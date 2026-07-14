Łukasz Świtek w zarządzie SFD. Firma stawia na marki własne

Łukasz Świtek dołączył do zarządu SFD S.A. i objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu. Nową funkcję pełni od 1 lipca 2026 roku. Wcześniej był Dyrektorem Marketingu, a z firmą jest związany od 2014 roku. Jego awans oznacza, że obszar marketingu został bezpośrednio włączony do struktur zarządczych spółki. Łukasz Świtek w zarządzie SFD ma odpowiadać między innymi za dalszy rozwój marek własnych, ekspansję zagraniczną oraz wykorzystanie nowych technologii. Jednym z głównych kierunków pozostanie wzmacnianie obecności firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Łukasz Świtek w zarządzie SFD

Łukasz Świtek w zarządzie SFD od 1 lipca

Decyzję o powołaniu Łukasza Świtka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu podjęła Rada Nadzorcza SFD S.A. Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2026 roku.

Świtek nie przychodzi do firmy z zewnątrz. Z SFD jest związany od 2014 roku, a przed awansem pełnił funkcję Dyrektora Marketingu. Odpowiadał za rozwój strategii komunikacyjnej, pozycjonowanie marek własnych oraz przejście w stronę modelu łączącego sprzedaż internetową, sklepy stacjonarne i pozostałe kanały kontaktu z klientami.

Włączenie marketingu bezpośrednio do zarządu pokazuje, że spółka chce traktować ten obszar jako jeden z elementów dalszego wzrostu. Nie chodzi wyłącznie o reklamy i działania w mediach społecznościowych, ale także o rozwój produktów, analizę danych, doświadczenia klientów oraz obecność marek na kolejnych rynkach.

Łukasz Świtek w zarządzie SFD

Marki własne mają napędzać dalszy rozwój

Jednym z obszarów, za które wcześniej odpowiadał Łukasz Świtek, był rozwój marek należących do SFD. Wśród nich znajduje się ALLNUTRITION oraz linie żywności funkcjonalnej NUTLOVE, FRULOVE i FITKING.

Produkty tych marek trafiły nie tylko do kanałów prowadzonych bezpośrednio przez SFD, ale również do dużych sieci handlowych. Spółka działa obecnie także na pięciu zagranicznych rynkach: w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i Ukrainie.

SFD oferuje łącznie ponad 6 tys. produktów. Sprzedaż prowadzona jest przez sklepy internetowe, niemal 100 punktów stacjonarnych oraz zewnętrzne sieci handlowe i apteczne.

Dalsza ekspansja marek własnych, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ma być jednym z najważniejszych zadań nowego wiceprezesa. Firma chce jednocześnie umacniać swoją pozycję na polskim rynku.

Łukasz Świtek w zarządzie SFD

Ponad 1500 twórców w strukturach influencer marketingu

Łukasz Świtek odpowiadał również za zbudowanie w SFD struktur influencer marketingu. Projekt rozpoczął się od podstaw, a obecnie obejmuje ponad 1500 twórców.

Więcej niż 500 z nich działa poza Polską. Taka sieć ma wspierać zarówno sprzedaż, jak i rozpoznawalność marek własnych na kolejnych rynkach.

Świtek współtworzył także strategię rozwoju marki ALLDEYNN, obejmującej suplementy diety oraz nutrikosmetyki. Doświadczenie zdobyte przy współpracy z twórcami internetowymi ma być wykorzystane podczas dalszej ekspansji zagranicznej.

Influencer marketing pozostaje ważnym kanałem w branży suplementów, żywności funkcjonalnej i produktów kierowanych do osób aktywnych. Dla SFD szczególne znaczenie ma możliwość prowadzenia komunikacji dopasowanej do poszczególnych krajów i lokalnych odbiorców.

Łukasz Świtek w zarządzie SFD

SFD chce szerzej wykorzystać dane i sztuczną inteligencję

Nowy wiceprezes wskazuje, że współczesny marketing coraz mocniej opiera się na analizie danych, automatyzacji oraz rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Technologie te mają pomagać w lepszym dopasowywaniu komunikacji i oferty do potrzeb klientów.

W praktyce może to oznaczać dokładniejszą analizę zachowań zakupowych, personalizowanie ofert oraz usprawnianie kontaktu z klientem w różnych kanałach sprzedaży. SFD zamierza również kontynuować transformację cyfrową całej organizacji.

Łukasz Świtek w zarządzie SFD ma więc zajmować się nie tylko promocją marek. Jego zadania obejmą także obszary związane z rozwojem biznesu, sprzedażą zagraniczną i wykorzystaniem technologii w budowaniu relacji z klientami.

Łukasz Świtek w zarządzie SFD

Marketing z większym wpływem na decyzje spółki

Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu oznacza, że decyzje dotyczące marek, komunikacji i doświadczeń klientów będą podejmowane bezpośrednio na poziomie zarządu.

Dla SFD jest to szczególnie ważne w okresie dalszego rozwoju marek własnych oraz rozszerzania działalności na zagranicznych rynkach. Firma musi jednocześnie zarządzać sprzedażą internetową, siecią sklepów, współpracą z partnerami i rozbudowaną grupą twórców.

Łukasz Świtek w zarządzie SFD będzie odpowiadał za połączenie tych elementów ze strategią całej spółki. Najbliższe kwartały mają upłynąć pod znakiem dalszej ekspansji w regionie CEE, wzmacniania pozycji w Polsce oraz rozwijania narzędzi opartych na danych i sztucznej inteligencji.

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