Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link. Szybki upgrade przez USB

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link mają pozwolić zmodernizować połączenie bezprzewodowe w komputerze bez otwierania obudowy i wymiany wewnętrznej karty sieciowej. Do sprzedaży trafiają modele Archer TBE400U Plus oraz Archer TBE230U, które wystarczy podłączyć do portu USB 3.0. Pierwszy jest większym, trzypasmowym urządzeniem z regulowaną anteną i deklarowaną łączną przepustowością do 6,5 Gb/s. Drugi stawia na mobilność, działa w dwóch pasmach i oferuje do 3,6 Gb/s, a jego konstrukcja pozwala korzystać zarówno ze złącza USB-A, jak i USB-C. Oba adaptery obsługują rozwiązania związane z Wi-Fi 7, w tym MLO, 4K-QAM, Multi-RU i Beamforming. Ceny wynoszą około 290 zł za TBE400U Plus oraz 260 zł za TBE230U.

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link – Archer TBE230U

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link bez otwierania obudowy

Archer TBE400U Plus i Archer TBE230U są zewnętrznymi kartami sieciowymi podłączanymi przez USB 3.0. Takie rozwiązanie może zainteresować właścicieli komputerów, które nie obsługują Wi-Fi 7, ale nadal mają wystarczającą wydajność do grania, pracy i codziennego użytkowania.

Modernizacja wewnętrznej karty Wi-Fi bywa bardziej skomplikowana. W komputerze stacjonarnym trzeba zdjąć bok obudowy i znaleźć odpowiednie złącze. W laptopie dostęp do modułu może być utrudniony, a niektóre konstrukcje ograniczają możliwość jego wymiany.

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link pozwalają ominąć te problemy bez otwierania obudowy komputera. Urządzenie można podłączyć do wolnego portu, zainstalować wymagane oprogramowanie i rozpocząć korzystanie z nowszej sieci. Producent deklaruje zgodność z komputerami działającymi pod kontrolą Windows 10 oraz Windows 11.

Archer TBE400U Plus korzysta z trzech pasm

Mocniejszym z nowych urządzeń jest Archer TBE400U Plus. Adapter obsługuje pasma 2,4, 5 oraz 6 GHz, a suma deklarowanych prędkości wynosi do 6,5 Gb/s.

W paśmie 6 GHz urządzenie może osiągnąć do 2882 Mb/s. Taką samą wartość przewidziano dla pasma 5 GHz, natomiast w paśmie 2,4 GHz maksymalna deklarowana prędkość wynosi 688 Mb/s.

Warto pamiętać, że 6,5 Gb/s jest sumą teoretycznych możliwości poszczególnych pasm, a nie gwarantowaną prędkością pobierania jednego pliku. Rzeczywisty wynik będzie zależał od routera, szerokości kanału, zakłóceń, odległości, parametrów komputera oraz szybkości łącza internetowego.

Największą przewagą tego modelu pozostaje obsługa pasma 6 GHz. Jest ono zwykle mniej zatłoczone niż 2,4 i 5 GHz, choć ma również mniejszą zdolność przenikania przez ściany.

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link – Archer TBE400U Plus

Regulowana antena ma poprawić zasięg

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link różnią się między innymi konstrukcją anteny i sposobem użytkowania. Archer TBE400U Plus został wyposażony w zewnętrzną, regulowaną antenę o wysokim zysku. Użytkownik może ustawić ją w sposób dopasowany do położenia routera i komputera.

Takie rozwiązanie może być przydatne, gdy jednostka stoi pod biurkiem, przy ścianie albo w miejscu częściowo zasłoniętym przez meble. Większa antena nie usunie wszystkich problemów z zasięgiem, ale powinna zapewnić większą swobodę niż niewielki moduł schowany bezpośrednio przy porcie USB.

Model korzysta również z funkcji AIFlow. Ma ona analizować sposób wykorzystywania dostępnej przepustowości i przyznawać wyższy priorytet bardziej wymagającym aplikacjom.

W praktyce może chodzić między innymi o grę online, wideokonferencję albo transmisję materiału w wysokiej rozdzielczości. Skuteczność takiego rozwiązania będzie jednak zależała również od konfiguracji pozostałych urządzeń w sieci.

Archer TBE230U stawia na małe rozmiary

Wśród adapterów Wi-Fi 7 TP-Link model Archer TBE230U jest mniejszą i bardziej mobilną propozycją.Jego deklarowana łączna przepustowość wynosi do 3,6 Gb/s.

Urządzenie działa w pasmach 2,4 oraz 5 GHz. Maksymalna prędkość w paśmie 5 GHz wynosi do 2882 Mb/s, a w 2,4 GHz do 688 Mb/s. W tym modelu nie ma obsługi pasma 6 GHz.

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link korzystają z USB 3.0, dlatego przed zakupem warto sprawdzić dostępne porty w komputerze. Najciekawszym elementem konstrukcji jest możliwość korzystania z USB-A oraz USB-C. Dzięki temu adapter można podłączać zarówno do starszych komputerów, jak i do smukłych laptopów wyposażonych głównie w nowsze złącza.

Niewielkie wymiary ułatwiają również przenoszenie urządzenia. TBE230U może być wygodniejszy dla osoby, która często pracuje poza domem i korzysta z kilku komputerów.

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link – Archer TBE230U

MLO może ograniczyć opóźnienia

Oba adaptery Wi-Fi 7 TP-Link obsługują Multi-Link Operation, czyli MLO. Technologia pozwala kompatybilnym urządzeniom sprawniej korzystać z więcej niż jednego połączenia radiowego.

Celem nie jest wyłącznie podniesienie prędkości. MLO może również pomagać w ograniczaniu opóźnień i poprawie stabilności, jeżeli jedno z dostępnych pasm jest chwilowo bardziej obciążone.

Może to mieć znaczenie podczas grania przez internet, rozmów wideo i przesyłania dużych plików. Do działania tej funkcji potrzebny jest jednak również zgodny router Wi-Fi 7.

Adapter podłączony do starszego routera nadal może działać, ale nie wykorzysta wszystkich możliwości nowego standardu.

4K-QAM, Multi-RU i Beamforming

Na liście obsługiwanych technologii znajdują się również 4K-QAM, Multi-RU oraz Beamforming. Pierwsze rozwiązanie pozwala przesyłać więcej danych w pojedynczym sygnale, ale wymaga dobrej jakości połączenia.

Multi-RU pomaga sprawniej przydzielać zasoby radiowe urządzeniom działającym w sieci. Może to poprawić wykorzystanie dostępnego pasma, szczególnie gdy z routerem połączonych jest wiele komputerów, telefonów i urządzeń smart home.

Beamforming odpowiada natomiast za kierowanie sygnału w stronę podłączonego urządzenia zamiast rozsyłania go jednakowo we wszystkich kierunkach.

Wszystkie te funkcje zależą od kompatybilności routera. Sama karta sieciowa nie wystarczy, jeśli druga strona połączenia korzysta ze starszego standardu.

WPA3 i połączenie przez USB 3.0

Archer TBE400U Plus oraz Archer TBE230U korzystają z interfejsu USB 3.0. Starszy port USB 2.0 miałby zbyt małą przepustowość, aby odpowiednio wykorzystać możliwości nowych kart.

Podłączenie adaptera do USB 2.0 może więc ograniczyć szybkość transmisji. Przed zakupem warto sprawdzić, czy komputer ma wolny port USB 3.0, zwykle oznaczony niebieskim elementem albo odpowiednim symbolem.

Oba modele obsługują szyfrowanie WPA3. Zapewnia ono nowsze mechanizmy ochrony połączenia niż poprzednie wersje zabezpieczeń, ale router również musi wspierać ten standard.

Producent przewiduje instalację Plug & Play. Adaptery mają być gotowe do pracy niemal od razu po podłączeniu do komputera z Windows 10 lub Windows 11.

Który adapter Wi-Fi 7 TP-Link wybrać?

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link kierowane są do różnych użytkowników: jeden model stawia na zasięg i pasmo 6 GHz, a drugi na mobilność. Archer TBE400U Plus będzie lepszym wyborem do komputera stacjonarnego, który znajduje się dalej od routera albo ma korzystać z pasma 6 GHz. Regulowana antena daje większą swobodę ustawienia, a trzypasmowa konstrukcja pozwala wykorzystać więcej możliwości zgodnego routera.

Archer TBE400U Plus w Media Expert.

Archer TBE230U jest ciekawszy dla użytkownika laptopa. Jest mniejszy, łatwiejszy do przenoszenia i może współpracować z USB-A oraz USB-C. Kosztuje około 30 zł mniej, ale nie obsługuje pasma 6 GHz.

Archer TBE230U w Media Expert.

Różnica cenowa jest niewielka, dlatego przy komputerze stacjonarnym dopłata do TBE400U Plus wygląda rozsądnie. W przypadku częstego podróżowania bardziej praktyczne mogą jednak okazać się kompaktowe wymiary TBE230U.

Przed zakupem warto też sprawdzić router. Jeśli nie obsługuje Wi-Fi 7, nowe funkcje nie zostaną w pełni wykorzystane. Adapter może poprawić jakość połączenia ze starszą siecią, ale nie zmieni automatycznie jej standardu ani prędkości łącza od operatora.

Wi-Fi 7 bez wymiany całego komputera

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link są przeznaczone dla osób, które mają nowy router, ale nie chcą jeszcze wymieniać sprawnego komputera. Zewnętrzna karta pozwala ominąć ograniczenia starszego modułu sieciowego bez ingerencji w podzespoły.

Adaptery Wi-Fi 7 TP-Link są skierowane do różnych użytkowników. TBE400U Plus oferuje trzy pasma, większą przepustowość i zewnętrzną antenę, a TBE230U wyróżnia się mniejszą obudową oraz obsługą USB-A i USB-C.

Ceny około 260–290 zł nie są symboliczne, ale pozostają znacznie niższe niż zakup nowego laptopa lub komputera. Dla użytkownika, który ma już zgodny router, adaptery Wi-Fi 7 TP-Link mogą być najprostszym sposobem na unowocześnienie połączenia bez wymiany komputera.

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