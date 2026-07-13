Cashback MOVA. Do 300 zł zwrotu tylko do 28 lipca

Cashback MOVA wchodzi w ostatnią fazę, dlatego na zakup urządzenia i skorzystanie ze zwrotu zostało już niewiele czasu. Promocja potrwa do 28 lipca 2026 roku i obejmuje wybrane roboty sprzątające, odkurzacze, oczyszczacze powietrza, urządzenia kuchenne oraz automatyczną kuwetę dla kota. W zależności od produktu na konto może wrócić 100, 200 albo 300 zł. Co ważne, zwrot naliczany jest od cen, które zostały już wcześniej obniżone przez sklepy. Jeden uczestnik może odzyskać łącznie nawet 2000 zł, a pieniądze są wypłacane na konto bankowe lub przez BLIK. Zakup trzeba zrobić do 28 lipca, natomiast zgłoszenie można przesłać najpóźniej 7 sierpnia 2026 roku.

Cashback MOVA

Cashback MOVA kończy się 28 lipca

Cashback MOVA rozpoczął się wcześniej, ale obecnie promocja wchodzi już w finałową fazę. Do 28 lipca trzeba kupić jeden z produktów objętych akcją u autoryzowanego partnera. Na liście sprzedawców znajdują się między innymi RTV EURO AGD, Media Expert, Neonet, Komputronik oraz Max Elektro.

Samo dokonanie zakupu nie wystarczy. Należy zachować dowód zakupu, a następnie zarejestrować urządzenie na stronie promocji. Termin na wysłanie zgłoszenia upływa 7 sierpnia 2026 roku.

Po pozytywnej weryfikacji zwrot może trafić na konto bankowe albo zostać wypłacony za pomocą BLIK-a. Jeden uczestnik może zgłosić kilka kwalifikujących się zakupów, ale łączna wartość wypłaconego cashbacku nie może przekroczyć 2000 zł.

Całkowita pula przeznaczona na zwroty wynosi 300 000 zł. Oznacza to, że akcja może zakończyć się wcześniej, jeżeli pieniądze zostaną wykorzystane przed wskazanym terminem.

Zwrot jest naliczany od już obniżonej ceny

Najważniejszą zasadą akcji jest możliwość połączenia cashbacku z ceną promocyjną obowiązującą w sklepie. Kwoty widoczne w zestawieniu nie są cenami katalogowymi, lecz wartościami po wcześniejszej obniżce.

Dopiero od takiej kwoty odejmowany jest zwrot. Przykładowo MOVA I10 kosztuje w promocji 649 zł, a cashback wynosi 200 zł. Po uwzględnieniu zwrotu końcowy wydatek spada więc do 449 zł.

Podobnie wygląda sytuacja z odkurzaczem MOVA G70. Jego cena promocyjna wynosi 849 zł, a na konto może wrócić 200 zł, co oznacza wydatek na poziomie 649 zł.

Największe zwroty dotyczą przede wszystkim robotów sprzątających, droższych odkurzaczy myjących, ekspresu MOVA S20 Pro i automatycznej kuwety LR10 Prime.

Cashback MOVA na roboty sprzątające

W przypadku robotów sprzątających cashback MOVA wynosi 300 zł za każdy model objęty promocją. Dotyczy to modeli S70 Ultra Roller, P70 Pro Ultra, S70 Pro Roller, Mobius 60, Z60 Ultra Roller Complete oraz V50 Ultra Complete.

MOVA Mobius 60 wyróżnia się deklarowaną siłą ssania wynoszącą 30 000 Pa. Robot korzysta również z systemu MopSwap Hub, który pozwala mu dobierać jeden z trzech rodzajów nakładek mopujących.

Seria S70 Roller wykorzystuje natomiast wałek mopujący, który podczas pracy jest na bieżąco płukany świeżą wodą. Ma to ograniczać rozprowadzanie zabrudzeń po podłodze, co może zdarzać się w przypadku klasycznych, płaskich nakładek.

MOVA P70 Pro Ultra otrzymał stację, która wyparza mopy wodą o temperaturze 100°C. Konstrukcja robota wykorzystuje też wewnętrzny worek na kurz zamiast standardowego pojemnika, co ma ograniczać kontakt użytkownika z zebranymi zabrudzeniami.

Po uwzględnieniu cashbacku ceny robotów zaczynają się od 2299 zł za P70 Pro Ultra. Z60 Ultra Roller Complete i V50 Ultra Complete kosztują po zwrocie 2699 zł, natomiast S70 Pro Roller 2899 zł.

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cashback MOVA

MOVA G70 ma robotyczne ramię przy szczotce

Cashback MOVA obejmuje również bezprzewodowy odkurzacz pionowy MOVA G70, wyposażony w ruchome ramię przy szczotce. Konstrukcja ma pozwalać na dokładniejsze sprzątanie bezpośrednio przy ścianach i listwach.

Odkurzacz oferuje moc ssania do 225 AW, waży 1,93 kg i może pracować przez maksymalnie 90 minut. Podwójna szczotka OptiInsight została przygotowana do różnych powierzchni, a dodatkowe oświetlenie pomaga zauważyć kurz znajdujący się na podłodze.

Cena promocyjna wynosi 849 zł, a zwrot 200 zł. Po zakończeniu całej procedury efektywny koszt zakupu to 649 zł.

Osobno można kupić stację do modelu G70. Kosztuje ona 249 zł i została objęta zwrotem 100 zł, co obniża końcową kwotę do 149 zł.

Lekki MOVA I10 kosztuje po zwrocie 449 zł

Jednym z ciekawszych cenowo urządzeń jest MOVA I10. Korpus tego odkurzacza waży 1,35 kg, a deklarowana moc ssania wynosi 120 AW.

Składana rura może zostać zgięta do 170 stopni. Dzięki temu łatwiej wsunąć szczotkę pod łóżko, sofę lub szafkę bez konieczności kucania.

Odkurzacz ma też szczotkę TangleBuster ograniczającą plątanie włosów oraz oświetlenie Celeste Light o kącie 140 stopni. Maksymalny czas działania w trybie Eco wynosi 60 minut.

Cena promocyjna to 649 zł, ale po zwrocie 200 zł rzeczywisty wydatek może wynieść 449 zł. W przypadku tego modelu cashback MOVA obniża efektywną cenę o ponad 30 procent względem kwoty promocyjnej.

Odkurzacze myjące ze zwrotem do 300 zł

Wśród urządzeń do pracy na mokro i sucho znalazły się MOVA X4 Pro, M50 Pro oraz M50. Pierwszy z nich wykorzystuje wodę o temperaturze 80°C, która ma ułatwiać usuwanie tłustych i zaschniętych zabrudzeń.

MOVA X4 Pro kosztuje w promocji 1299 zł, a zwrot wynosi 200 zł. Po odjęciu cashbacku cena spada do 1099 zł.

MOVA M50 również został objęty zwrotem w wysokości 200 zł, co zmniejsza wydatek z 1099 do 899 zł. Droższy M50 Pro kosztuje 1699 zł, ale dzięki zwrotowi 300 zł końcowa kwota może wynieść 1399 zł.

Ekspres, frytkownica i blender też biorą udział

Cashback MOVA nie ogranicza się do sprzętu sprzątającego. Promocją objęto także trzy urządzenia kuchenne: blender BL10, frytkownicę beztłuszczową AF20 Pro oraz ekspres S20 Pro.

MOVA BL10 kosztuje 399 zł, a po zwrocie 100 zł cena spada do 299 zł. AF20 Pro został wyceniony na 599 zł i kwalifikuje się do cashbacku wynoszącego 200 zł, co daje 399 zł po zwrocie.

Najdroższym urządzeniem kuchennym jest MOVA S20 Pro. To półautomatyczny ekspres z dwoma bojlerami, dwiema pompami, głowicą 58 mm i młynkiem oferującym 34 ustawienia grubości mielenia.

Dwa oddzielne układy mają umożliwiać jednoczesne parzenie espresso oraz spienianie mleka bez spadku temperatury i ciśnienia. Cena promocyjna wynosi 1699 zł, a cashback 300 zł, więc cena końcowa może spaść do 1399 zł.

Cashback MOVA

Automatyczna kuweta ze zwrotem 300 zł

W promocji znalazła się także MOVA MeowgicPod LR10 Prime. To samoczyszcząca kuweta dla kotów o całkowitej pojemności 110 litrów.

Urządzenie ma automatycznie usuwać zabrudzenia i pozwalać na pracę bez opróżniania pojemnika nawet przez 15 dni w domu z jednym kotem. Za ograniczanie zapachów odpowiada filtr z węglem aktywnym oraz system automatycznego rozpylania.

Kuweta wykorzystuje 11 czujników i 12-warstwowy system bezpieczeństwa. Cena promocyjna wynosi 1599 zł, a po otrzymaniu zwrotu 300 zł efektywny koszt zakupu spada do 1299 zł.

Cashback MOVA. Jak otrzymać zwrot?

Urządzenie trzeba kupić do 28 lipca 2026 roku u jednego z autoryzowanych partnerów uczestniczących w promocji. Następnie należy zachować paragon lub fakturę i do 7 sierpnia zarejestrować zakup na stronie akcji.

W zgłoszeniu trzeba podać wymagane dane oraz dołączyć dokument potwierdzający zakup. Po pozytywnej weryfikacji pieniądze zostaną przekazane na konto bankowe albo za pomocą przelewu BLIK.

Warto nie odkładać rejestracji na ostatnią chwilę. Pula zwrotów wynosi 300 000 zł, a wypłaty są przyznawane do jej wyczerpania.