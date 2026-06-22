Nie każdy dzień musi kończyć się treningiem, rekordem i kolejnym wyzwaniem z aplikacji. Czasem dobra forma zaczyna się dużo prościej: od nawodnienia, złapania oddechu i zrobienia czegoś dla siebie bez udowadniania światu, że żyjesz na pełnym gazie. Żywiec Zdrój Minerals+ w nowej odsłonie idzie właśnie w tę stronę. Mniej sportowej presji, więcej codziennego rytmu, w którym zdrowie nie oznacza obsesji, tylko rozsądny wybór. Do tego dochodzi Tomasz Fornal, ale pokazany nie jako siatkarz na parkiecie, tylko mężczyzna po godzinach. Bez patosu, bez napinki i bez kolejnego wykładu o idealnym stylu życia. Bardziej o tym, że dobra forma zaczyna się od prostych rzeczy, które da się wpleść w normalny dzień.

Żywiec Zdrój Minerals+: Tomasz Fornal po godzinach

Żywiec Zdrój Minerals+ i zwrot w stronę codzienności

Rynek wód i napojów z dodatkowymi składnikami coraz mocniej odchodzi od samego gaszenia pragnienia. Dziś liczy się nie tylko to, żeby pić więcej, ale też to, co dostajesz razem z nawodnieniem: magnez, cynk, witaminy i prosty skład, który da się włączyć w codzienny rytm. Problem w tym, że większość ludzi nie żyje jak zawodowi sportowcy, nawet jeśli ogląda ich w telewizji. Praca, trening, rodzina, korki, zakupy, niedospanie, szybki obiad i próba złapania chwili dla siebie — to jest prawdziwy teren codziennej formy.

Żywiec Zdrój Minerals+ próbuje wejść dokładnie w ten obszar. Nie jako produkt dla ludzi, którzy chcą podbijać swoje wyniki na siłowni, ale jako codzienny wybór dla tych, którzy chcą pić coś więcej niż zwykłą wodę, bez wchodzenia w świat ciężkich suplementów, energetyków i obietnic nagłego skoku mocy. To nadal napój na bazie wody źródlanej, ale wzbogacony o magnez, cynk i witaminy z grupy B.

„Uprawiaj życie” dobrze ustawia cały przekaz kampanii. Nie chodzi o to, żeby każdą wolną godzinę zamieniać w projekt samodoskonalenia. Chodzi raczej o prostą rzecz: żyć normalnie, ale z większą świadomością tego, co pijesz, jak się regenerujesz i jak traktujesz własną energię w ciągu dnia.

Magnez, cynk i witaminy z grupy B. Co jest w środku?

Żywiec Zdrój Minerals+ zawiera magnez w ilości 281,3 mg/l, cynk oraz witaminy B3, B5 i B6. W praktyce 1 litr napoju pokrywa 75% referencyjnej wartości spożycia tych składników dla przeciętnej osoby dorosłej. To konkretna informacja, bo przy produktach z dodatkowymi składnikami łatwo zgubić się w hasłach, które dobrze brzmią, ale niewiele mówią.

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witaminy z grupy B również wspierają organizm w kontekście codziennej energii i metabolizmu. Cynk jest kojarzony między innymi z prawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Nie oznacza to oczywiście, że Żywiec Zdrój Minerals+ zastąpi zbilansowaną dietę, sen i zdrowy styl życia. To byłoby zbyt proste. Ale może być elementem rozsądnej codziennej rutyny.

Najważniejsze jest to, że produkt nie idzie w stronę ciężkiego suplementu. Żywiec Zdrój Minerals+ ma łagodny, lekko gazowany charakter i jest pomyślany jako napój do picia na co dzień. Dla wielu ludzi to może być bardziej naturalny wybór niż tabletka z magnezem połykana w biegu między kawą a kolejnym spotkaniem.

Żywiec Zdrój Minerals+: Tomasz Fornal po godzinach

Nowa butelka 1,5 l ma sens

Zmiana formatu z 1,2 l na 1,5 l nie brzmi spektakularnie, ale w codziennym użytkowaniu może mieć znaczenie. Większa butelka lepiej pasuje do dnia poza domem, pracy przy biurku, treningu, jazdy samochodem czy dłuższego popołudnia na mieście. To format bardziej rodzinny, bardziej praktyczny i bardziej zgodny z tym, jak realnie używa się takich produktów.

Żywiec Zdrój Minerals+ w 1,5-litrowej butelce ma też wyraźniej wejść w segment produktów wysokozmineralizowanych, który rośnie na tle słabszej reszty rynku wód i napojów butelkowanych. Wartościowo segment wód wysokozmineralizowanych notuje wzrost o 1,3%, podczas gdy reszta rynku spada o 2,3%. Wolumenowo utrzymuje się lekko na plusie, przy spadku pozostałej części rynku. To pokazuje, że konsumenci nie szukają już wyłącznie najtańszej butelki z półki. Coraz częściej chcą dodatkowego sensu w produkcie, który i tak kupują codziennie.

W tym kontekście Żywiec Zdrój Minerals+ nie walczy tylko o uwagę smakiem. Walczy argumentem składu: magnez, cynk, witaminy z grupy B, większy format i prosty komunikat o dobrym samopoczuciu.

Tomasz Fornal, ale nie z parkietu

Wybór Tomasza Fornala jest logiczny, ale sposób pokazania go w kampanii jest ważniejszy niż samo nazwisko. Fornal nie występuje tu wyłącznie jako zawodnik, który ma uwiarygodnić produkt sportowym autorytetem. Żywiec Zdrój Minerals+ pokazuje go jako człowieka po godzinach, w codziennych, pozasportowych momentach. To od razu zmienia ton.

W polskim marketingu sportowcy zbyt często są używani jako chodzące medale. Mają stać, wyglądać na zdyscyplinowanych i potwierdzać, że produkt pasuje do zwycięzców. Tu narracja jest inna. Nawet profesjonalny sportowiec nie jest sportowcem przez 24 godziny na dobę. Ma momenty spokoju, odpoczynku, zwykłego życia i łapania równowagi. To właśnie w tym obszarze Żywiec Zdrój Minerals+ próbuje znaleźć wspólny język z odbiorcą.

Dla mężczyzn to może być bardziej wiarygodne niż kolejna opowieść pod tytułem „musisz być najlepszą wersją siebie”. Czasem wystarczy być wersją, która nie zapomina o wodzie, regeneracji i własnym rytmie dnia. Fornal po godzinach brzmi po prostu bardziej ludzko niż Fornal jako idealny ambasador dyscypliny.

Cena Żywiec Zdrój Minerals+ i dostępność

Żywiec Zdrój Minerals+ 1,5 l kosztuje w sprzedaży online około 4,99 zł za butelkę. Do tego dochodzi 0,50 zł kaucji, zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi opakowań objętych systemem kaucyjnym. Cena może różnić się w zależności od sklepu, promocji i kanału sprzedaży, ale poziom około pięciu złotych dobrze pokazuje, gdzie produkt jest pozycjonowany.

To nie jest napój z najtańszej półki, ale też nie próbuje wejść w segment premium z ceną, która odstrasza codzienne używanie. Żywiec Zdrój Minerals+ ma działać jako produkt regularny: do biura, na trening, do auta, po pracy, w trasę. Jeżeli ktoś i tak kupuje wodę lub napój lekko gazowany, dopłata za składniki mineralne i witaminy może być dla niego zrozumiała.

Największe znaczenie będzie miała dostępność. Przy takich produktach wygrywa ten, kto jest pod ręką: w markecie, sklepie osiedlowym, na stacji, w dostawie online. Jeżeli Żywiec Zdrój Minerals+ ma być częścią codziennej rutyny, musi być łatwy do kupienia, a nie tylko dobrze wyglądać w kampanii.

Żywiec Zdrój Minerals+: Tomasz Fornal po godzinach

Specyfikacja Żywiec Zdrój Minerals+

Żywiec Zdrój Minerals+ to napój na bazie wody źródlanej, wzbogacony o magnez, cynk oraz witaminy z grupy B: B3, B5 i B6. Produkt jest lekko gazowany, ma łagodny smak i występuje w nowym formacie 1,5 l, który zastępuje wcześniejszą pojemność 1,2 l. W 1 litrze napoju znajduje się 281,3 mg magnezu, co pokrywa 75% referencyjnej wartości spożycia tego składnika dla przeciętnej osoby dorosłej.

Warto pamiętać, że 1 l pokrywa także 75% referencyjnej wartości spożycia cynku oraz witamin B3, B5 i B6. Butelka 1,5 l zawiera około 4,8 porcji. Produkt należy traktować jako element zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia, a nie jako skrót do dobrej formy. To ważne, bo najlepsze produkty z dodatkowymi składnikami nie powinny obiecywać cudów. Powinny robić jedną rzecz dobrze i pasować do realnego dnia.

Dlaczego ta kampania może zadziałać?

Żywiec Zdrój Minerals+ ma przed sobą ciekawy moment. Z jednej strony rynek szuka produktów z dodatkową wartością, bo ludzie coraz częściej chcą wybierać świadomie. Z drugiej strony konsumenci są coraz bardziej wyczuleni na przesadzone obietnice. Nie chcą słuchać kolejnych komunikatów o idealnym życiu, idealnej formie i idealnej rutynie. Chcą czegoś, co da się wstawić w normalny dzień.

W tym sensie „Uprawiaj życie” jest niezłym ruchem. Brzmi szeroko, ale nie agresywnie. Pozwala mówić o zdrowiu bez tonu wykładowcy, o aktywności bez presji wyniku i o dobrym samopoczuciu bez wciskania ludziom kolejnego wyzwania. Tomasz Fornal dodaje temu rozpoznawalności, ale nie przykrywa produktu. Największy ciężar nadal leży w prostym zestawie: woda źródlana, magnez, cynk, witaminy z grupy B i większa butelka.

Żywiec Zdrój Minerals+ nie zmieni życia samą etykietą. I dobrze, bo żaden napój nie powinien tak o sobie mówić. Może jednak wejść w codzienność jako rozsądny wybór dla ludzi, którzy chcą pić coś z dodatkowymi składnikami, ale bez przesady, bez cukrowego dopalacza i bez sportowego teatru. W świecie, w którym każdy próbuje być bardziej produktywny, szybszy i lepiej zoptymalizowany, czasem najbardziej sensowny komunikat brzmi po prostu: nawodnij się, złap rytm i rób swoje.

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