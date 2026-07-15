Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Kuchnia Vikinga. Rabat w Maroku, zniżki w Polsce

Klienci diet pudełkowych dobrze znają schemat polegający na szukaniu kodów, obserwowaniu influencerów i czekaniu na odpowiedni moment z zamówieniem. Kuchnia Vikinga chce ten mechanizm uprościć, przenosząc zniżki bezpośrednio do cennika. Im dłuższy okres dostaw wybiera klient, tym niższa staje się cena. Zmiana została opakowana w kampanię, w której rabat dosłownie trafia do Rabatu. Historia zaczęła się od tajemniczych komunikatów w Warszawie, a jej rozwinięcie nagrano już w stolicy Maroka. Całość łączy zmianę cen, działania z twórcami internetowymi i limitowane elementy inspirowane marokańską kulturą.
Autor:Malgorzata Kowalik
15/07/2026
Kuchnia Vikinga Kuchnia Vikinga
Kuchnia Vikinga
Spis treści ukryj
1. Kuchnia Vikinga kończy z polowaniem na kody
2. Rabat naprawdę trafił do Rabatu
3. Influencerzy ruszyli śladem rabatu
4. Marokański smak trafia do pudełek
5. Stała zniżka zamiast chwilowej promocji

Kuchnia Vikinga wysłała rabat do Maroka, ale klientom zostawiła stałe oszczędności. Marka zmienia sposób naliczania zniżek i rezygnuje z uzależniania niższej ceny od znalezienia odpowiedniego kodu. Od teraz zamówienia na 5–24 dni są automatycznie tańsze o 20 procent, a przy wyborze co najmniej 25 dni oszczędność wzrasta do 25 procent. Rabat pojawia się od razu w cenniku, bez wpisywania hasła i czekania na kolejną promocję. Zmianie towarzyszy kampania „Gdzie jest Rabat? W Maroku”, wykorzystująca grę słów z nazwą stolicy Maroka. Do akcji dołączyli polscy i marokańscy influencerzy, a w menu pojawiło się także danie inspirowane tamtejszą kuchnią.

Kuchnia Vikinga
Kuchnia Vikinga

Kuchnia Vikinga kończy z polowaniem na kody

Najważniejszym elementem kampanii nie jest sam wyjazd do Maroka, lecz nowa struktura cenowa. Kuchnia Vikinga automatycznie nalicza oszczędności zależnie od długości zamówienia.

Przy zamówieniach obejmujących od 5 do 24 dni cena jest niższa o 20 procent. Klienci wybierający dietę na co najmniej 25 dni otrzymują 25 procent oszczędności. Nie trzeba wpisywać kodu, przechodzić z linku twórcy internetowego ani czekać na okresową akcję.

Marka chce w ten sposób premiować osoby, które zamawiają dietę na dłużej, a jednocześnie sprawić, by cena była bardziej przewidywalna. Klient od początku widzi kwotę uwzględniającą zniżkę i nie musi zastanawiać się, czy za kilka dni pojawi się lepsza oferta.

Rabat naprawdę trafił do Rabatu

Kampania „Gdzie jest Rabat? W Maroku” rozpoczęła się od zagadkowych komunikatów umieszczonych w tunelach pod warszawską Rotundą oraz w mediach społecznościowych. Pojawiały się tam pytania „Gdzie jest Rabat?” i „Gdzie kod?”, ale bez natychmiastowego wyjaśnienia.

Rozwiązanie zagadki przyniósł film nagrany w stolicy Maroka. Wystąpiła w nim Loubna El Yamani, marokańska influencerka, która przy billboardzie w Rabacie odkrywa językową zbieżność między nazwą miasta a polskim określeniem zniżki.

Zobacz relację Loubny.

W nagraniu pojawia się także Sławek Viking, maskotka Kuchni Vikinga. Wspólnie odsłaniają hasło kampanii i przekazują, że rabat wrócił tam, skąd – przynajmniej językowo – pochodzi.

Kuchnia Vikinga
Kuchnia Vikinga

Influencerzy ruszyli śladem rabatu

Do kampanii włączyli się również polscy twórcy: Laura Mancewicz, Maciej Błaszczyk, Gabriela Ozimek oraz Jakub Gecz Gicz. Przygotowują własne materiały związane z podróżą i poszukiwaniem rabatu.

Osobna seria nagrań powstała z udziałem Cezarego i Edyty Pazurów. Pod ich publikacjami pojawiły się komentarze innych znanych osób z internetu, między innymi Krzysztofa Ibisza, Michała Pola, Dawida Tekieli, Mateusza Glena i Klaudii Kroczek.

Rozbudowana obsada miała podtrzymywać zagadkę przed ujawnieniem właściwego celu kampanii. Zamiast od razu komunikować zmianę cennika, Kuchnia Vikinga najpierw zbudowała historię wokół zaginionego rabatu i jego podróży do Maroka.

Kuchnia Vikinga
Kuchnia Vikinga

Marokański smak trafia do pudełek

Motyw kampanii nie kończy się na billboardach i filmach publikowanych w internecie. Do jadłospisu Kuchni Vikinga dołącza filet z kurczaka w sosie po marokańsku, podawany z kaszą kuskus, warzywami i natką pietruszki.

W okresie trwania akcji danie trafia do klientów w limitowanym opakowaniu. Przygotowano również specjalną torbę z grafiką nawiązującą do Maroka oraz hasła „Gdzie jest Rabat? W Maroku”.

Dzięki temu podróżny motyw kampanii pojawia się także w samym produkcie. Klient dostaje nie tylko komunikat o zmianie cen, ale również danie bezpośrednio związane z opowiadaną historią.

Kuchnia Vikinga
Kuchnia Vikinga

Stała zniżka zamiast chwilowej promocji

Rynek diet pudełkowych w dużej mierze opiera się na kodach rabatowych. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której klienci odkładają zakup i czekają, aż pojawi się korzystniejsza promocja.

Kuchnia Vikinga chce odejść od tego modelu. Nowy cennik ma sprawić, że oszczędność będzie wynikała z długości zamówienia, a nie z umiejętności znalezienia odpowiedniego kodu.

To nadal system rabatowy, ale bardziej przewidywalny. Osoba zamawiająca dietę od razu widzi, ile zapłaci, a wyższa zniżka jest związana z dłuższym okresem korzystania z dostaw.

Kampania sprowadza więc poważną zmianę cenową do lekkiej gry słów. Rabat symbolicznie wylądował w Maroku, natomiast w Polsce pozostały automatycznie naliczane oszczędności sięgające 25 procent.

Przy okazji zobacz inne nasze artykuły w kategorii zdrowie.

Autor:Malgorzata Kowalik
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AGDWorld.pl – poradniki, testy i porównania sprzętu AGD
Reklama

Sprawdź również