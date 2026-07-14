HUAWEI FreeClip 2 S. Biżuteria, która ma własny rytm

HUAWEI FreeClip 2 S to nowa wersja otwartych słuchawek, które mają pełnić również funkcję modnego dodatku. Model trafił do Polski w dwóch kolorach: srebrnym i niebieskim. Największą zmianą wizualną jest połyskujące etui przypominające niewielką luksusową puderniczkę. Same słuchawki zachowały charakterystyczną konstrukcję przypinaną do ucha za pomocą elastycznego mostka C-Bridge. Każda waży około 5,1 g, a deklarowany czas słuchania wynosi do 9 godzin bez sięgania po etui. Z okazji premiery HUAWEI FreeClip 2 S kosztują 799 zł zamiast rekomendowanych 899 zł.

HUAWEI FreeClip 2 S

HUAWEI FreeClip 2 S wyglądają jak biżuteria

HUAWEI FreeClip 2 S nie są klasycznymi słuchawkami dokanałowymi. Zamiast wkładania ich do kanału słuchowego użytkownik przypina je do małżowiny za pomocą elastycznego mostka.

Konstrukcja składa się z kulki akustycznej, elementu umieszczanego za uchem oraz silikonowego mostka C-Bridge. W jego wnętrzu zastosowano stop z pamięcią kształtu, który ma pomagać w utrzymaniu stabilnego dopasowania.

Taki układ ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, słuchawki nie wywierają nacisku wewnątrz ucha. Po drugie, użytkownik zachowuje kontakt z dźwiękami otoczenia, co może być przydatne podczas spaceru, pracy w biurze albo jazdy komunikacją miejską.

Otwarta konstrukcja ma jednak również ograniczenia. W bardzo głośnym autobusie, pociągu lub na zatłoczonej ulicy dźwięki z zewnątrz mogą mocniej przeszkadzać w słuchaniu niż w przypadku szczelnych modeli dokanałowych.

HUAWEI FreeClip 2 S

Etui przypomina błyszczącą puderniczkę

Najbardziej widoczną zmianą w HUAWEI FreeClip 2 S jest nowe etui ładujące. Ma niewielką, zaokrągloną obudowę i połyskującą powierzchnię, która odbija światło.

Według producenta obudowa przechodzi ponad 100 etapów obróbki, aby uzyskać odpowiednio wypolerowane wykończenie. To właśnie ten element sprawia, że nowa wersja wyraźniej stawia na wygląd i może przypominać akcesorium kosmetyczne.

Słuchawki są dostępne w kolorze srebrnym oraz niebieskim. Obie wersje mają wyróżniać się bardziej niż klasyczne czarne urządzenia noszone na co dzień.

Na stronie producenta dostępna jest także limitowana edycja z zawieszkami biżuteryjnymi mocowanymi do mostka C-Bridge. Do wyboru są wzory przygotowane przez francuską markę Les Néréides oraz polską markę Wiktoria Tao.

HUAWEI FreeClip 2 S

Każda słuchawka waży około 5,1 g

HUAWEI FreeClip 2 S zostały przygotowane z myślą o wielogodzinnym noszeniu. Każda słuchawka waży około 5,1 g, dlatego obciążenie ucha powinno być niewielkie.

Miękki silikon znajduje się w miejscach kontaktu ze skórą, a elastyczna konstrukcja dopasowuje się do kształtu małżowiny. Producent wskazuje, że słuchawki mogą być używane zarówno podczas codziennych zajęć, jak i treningów.

Ostateczna wygoda będzie zależała od budowy ucha użytkownika. Konstrukcje typu clip-on mogą być dla części osób znacznie wygodniejsze od modeli dokanałowych, ale przed zakupem dobrze byłoby sprawdzić dopasowanie.

Przetworniki 10,8 mm i dźwięk przestrzenny

Za odtwarzanie odpowiadają przetworniki o średnicy 10,8 mm z podwójną membraną. HUAWEI FreeClip 2 S oferują również efekty dźwięku przestrzennego i korektor dostępny w aplikacji.

Pasmo przenoszenia określono na 20 Hz–20 kHz. Użytkownik może zmieniać charakter brzmienia za pomocą ustawień Multi-EQ oraz własnych ustawień korekcji.

W otwartych słuchawkach szczególnym wyzwaniem jest bas, ponieważ kanał słuchowy nie zostaje szczelnie zamknięty. W zamian urządzenie pozwala słuchać muzyki bez całkowitego odcinania się od rozmów, komunikatów i ruchu ulicznego.

Dostępna jest także adaptacyjna regulacja głośności. Słuchawki mogą dopasowywać poziom odtwarzania do warunków panujących wokół użytkownika.

HUAWEI FreeClip 2 S

Redukcja szumów działa podczas rozmów

HUAWEI FreeClip 2 S wykorzystują rozwiązania ograniczające hałas podczas prowadzenia rozmów telefonicznych. Nie należy jednak mylić ich z klasycznym aktywnym wyciszaniem otoczenia przeznaczonym do słuchania muzyki.

System wykorzystuje między innymi czujnik przewodnictwa kostnego oraz technologie poprawiające jakość głosu. Jego zadaniem jest przede wszystkim wyraźniejsze przekazywanie wypowiedzi rozmówcy po drugiej stronie połączenia.

Otwarta konstrukcja nadal pozostawia użytkownika w kontakcie z otoczeniem. Jest to główna cecha FreeClipów, a nie wada, którą słuchawki próbują całkowicie wyeliminować elektronicznie.

Do 9 godzin bez etui i 38 godzin łącznie

HUAWEI FreeClip 2 S mają działać do 9 godzin podczas odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Po uwzględnieniu energii zgromadzonej w etui łączny wynik wzrasta do 38 godzin.

Podczas rozmów deklarowany czas działania wynosi do 6 godzin, a z etui do 25 godzin. Rzeczywiste wyniki będą zależały między innymi od głośności, warunków otoczenia oraz sposobu korzystania z dodatkowych funkcji.

Szybkie ładowanie pozwala po 10 minutach uzyskać do 3 godzin dalszego odtwarzania. Pełne przewodowe ładowanie słuchawek i etui trwa około 60 minut.

Etui można ładować przez USB-C albo bezprzewodowo z mocą do 3 W. W pudełku nie znajduje się jednak przewód USB-C, więc trzeba wykorzystać własny kabel.

HUAWEI FreeClip 2 S

Bluetooth 6.0 i dwa urządzenia jednocześnie

HUAWEI FreeClip 2 S korzystają z Bluetooth 6.0 i mogą pozostawać połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie. Użytkownik może więc słuchać muzyki z laptopa, a następnie odebrać połączenie przychodzące na telefon.

Szybkie parowanie w wyskakującym oknie jest dostępne dla kompatybilnych telefonów i tabletów Huawei z odpowiednią wersją systemu EMUI. Same słuchawki mogą jednak współpracować także z urządzeniami działającymi pod kontrolą Androida oraz iOS.

Do zmiany ustawień służy aplikacja HUAWEI Audio Connect. Pozwala ona skonfigurować gesty, zmienić korekcję dźwięku oraz uruchomić funkcję pomagającą odnaleźć słuchawki.

Sterowanie odbywa się przez dotknięcia i przesunięcia palcem. Podwójne dotknięcie może zatrzymywać muzykę lub odbierać połączenie, potrójne przełącza utwór, a przesunięcie reguluje głośność.

Odporność IP57 nie oznacza słuchawek do pływania

Korpus HUAWEI FreeClip 2 S ma klasę odporności IP57. Etui uzyskało niższą klasę IP54.

Słuchawki powinny poradzić sobie z potem, kurzem, deszczem i przypadkowymi zachlapaniami. Nie są jednak przeznaczone do pływania, brania prysznica ani korzystania w warunkach wysokiego ciśnienia wody.

Trzeba też pamiętać, że odporność może zmniejszać się wraz z normalnym zużyciem urządzenia. Etui zapewnia słabszą ochronę niż same słuchawki, dlatego należy uważać na jego kontakt z wodą.

HUAWEI FreeClip 2 S

HUAWEI FreeClip 2 S kosztują 799 zł na premierę

Rekomendowana cena HUAWEI FreeClip 2 S wynosi 899 zł. W ramach oferty premierowej, obowiązującej od 14 lipca do 16 sierpnia 2026 roku, nowy model można kupić za 799 zł.

Pozostałe słuchawki z serii FreeClip są w tym samym okresie dostępne za 699 zł. Ostateczne ceny mogą różnić się zależnie od sklepu i kanału sprzedaży.

Do HUAWEI FreeClip 2 S dołączono również roczne wsparcie na wypadek zgubienia jednej słuchawki. W ciągu 12 miesięcy użytkownik może jednorazowo otrzymać 50% zniżki na zakup brakującego elementu.

Nowy model można znaleźć w oficjalnym sklepie producenta, na Allegro, u operatorów oraz w popularnych sieciach z elektroniką.

Słuchawki HUAWEI FreeClip 2 S w Media Expert.

HUAWEI FreeClip 2 S zachowują podstawowe cechy poprzedniej konstrukcji, ale wyraźniej podkreślają jej biżuteryjny charakter. Połyskujące kolory, etui przypominające puderniczkę i opcjonalne zawieszki mają sprawić, że sprzęt stanie się częścią stylizacji.

Nie oznacza to jednak rezygnacji z praktycznych funkcji. Do 38 godzin działania z etui, szybkie ładowanie, obsługa dwóch urządzeń i odporność IP57 tworzą zestaw przydatny podczas codziennego użytkowania.

Najważniejszą decyzją pozostaje wybór między otwartą a dokanałową konstrukcją. HUAWEI FreeClip 2 S nie izolują od otoczenia tak mocno jak szczelne słuchawki, ale mogą być wygodniejsze dla osób, które nie lubią wkładania urządzeń do kanału słuchowego.

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