje poziom zabrudzenia i automatycznie dobiera parametry pracy. Zastosowano również rurę składaną pod kątem 90 stopni, która ułatwia odkurzanie pod kanapą lub łóżkiem. Deklarowany czas działania wynosi do 90 minut.

Dreame Brand Month

O 500 zł mniej kosztują Dreame Z30 Ultra i Dreame Z30. Pierwszy z nich został przeceniony z 1999 do 1499 zł. Zapewnia moc 330 AW, filtrację HEPA H14, podświetlenie kurzu oraz pojemnik o objętości 600 ml.

Dreame Z30 kosztuje natomiast 1099 zł zamiast 1599 zł. Model generuje podciśnienie do 28 tys. Pa, korzysta z czujników podczerwieni i może pracować do 90 minut.

Dreame Brand Month

Lekkie modele do szybkiego sprzątania

Najtańszym odkurzaczem w zestawieniu jest Dreame T30 Flex. Jego cena spadła z 699 do 499 zł. Urządzenie waży około 1,5 kg, a łamana rura pozwala sprzątać pod meblami bez głębokiego schylania. Moc ssania wynosi 144 AW, natomiast deklarowany czas działania sięga 60 minut.

Tyle samo waży Dreame Z30 Slim, który kosztuje obecnie 999 zł zamiast 1299 zł. Model oferuje moc 210 AW i podciśnienie do 24 tys. Pa. System TangleCut ma ograniczać gromadzenie się włosów na szczotce, a konstrukcję można odchylić do 180 stopni.

Według producenta akumulator pozwala na maksymalnie 90 minut pracy i posprzątanie powierzchni do 170 m². Rzeczywisty wynik będzie zależał od wybranego trybu oraz zastosowanej końcówki.

Dreame R20 przeceniono z 1199 do 1099 zł. Odkurzacz zapewnia moc 190 AW, podświetlenie kurzu oraz automatyczne dostosowywanie ssania do wykrytych zabrudzeń.

Dreame Brand Month

Odkurzanie i mycie podłóg w jednym urządzeniu

W Dreame Brand Month znalazły się również modele wyposażone w rozwiązania przeznaczone do czyszczenia podłóg na mokro. Najtańszym z nich jest Dreame R10s Pro Aqua, dostępny za 899 zł zamiast 1299 zł.

Urządzenie generuje podciśnienie do 25 tys. Pa i zostało wyposażone w osobny moduł mopujący. Waży 1,7 kg, ma rurę zginaną pod kątem 90 stopni i może działać do 90 minut podczas odkurzania na sucho.

Dreame R20 Ultra AquaCycle kosztuje 999 zł, czyli o 400 zł mniej od sugerowanej ceny katalogowej. Głowica skręca o 90 stopni, a konstrukcja może pracować w pozycji niemal płaskiej. Czujniki rozpoznają rodzaj zabrudzenia i dobierają moc sięgającą 200 AW.

Najmocniejszym modelem z funkcją mycia jest Dreame Z30 AquaCycle. Oferuje 310 AW i trzy oddzielne zbiorniki: na czystą wodę, zużytą wodę oraz suche zabrudzenia. Jego cena spadła z 1699 do 1499 zł.

Dreame Brand Month

Który odkurzacz Dreame wybrać?

Do niewielkiego mieszkania i szybkiego zbierania okruchów wystarczający może być lekki T30 Flex lub Z30 Slim. Osoby oczekujące większej mocy powinny zwrócić uwagę na Z30, Z30 Ultra albo V30 Essential.

Dreame Z30 Ultra w Media Expert.

Dreame V30 Essentail w Media Expert.

R10s Pro Aqua, R20 Ultra AquaCycle i Z30 AquaCycle są propozycjami dla użytkowników, którzy chcą połączyć odkurzanie z czyszczeniem podłogi na mokro. Przy wyborze warto uwzględnić, że modele z funkcją mycia mają dodatkowe zbiorniki i elementy, które trzeba regularnie opróżniać oraz utrzymywać w czystości.

Przy wyborze nie warto kierować się wyłącznie maksymalną mocą lub deklarowanym czasem działania. Znaczenie mają także masa urządzenia, sposób przechowywania, wielkość mieszkania oraz rodzaj najczęściej sprzątanych powierzchni.